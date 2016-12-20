В Старом Осколе за ограбление ветерана мужчину посадили на два года

Старооскольский городской суд признал виновным 28-летнего ранее судимого старооскольца в грабеже ветерана Великой Отечественной войны. В сентябре 2016 года пьяный обвиняемый напал на 85-летнюю женщину возле магазина и забрал у неё сумку с вещами общей стоимостью меньше тысячи рублей. В суде мужчина признался в преступлении. Он рассказал, что когда нападал на ветерана, был пьян и увидев, что в сумке ничего ценного нет, выкинул её.
Раньше мужчина уже имел судимость за кражу, тогда его приговорили к обязательным работам, но он их не выполнял. Судья учёл это и приговорил обвиняемого к двум годам и 10 дням исправительной колонии общего режима, однако тогда приговор не вступил в законную силу. У осуждённого было время обжаловать приговор, этим правом он не воспользовался и теперь будет отбывать срок в колонии.