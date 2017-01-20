​В Белгороде оштрафуют магазин, продавец которого продал пиво несовершеннолетним

Полицейские составили административный протокол на владельца магазина, где двум несовершеннолетним продали алкоголь. 44-летний продавец торговой точки, которая расположена на улице Мичурина, продал две бутылки пива двум несовершеннолетним девушкам.
За время профилактических рейдов в 2016 году в полиции выявили 57 аналогичных случаев. Штраф за за продажу алкоголя несовершеннолетним может составить от 30 до 50 тысяч рублей. По словам полицейских, чаще всего алкоголь несовершеннолетним продают в центре Белгорода и в районе Харьковской горы.