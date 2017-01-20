В Белгороде возбудили уголовное дело по факту пропажи Владимира Харченко после новогоднего корпоратива

Следственное управление СК по Белгородской области возбудило уголовное дело по статье «Убийство» после исчезновения 32-летнего белгородца Владимира Харченко.
25 декабря около трёх часов ночи мужчина вышел из ресторана «Башня» и пошёл в сторону перекрёстка проспекта Славы и Богдана Хмельницкого.
— До настоящего времени местонахождение Харченко неизвестно, в связи с чем имеются основания полагать, что в отношении него совершено преступление, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.