​В Белгородской области за год оштрафовали около 1,5 тысячи человек за то, что они переходили дорогу без светоотражателей

Белгородская Госавтоинспекция опубликовала статистику происшествий с участием пешеходов за прошлый год. В 2016 году сотрудники ГИБДД оштрафовали 16 тысяч водителей за то, что они не уступили дорогу пешеходам и 1 534 человека, которые переходили дорогу ночью без светоотражателей.
Всего в ГИБДД зафиксировали 22 тысячи нарушений с участием пешеходов. Самый распространённый вид ДТП — наезд на пешехода. Полицейские отмечают, что количество таких ДТП снизилось на 5,7 процента. Также за год водители сбили 170 человек, из которых 131 человек были ранены, а 45 погибли. Число погибших выросло на 1,6 процента по сравнению с прошлым годом.
— Самым опасным временем суток для пешеходов остаются утренние и вечерние часы. Чаще всего людей сбивают на переходах, где нет светофоров, когда один водитель пропускает, а второй, не снижая скорости, на второй полосе сбивает человека, который переходит дорогу, — пояснили ведомстве.