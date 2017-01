В Белгородской области за сутки сбили двух пьяных пешеходов

Белгородским журналистам рассказали, каким искусством должен обладать медиаспециалист, что делать чиновникам, игнорирующим запросы СМИ, почему нельзя размещать рекламу на первой полосе и задавать вопросы в стиле MacСoffее. В Крыму завершилась последняя смена всероссийского образовательного форума «Таврида». В числе 400 молодых журналистов региональных и местных СМИ оказались пятеро белгородцев: Оксана Придворева («БелПресса»), Кристина Салгалова («Комсомольская правда»), Илья Лочканов (BELIVE.RU), Оксана Артёмова (ИА «Бел.Ру») и главный редактор «Фонаря».Журналистов учили писать тексты для интернета, снимать репортажи и делать качественные снимки, продвигать материалы в соцсетях, создавать инфографику и коммерциализировать СМИ. #ФорумТаврида. @yuramustdie: "Если вы просмотрите все сезоны Симпсонов, то ваш мозг, так или иначе, мутирует!" pic.twitter.com/Rrb5qZbsEL— Форум Таврида-2015 (@tavridaforum) 1 сентября 2015 Советник гендиректора RT (Russia Today) Тина Бережная рассказала участникам о компетенциях, которыми должен обладать современный журналист: делать материал для любого вида СМИ, уметь говорить, снимать и монтировать видео, работать в кадре, писать и продвигать тексты для социальных сетей, профессионально общаться с читателями в соцсетях, работать с данными и заниматься самопиаром. Леонид Левин: "Чиновникам, игнорирующим запросы СМИ, нечего делать в госаппарате". #ФорумТаврида #ОНФ pic.twitter.com/xaLnRGjQKM— Форум Таврида-2015 (@tavridaforum) 28 августа 2015Депутат Госдумы Леонид Левин высказал мнение, что сегодня журналистику можно разделить на три вида: журналистику «крика», «фрика» и «чего изволите». Первая даёт только установки, представляет одно мнение и по факту есть ничто иное, как пропаганда, а не журналистика. Вторая — нацелена только на эпатаж, громкие заголовки и привлечение внимания аудитории. Журналистика «чего изволите» представлена изданиями, которые просто переписывают пресс-релизы и публикуют их у себя, не пытаясь сформировать собственное мнение о произошедшем. Это так называемая «сонная журналистика». О.Тимофеева говорит о давлении на редакции рег.СМИ с помощью бюджетного финансирования, котор. приводит к искажению информации #форумтаврида— Людмила Россенко (@LRossenko) 28 августа 2015Своим видением современного читателя поделился основатель LiveInternet Герман Клименко: «Люди не идут читать полные статьи, они быстро выбирают из множества новостных заголовков самое главное и, когда открывают новость, им уже известны многие детали. Искусство написания заголовка сейчас можно приравнять к самому СМИ».Интересовал участников дискуссий, конечно же, и процесс работы редакции над ошибками. Свою позицию по этому вопросу высказал главный редактор ТАСС Максим Филимонов.— Если мы не правы, мы всегда информацию правим. Это одно из стандартных требований к журналистам: если ты «налажал», имей смелость исправить то, в чём ты «налажал».Главред ТАССа рассказал и о самой главной, по его мнению, проблеме, с которой редакции приходится сталкиваться, когда молодой журналист устраивается на работу.«У многих молодых людей, приходящих сегодня в журналистику, пониженный уровень любопытства. Нельзя стать хорошим журналистом, если ты не любопытен и не подвергаешь всё сомнению. Ты никому не должен верить. Если ты не веришь, значит, ты проверяешь, если ты проверяешь, значит, ты даёшь качественную информацию». (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?117"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-89840945_9272", -89840945, 9272, 'NRochQt43uDx9zNJxlsdyCmJZw', {width: 500})) setTimeout(arguments.callee, 50); }());— Никогда не спрашивайте ничего, что вам бы было не интересно. Если вы не хотите это слушать, то кто захочет? Старайтесь не задавать вопросов в стиле MacСoffее: 2 в 1, 3 в 1. В лучшем случае вам ответят лишь на последний вопрос, — посоветовал участникам «Тавриды» профессор департамента медиа Высшей школы экономики Олег Дмитриев.В России около 70 независимых издательских домов. Генеральный директор медиадома «Алтапресс» Юрий Пургин попытался объяснить, как превратить СМИ в «информационный ресторан». Человек, которому удалось открыть свой бизнес ещё в 90-е годы и до сих пор продолжать свою деятельность, считает, что сегодня главный, кто мешает развитию бизнеса, — государство. Он также отметил, что сегодня комментирование новостей в соцсетях может привести к открытию и тиражированию читателями совсем других смыслов, чем те, которые отражены в самой новости: «Паразитирование на вашей информации неизбежно!». #ФорумТаврида. Юрий Пургин @altapress: "Любите свою первую полосу, дорожите ей. Это ваше лицо, а лицом не торгуют!" pic.twitter.com/mJsKlTbdUP— Форум Таврида-2015 (@tavridaforum) 31 августа 2015Участников «Тавриды» также волновала тенденция обращения читательского интереса не к СМИ в целом, а к конкретным авторам. — Авторская журналистика нужна. У читателя нет времени прочитать пять источников, чтобы самому составить мнение. Ему нужно один раз прочесть и в конце узнать: хорошо это или плохо, — ответил Максим Филимонов, главред ТАСС. #ФорумТаврида. @yuramustdie:"Есть 6 тем, которые привлекают внимание интернет-аудитории: секс, дети, смерть, религия, политика и наркотики".— Форум Таврида-2015 (@tavridaforum) 1 сентября 2015После индивидуальных встреч и лекций с представителями ведущих СМИ (Russia Today, ВГТРК, ИТАР-ТАСС, МИА «Россия сегодня», altapress.ru, «Право.ру» и др.) участников разделили на десять команд и предложили применить полученные знания в деловой игре, в основу которой были положены четыре проекта: «Карта жизни» (снижение смертности от ДТП), мониторинг в сфере расселения аварийного жилья, предоставление земельных участков многодетным семьям и оказание паллиативной помощи. Эксперты проанализировали созданные материалы и дали свою оценку командной работе, обозначив наиболее удачные работы и типичные ошибки, допущенные журналистами. Завершилась игра большой пресс-конференцией.Фото пресс-службы форума «Таврида»На форуме уделили внимание деятельности Общероссийского народного фронта — партнёра последней смены «Тавриды».«ОНФ будет развиваться так, как будет развиваться страна, — рассказал на пресс-конференции руководитель аналитическо-планового отдела Центра ОНФ по мониторингу исполнения указов президента «Народная экспертиза» Александр Нестеров. — Есть гражданин, честный, с активной общественной позицией. Он может быть депутатом, чиновником, может принадлежать к любой политической партии, вероисповеданию, к чему угодно... Мы делаем дело».Журналисты попросили прокомментировать информацию о том, что на активистов ОНФ в некоторых регионах оказывалось давление.— У нас есть проект по лесу, и когда мы работали по нему, на активистов ОНФ нападали, — сообщила заместитель директора Центра независимого мониторинга исполнения указов президента РФ Народная экспертиза ОНФ Евгения Осипова. — Я недавно приехала из Хабаровского края, была в Советской гавани, обошлось без происшествий, но бывает страшновато.Фото Азата КашаповаНа Бакальской косе, помимо образовательной программы, организаторы уделяли внимание и отдыху участников: с утра — зарядка, купание в море, вечером — общее построение, танцы, песни у костра. В составе «пятнашек» (группы по 15 человек, на которые были разделены участника форума, — прим. автора) журналисты проходили полосу препятствий, сдавали нормы ГТО, проводили флешмоб, посвящённый празднованию окончания Второй мировой войны, а в последний вечер даже создавали вот такие работы в технике светографики. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?117"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-89840945_9367", -89840945, 9367, 'lbF12xjwVkHokdLEg13wm1wteA', {width: 500})) setTimeout(arguments.callee, 50); }());По информации организаторов форума, всего за два месяца работы «Тавриды» в восьми профильных сменах поучаствовали около 4,5 тысяч молодых людей и девушек в возрасте от 18 до 30 лет. Деньги на лечение тяжелобольных детей можно перечислить на специальный счёт или положить в урны, которые находятся в кинотеатрах и торговых центрах. В Белгороде 4 ноября стартовала благотворительная акция «Белый цветок». Её главная особенность — в этом году она будет длиться целый месяц, а не один день, как было раньше. Мэр Константин Полежаев на открытии акции, фото пресс-службы администрации Белгорода— Акция проходила в стране с 1911 года. Она была направлена на сбор средств для лечения больных туберкулёзом. Возрождён «Белый цветок» через сто лет сначала в Крыму, затем в Москве, и постепенно к ней приобщились около 20 городов России, в числе которых и Белгород, — на пресс-конференции рассказал заместитель генерального директора Фонда святителя Василия Великого Михаил Косачёв. Помощь окажут пяти тяжелобольным детям из малообеспеченных семей. Минимальная сумма, которая требуется для их лечения, — 3 миллиона рублей. Если за месяц соберут больше денег, то помогут и другим детям, нуждающимися в дорогостоящем лечении. В течение месяца в городе на различных площадках будут проводить благотворительные концерты, в кинотеатрах и крупных торговых центрах установят урны для сбора денег, а на улицах волонтёры будут также собирать деньги в небольшие урны. — Нами определено 22 места в городе, где 63 волонтёра (которых будет отличать символика акции — зелёная манишка с белым цветком, возможно кепка, если будет позволять погода, значок) будут собирать средства в урны, которые опечатаны и опломбированы, — рассказал руководитель городского управления молодёжной политики Владимир Мерзликин. Также детям можно помочь перечислив деньги на внебюджетный счёт МБУ «Центр социальных выплат» с указанием назначения платежа «Белый цветок». Реквизиты МБУ «Центр социальных выплат»: Директор Скаржинская Светлана Викторовна, действует на основании Устава Адрес 3080