В Белгородской области за сутки сбили двух пьяных пешеходов

В Белгородской области в понедельник, 2 января, сбили двух пешеходов, которые, по предварительной информации, были пьяны.
В Старооскольском районе 44-летний водитель на Volkswagen Passat сбил 48-летнего мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте, несмотря на то, что пешеходный переход был рядом. Пострадавший получил травмы.
Ещё одно ДТП произошло в Новооскольском районе. Там вечером пенсионер на Nissan X-Trail ехал на высокой скорости, не смог притормозить и сбил 46-летнего мужчину, который шёл по дороге. Пешеход получил травмы.