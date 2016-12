В Белгороде водитель сбил 8-летнего мальчика на пешеходном переходе

Компания отмечает стремительный рост мобильной активности абонентов в роуминге. Компания Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подвела итоги роуминговой активности абонентов в дни новогодних праздников. Компания зафиксировала значительный рост мобильного интернет-трафика в международном и национальном роуминге по сравнению с зимним отпускным сезоном 2015 года.В дни новогодних каникул абоненты Tele2 пользовались мобильной связью более чем в 150 странах мира, при этом абоненты Tele2 Белгородской области посетили 59 стран. Наиболее востребованными направлениями новогоднего отдыха стали Казахстан, Финляндия, Беларусь, Украина, Германия и Таиланд, среди белгородцев — Украина, Беларусь, Казахстан, Германия, Польша и Молдавия. Помимо популярных стран, абоненты Tele2 посетили и самые экзотические места планеты, среди которых Кот-д'Ивуар, Гватемала, Бахрейн, Папуа — Новая Гвинея, Панама и Мозамбик. Количество звонков и переданных в международном роуминге SMS в период с 31 декабря 2015 года по 10 января 2016 осталось на уровне аналогичного периода прошлого года, в то время как мобильный интернет-трафик клиентов Tele2 России за границей увеличился почти в 2,5 раза, среди белгородцев — почти в 1,3 раза. В дни новогодних праздников также возросла мобильная активность абонентов Tele2 в национальном роуминге. Так, количество звонков в поездках по России увеличилось более чем на 17 процентов (среди белгородских абонентов — на 39 процентов) по сравнению с зимним отпускным сезоном прошлого года, а потребление интернет-трафика — в 38 раз (среди белгородских абонентов — в 31 раз).Резкий рост мобильного интернет-трафика в национальном роуминге объясняется тем, что с мая 2015 года абоненты Tele2 могут пользоваться мобильным интернетом в разных уголках страны по ценам домашнего региона. Кроме того, в 2015 году оператор значительно расширил зону действия услуги скоростного мобильного интернета — сейчас она доступна в 60 регионах России.

Выездной центр обслуживания потребителей «Белгородэнерго» будет работать до 18 марта включительно. C 16 по 18 марта в «Белэкспоцентре» работает выездной центр обслуживания потребителей «Белгородэнерго». В течение трёх дней желающие смогут заключить договор на присоединение домовладения к электросетям, оформить заявку на установку или замену прибора учёта, получить консультацию по вопросам применения энергосберегающих технологий на производстве или в быту. На выставке энергетики представили экспозицию с несколькими видами современных электронных приборов учёта. Услуги по их установке филиал предлагает «под ключ» — начиная от выбора соответствующей модели и заканчивая его установкой и вводом в эксплуатацию. Стоимость зависит от объёма выполнения строительно-монтажных работ и для физических лиц варьируется от 6,5 до 18 тысяч рублей. Цена самого технологического присоединения остается неизменной — 550 рублей для энергоустройств максимальной мощности, не превышающей 15 киловатт.Белгородцев, которые не успеют получить ответы на свои вопросы на выставке, энергетики ждут в центрах обслуживания потребителей, расположенных в каждом районе области. Дополнительную информацию можно получить по телефону прямой линии «Белгородэнерго» 13-50. Ордена трёх степеней, каждая из которых присваивается в зависимости от заслуг благотворителей, получили шесть руководителей предприятий и индивидуальных предпринимателей. В понедельник, 28 ноября, в Белгородской филармонии шестерых человек наградили орденами «Благотворитель года». Они «внесли большой вклад в развитие физкультуры, сохранение культурного достояния и социальную поддержку области». Фото опубликовано Белгородская область (@belregion) Ноя 28 2016 в 8:10 PST — Орден «Благотворитель года», который мы впервые вручаем сегодня, занимает особое место в славном созвездии белгородских наград. В нём заключён огромный нравственный смысл. Этого ордена удостаиваются те, кто, добившись финансовых и жизненных успехов, бескорыстно и обильно творят добро, радеют о благополучии, просвещении, здоровье, культурном обогащении и духовном благополучии белгородцев. В этом ордене — глубокая сердечная признательность полуторамиллионной Белгородчины за доброту, щедрость, высокую ответственность и благородство души, — на вручении наград сказал губернатор Белгородской области Евгений Савченко. Орден первой степени получили группа компаний «Агро-Белогорье» в лице председателя совета директора Владимира Зотова и «Белгранкорм-холдинг» в лице также председателя совета директоров Александра Орлова. Орден второй степени вручили президенту агрохолдинга «Мираторг» Виктору Линнику и индивидуальному предпринимателю Александру Исакову из Белгородского района. Обладателями награды третьей степени стали президент благотворительного фонда содействия здоровому образу жизни «Айсберг» Владимир Тебекин и индивидуальный предприниматель Александр Вербенко из Яковлевского района. ИА «Бел.Ру» приводит суммы, которые потратили предприятия и предприниматели на благотворительность. Так, например, «Агро-Белогорье» за последние три года на эти цели выделило около 350 миллионов рублей — благодаря ему появились пляж «Лазурный», детский парк «Котофей», «Пикник парк», парк роз и зоопарк, а в ближайших планах — строительство аквапарка в Белгородском районе и центра детского мастерства в Белгороде. «БЭЗРК-Белгранкорм» в течение двух последних лет на благотворительность выделил более 775 миллионов рублей. Предприятие капитально ремонтирует и строит учреждения культуры, образования и здравоохранения, помогает организаторам культурно-массовых и спортивных мероприятий.— Благотворительность не нуждается в похвале, потому что всё идет от сердца и души, но общественное признание, которое мы видим сегодня, создаёт условия, чтобы благотворительностью занимались не десятки людей, а тысячи, — цитирует ИА «Бел.Ру» председателя совета директоров «Белгранкорм-холдинг» Александра Орлова.«Мираторг» построил для детей сотрудников детский сад «Уютный» в Корочанском районе, о котором мы уже рассказывали раньше, а также коттеджный посёлок в Прохоровском районе. Агрохолдинг выделяет деньги сельским садам и школам. Индивидуальный предприниматель Александр Исаков производит строительные материалы и изделия из бетона. У него небольшое предприятие, но он смог выделить около полутора миллионов рублей на благоустройство Новосадового и капитальный ремонт памятника в этом посёлке. Владимир Тебекин получает награду, фото belpressa.ruФонд «Айсберг» за последние два года выделил более 116 миллионов рублей федерациям бокса, кикбоксинга, спортивных единоборств, художественной гимнастики, Федерации спорта глухих, слепых и лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Он помог Шебекинской академии футбола «Энергомаш», спонсировал открытие спортзалов и закупал оборудование для паралимпийцев, ремонтировал храмы, Шебекинскую районную больницу. Благодаря фонду в Шебекине установили памятники промышленнику Александру Ребиндеру и основателю города Ивану Шибеко. В Яковлевском районе индивидуальный предприниматель Александр Вербенко потратил за три года около миллиона рублей на поддержку предприятий, ветеранов и спортсменов, поучаствовал в строительстве храма Новомучеников и Исповедников Белгородских в Строителе. Кроме того, он помог отремонтировать здание детской молочной кухни в центральной районной больнице. Справка «Фонаря» Орден «Благотворитель года» представляет собой восьмиконечную серебряную звезду. Он учреждён в феврале 2016 года. Его обладатели — частные лица или организации, «внёсшие значительный вклад в формирование общества высокой культуры, ведущих активную благотворительную деятельность в сфере культуры и искусства, физической культуры, сохранения и развития культурного достояния области, поддержания её престижа на государственном и мировом уровнях». Среди критериев отбора кандидатов на вручение ордена — количество денег, выделенных на развитие культуры и искусства и объём финансирования социальных объектов. У ордена есть три степени, каждая из которых присваивается в зависимости от заслуг благотворителей. Звоните скорее и окунитесь в атмосферу настоящего новогоднего волшебства от event-компании «Золотая рыбка»: +7 (920) 551-551-0. В качестве «приглашённых звёзд» выступят Шамиль Гаджимусаев и Александр Щеглов. В субботу, 25 апреля, на спортивной площадке парка Победы пройдёт очередная общегородская зарядка «со звездой». В этом качестве выступят мастер спорта международного класса по кикбоксингу, чемпион России, чемпион мира Шамиль Гаджимусаев и депутат горсовета Александр Щеглов. Начало в 10:00. В конце октября в бизнес-пространстве «Контакт» пройдёт бизнес-форум. В воскресенье, 21 октября, в Белгороде пройдёт бизнес-форум, посвящённый антикризисным технологиям в бизнесе. Организаторы соберут на одной площадке ведущих предпринимателей региона, которые выступят со своими мастер-классами. Среди этих людей вы сможете найти себе партнёров и решить конкретные задачи, которые возникают у вашего бизнеса. Помимо этого, своим опытом поделятс