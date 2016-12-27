В понедельник, 26 декабря, в Белгороде на улице Садовой 36-летняя женщина на Toyota Corola сбила восьмилетнего мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребёнок получил травмы. Родители отвезли его в больницу для оказания необходимой помощи.
В Белгороде водитель сбил 8-летнего мальчика на пешеходном переходе
Ребёнок получил травмы.
Читайте также
- «Заново учиться жить». Зачем дети, победившие рак, участвуют в спортивных соревнованиях
- В Белгороде выступили участники шоу «Голос. Дети-3» [фото и видео]
- В Белгороде автобус сбил мужчину с велосипедом в руках
- Новогодние истории от Марии Чуевой
- В Старооскольском районе машина насмерть сбила велосипедиста
- Парад Дедов Морозов-2016 в Белгороде [фото и видео]
- В Белгороде пройдёт практикум по эффективным продажам
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.comments powered by HyperComments