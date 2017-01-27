В Белгороде начался суд над бывшим начальником УИБиПК областного УМВД Сергеем Бутяйкиным

Обращение с просьбой помочь в сборе средств на строительство памятника на месте фашистского концлагеря прислали в областную думу. Белгородская областная дума получила обращение спикера Государственного совета Крыма Владимира Константинова. В документе законодатель обращается к коллегам с просьбой помочь собрать деньги на завершение строительства мемориала в селе Мирном Симферопольского района.— Прошу изыскать возможность посильной помощи для участия в окончании строительства Мемориального комплекса, посвящённого жертвам фашистского концлагеря, располагавшегося в годы Великой Отечественной войны на территории совхоза «Красный», — говорится в обращении, поступившем в облдуму.В пресс-службе облдумы пояснили, что помочь крымчанам могут все желающие белгородцы. Сбор средств ведётся благотворительным фондом «Восстановление Мемориального комплекса памяти жертв фашистского концентрационного лагеря «Красный». Его реквизиты: филиал АО «Генбанк», ИНН 9102179610, расчётный счёт № 40703810400430000004, БИК 043510110, корсчёт № 30101810835100000110 в отделении Центрального банка РФ по Республике Крым. Победителям и призёрам вручили дипломы и денежные премии. В Губкине наградили победителей и призёров конкурсов «Школа года» и «Детский сад года». Конкурс «Школа года-2015» разделили на четыре номинации. В итоге лучшим городским средним общеобразовательным учреждением стала губкинская СОШ № 15 (директор Ольга Павлова), а среди сельских основных школ — Незнамовская школа Старооскольского района (директор Татьяна Колесникова). Победителем в номинации «Поселковые средние общеобразовательные учреждения» признали СОШ № 2 города Строитель (директор Алла Кононова), среди сельских средних школ — СОШ села Орлик Чернянского района (директор Сергей Шаповалов). В конкурсе «Детский сад года» абсолютным победителем стал Центр развития ребёнка — детский сад «Радуга» посёлка Вейделевка (заведующая Нина Страхова). Жители региона могут проголосовать за Круглое здание в Головчине и музей-заповедник «Прохоровское поле». С 17 по 23 ноября на сайте abireg.ru проходит народное голосование за самые яркие достопримечательности Черноземья. Организаторы конкурса хотят популяризировать памятники архитектуры, культуры и природы, чтобы привлечь внимание туристов к самым интересным местам регионов. Всего было отобрано по две достопримечательности от каждой области. Финальный список достопримечательностей формировался после опроса экспертов из шести областей. Белгородчину представляют Круглое здание в Головчине и музей-заповедник «Прохоровское поле».Проголосовать за достопримечательность своего региона можно один раз в день. Итоги голосования подведут 24 ноября. Белгородское УФАС оштрафовало его за неправильную документацию об электронном аукционе. Белгородское УФАС оштрафовало бывшего начальника управления делами аппарата администрации Белгорода за нарушение закона о контрактной системе. Антимонопольная служба нашла, что в 2015 году в документах об электронном аукционе о предоставлении мэрии услуг сотовой и радиотелефонной связи было ограничено количество участников закупки. За административное правонарушение бывший руководитель управления заплатит 3 тысячи рублей. В пресс-службе мэрии пояснили, что госслужащий не работает в мэрии уже год. Начальник УМВД по Белгородской области Виктор Пестерев прокомментировал уголовное дело на двух сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции староосколького УМВД. Начальник УМВД по Белгородской области рассказал, что двое сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции во время работы «занимались не своим делом».— Неправильная организация работы со стороны конкретных должностных лиц привела к тому, что эти сотрудники занимались не своей работой. Они должны были обеспечивать оперативную работу по градообразующим предприятиям в Белгороде и Старом Осколе. А они занимались сферой строительства. Обязательно будет дана оценка их непосредственному руководству,— заявил Виктор Пестерев. По словам руководителя регионального УМВД, оба подозреваемых имели хорошие характеристики и высокие показатели работы. Виктор Пестерев считает, что проблемой профилактики коррупционных преступлений среди органов внутренних дел должны заняться учёные — психологи, социологи. По его словам, предвидеть и какими-то техническими средствами предсказать, что полицейский совершит правонарушение, довольно сложно. Глава УМВД также отметил, что в 2015 году «лидерами» по количеству правонарушений, совершённых сотрудниками полиции, были участковые.Напомним, в Старом Осколе следователи завели уголовные дела на двух сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Их подозревают в получении взятки в крупном размере. Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы. Следственный отдел по Белгороду СУ СК по Белгородской области возбудил уголовное дело на водителя, которого подозревают в применении не опасного для жизни и здоровья насилия к сотруднику ДПС. По информации пресс-службы СУ СК по Белгородской области, подозреваемый 16 ноября остановился на автобусной остановке на улице Преображенской и ушёл из машины. Наряд ДПС заметил нарушителя и потребовал у него документы. Вместо этого мужчина, по словам следователей, стал вести себя агрессивно, оттолкнул одного автоинспектора, а другого ударил по лицу. Успокоить его удалось только позвав на помощь других сотрудников ДПС. Сейчас следствие выясняет подробности. После допроса водителя решат о мере пресечения. Ему грозит штраф до 200 тысяч рублей, принудительные работы до пяти лет, арест до полугода или лишение свободы до пяти лет. Расследование продолжается. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?136"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-7265151_1383639", -7265151, 1383639, '9vHOlslSprvDalrvpamhLnSN8g', {width: 600})) setTimeout(arguments.callee, 50); }()); Размеры субсидии для региона пока не известны. Российское правительство утвердило список из 50 регионов, которые в 2017 году получат дополнительное финансирование для поддержки семей с тремя и более детьми. В их число вошла и Белгородская область. Сколько именно получат регионы в документе правительства не сообщается. — В перечень включаются субъекты Федерации, в которых величина суммарного коэффициента рождаемости ниже средней по Российской Федерации (за исключением регионов с высоким естественным и миграционным приростом), а также субъекты Федерации с естественной и миграционной убылью населения. Софинансирование расходных обязательств позволит регионам с неблагоприятной демографической ситуацией продолжить в 2017 году поддержку семей при рождении третьего ребёнка или последующих детей, направленную на создание условий для повышения рождаемости, — поясняют на сайте правительства РФ. По информации Белгородстата, в январе-июне 2016 года в Белгородской области родилось 8365 детей. Коэффициент рождаемости — 10,9 родившихся на 1 тысячу человек. Число умерших за этот период составило 11 156 человек, а общий коэффициент смертности, как и в 2015 году, составил 14,5 умерших на 1 тысячу человек. Естественная убыль населения по сравнению с январём-июнем 2015 года увеличилась на 112 человек и составила 2791 человек. Коэффициент естественной убыли населения — 3,6 на 1000 человек. Один подросток погиб, пытаясь сфотографироваться на железнодорожном мосту. В Белгородской области за два года произошло два случая, когда подростков било током во время селфи. Об этом сообщает «Комсомольская правда». В сентябре 2014 года в Новом Осколе на железнодорожном мосту погиб 14-летний мальчик, который пытался сфотографироваться. Его ударило током, после чего он умер. Если бы удар тока не был смертельным, подросток всё равно бы погиб, так как при падении на рельсы он получил травму, не совместимую с жизнью. В ноябре этого года в Старом Осколе мальчик тоже попытался сделать селфи на железнодорожном мосту. Его ударило током, он получил ожоги, но остался жив. В обоих случаях следователи отказали в возбуждении уголовных дел, потому что оба происшествия произошли из-за неосторожности самих детей, которые проигнорировали вывески и таблички и прошли на мосты. — Серьёзный источник опасности — контактная сеть. Напряжение в ней может достигать 27500 вольт. Приблизившись на железной дороге к контактной сети ближе, чем на два метра, можно получить смертельный разряд, поэтому игнорировать предупредительные таблички нельзя. Постарайтесь не допускать нахождения детей на железнодорожных объектах в отсутствии взрослых, — пишет «Комсомольская правда». Всего за время выборов в избирком поступило 45 жалоб. В понедельник, 19 сентября, в Белгородском районе на 233-м участке в селе Беловском избирком признал недействительными около 300 бюллетеней. Об этом сообщила «БелПресса». В одном из переносных ящиков для голосования оказалось больше бюллетеней, чем избирателей, которые захотели проголосовать вне помещения для голосования. Всего в облизбирком поступило 45 жалоб. Но все остальные нарушения были незначительными. Напомним, что вечером 18 сентября председатель Избирательной комиссии Белгородской области Николай Плетнёв признал факт нарушения на участке в Томаровке. Там члены УИК вбросили бюллетени в урну для голосования. Выборы на 1198 участке признали недействительными. Компания «Ростелеком» познакомила российских журналистов и блогеров с развитием связи в Калининградской области и показала некоторые достопримечательности региона. Калининградская область — особенный регион. И дело не только и не столько в том, что это самый известный российский полуэксклав (несуверенный регион, отделённый от основной территории страны и окружённый другими государствами, имеющий выход к морю — прим. ред.), но и в самой культуре, которая органично соединила в себе европейскую историю и российскую современность. За два дня узнать Калининград невозможно. Галопом по почти Европе смысла бежать нет — лучше постараться прочувствовать этот город, чем я и занялся, когда благодаря компании «Ростелеком» оказался в пресс-туре «Непростая с