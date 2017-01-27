В Белгороде начался суд над бывшим начальником УИБиПК областного УМВД Сергеем Бутяйкиным

В пятницу, 27 января, в Октябрьском районном суде Белгорода состоялось первое заседание по делу бывшего главного белгородского борца с коррупцией Сергея Бутяйкина. Полицейского обвиняют в преступлениях по двум статьям Уголовного кодекса — незаконном предпринимательстве и взяточничестве. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Сергей Бутяйкин продолжает работать в УМВД по Белгородской области заместителем начальника Информационного центра и находится под домашним арестом.
Согласно представленному сегодня обвинительному заключению, Сергей Бутяйкин участвовал в создании двух фирм в Белгороде и вымогал взятку у акционера «Орелсоцбанка» Алексея Фомченкова. Деньги, по версии обвинения, он планировал потратить на развитие бизнеса. Сергей Бутяйкин не признает свою вину и заявляет о заказном характере дела.
— Единственным последствием этого дела является подрыв авторитета правоохранительных органов. Причем это является не следствием моей преступной деятельности, а результатом утечки из органов следствия недостоверной информации, — заявил Бутяйкин, выступая в суде.
Адвокат полицейского Валерий Стадник рассказал, что в материалах дела есть информация о предполагаемых заказчиках уголовного преследования Бутяйкина и их имена озвучат на одном из следующих заседаний. Следующее слушание назначено на 8 февраля.