​В Белгороде полицейские задержали предполагаемого сутенёра и трёх проституток

В Белгороде полицейские задержали трёх проституток и мужчину, которого подозревают в сутенёрстве. Сотрудники уголовного розыска следили за 27-летним белгородцем около двух месяцев, прежде чем его и девушек задержали в разных частях города.
— Установлено, что час общения с девушкой по вызову стоил клиентам около 2,5 тысячи рублей. Однако, большую часть выручки они отдавали хозяину «гарема». За занятие проституцией правонарушительницам грозит административная ответственность. Им предстоит оплатить штраф, — пояснили в пресс-службе регионального УМВД.
Возможному организатору занятий проституцией грозит до пяти лет тюрьмы. Вместе с ним по уголовному делу проходит водитель такси и администратор сауны.