В Белгороде автомобиль ДПС попал в аварию

В пятницу, 3 февраля, в Белгороде на перекрёстке улиц Князя Трубецкого и Пугачёва 42-летний водитель на Dаеwоо Nехiа при развороте на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу служебному автомобилю ДПС Lada Priоrа, который ехал с включёнными проблесковыми маячками и звуковым сигналом, и врезался в него.

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По информации пресс-службы УМВД по Белгородской области, оба водителя были трезвыми. Водитель и пассажир полицейского автомобиля получили травмы. Им оказали медицинскую помощь в горбольнице № 1 и направили на амбулаторное лечение.