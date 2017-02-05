Самым популярным автомобилем стал Ford Focus. Пресс-служба автомобильного портала Drom.ru рассказала о самых востребованных иностранных автомобилях в Центральном федеральном округе в 2016 году. Для этого специалисты проанализировали более 500 тысяч объявлений о продаже автомобилей, размещённых за год на сайте. Самой востребованной иномаркой стал Ford Focus — он встретится более чем в 7,5 тысячах объявлений о продаже в ЦФО. Чуть больше 5 тысяч раз жители ЦФО размещали объявления о продаже Hyundai Solaris. Третье место — у Kia Rio, четвёртое — у Opel Astra, пятое — у Volkswagen Passat.— Ford Focus можно назвать наиболее популярным авто в стране, он входит в тройку самых продаваемых иномарок в шести из восьми федеральных округов России, — пояснили авторы исследования. среди производителей стала Toyota, опередившая Volkswagen, Hyundai, Nissan и Ford. К слову, Toyota Corolla стала лидером по количеству объявлений в Сибирском федеральном округе, а на Дальнем Востоке самая продаваемая иномарка — Toyota MarkII.
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В Белгороде автомобиль ДПС попал в аварию

В ДТП пострадали водитель и пассажир полицейского автомобиля.

В пятницу, 3 февраля, в Белгороде на перекрёстке улиц Князя Трубецкого и Пугачёва 42-летний водитель на Dаеwоо Nехiа при развороте на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу служебному автомобилю ДПС Lada Priоrа, который ехал с включёнными проблесковыми маячками и звуковым сигналом, и врезался в него.

Фото vk.com/autobelgorod

По информации пресс-службы УМВД по Белгородской области, оба водителя были трезвыми. Водитель и пассажир полицейского автомобиля получили травмы. Им оказали медицинскую помощь в горбольнице № 1 и направили на амбулаторное лечение.

Андрей Маслов

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#ДТП #УМВД по Белгороду #УМВД по Белгородской области
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