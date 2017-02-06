В Белгороде хотят благоустроить 20-километровую набережную

Мэрия Белгорода в 2017 году планирует начать благоустройство городской набережной, которая протянется от Сосновки до центра города. Её длина составит около 20 километров. Пресс-служба городской администрации обращает внимание, что это будет не просто набережная вдоль водоёма, а «каскад парков» с велодорожкой.
— Мы готовы возводить новые объекты, а горожане помогут нам привести в порядок то, что будет находиться в непосредственной близости от зоны набережной. Будь то огороды, фасады предприятий и организаций, заборы частных домов и так далее. Давайте инициировать общие субботники и наводить порядок вокруг нашей набережной вместе, — обратился к горожанам мэр Константин Полежаев.
Напомним, что планы по созданию благоустроенной набережной в Белгороде озвучивал ещё в ноябре 2015 года нынешний глава совета директоров ГК «Агро-Белогорье» Владимир Зотов. Тогда говорилось о набережной, которая должна была соединить село Нижний Ольшанец и район Кашары в Белгороде.