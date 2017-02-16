​В Белгороде 16-летняя девушка пожаловалась на угрозы после публикации фото неправильно припаркованной машины

16-летняя жительница Белгороде ещё 8 февраля опубликовала в «Черном списке» во «ВКонтакте» снимок иномарки, припаркованный возле детской поликлиники. Машина перегородила тротуар и мешала прохожим. Автор снимк рассказала «БелПрессе», что 16 февраля ей написайт некто Станислав, оскорблял и требовал удалить фотографии. Девушка рассказала изданию, что намерена обратиться в полицию.
— В случае если гражданин считает, что ему угрожают либо его оскорбляют, он должен незамедлительно обратиться в правоохранительные органы. О конкретном случае до окончания проверки сказать трудно, однако, если девушка обратится в полицию, будет обязательно проведена проверка, по результатам которой и будет приниматься процессуальное решение, — прокоментировал ситуацию «БелПрессе» начальник пресс-службы областного УМВД Алексей Гончарук.