Белгородская Госавтоинспекция отреагировала на жалобу в интернете

Госавтоинспекция Белгорода ответила на жалобу местного жителя, который обращал внимание на неправильную остановку городских автобусов у остановок. В своём обращении пользователь в разделе «Чёрный список» на сайте «Бел.Ру» говорил, что автобусы вместо того, чтобы заезжать в «карман», останавливаются на полосе движения и перекрывают её.
— По данному факту Госавтоинспекцией областного центра в адрес должностных лиц департамента городского хозяйства администрации города Белгорода направлено предписание о необходимости установки пешеходных ограждений в соответствии с проектом, а также рассмотрения возможности обустройства переходно-скоростных полос остановок общественного транспорта пешеходными ограждениями, — пояснили в пресс-службе УМВД по Белгороду.
Позже, на том же сайте появилось обращение местного жителя, который жаловался на мусоровоз, которые ездил по пешеходным тротуарам во дворе жилого дома. Однако, полицейские заметили, что по правилам коммунальные службы могут ездить по тротуарам, если есть такая необходимость.