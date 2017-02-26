В Белгороде более 40 человек сдали кровь для стипендиата мэра

53 школьника получили золотые значки комплекса ГТО, среди них житель нашего региона Максим Шоков. В понедельник, 24 августа, Белгород принимал участников первого в России фестиваля ГТО. Юные спортсмены — российские школьники 11–15 лет — приехали из разных регионов страны, чтобы поучаствовать в состязаниях, предусмотренных спортивным комплексом «Готов к труду и обороне». По словам организаторов, общее количество заявленных участников составило более 500 человек. Несмотря на то, что торжественное открытие фестиваля на центральном городском стадионе «Энергомаш» состоялось вечером в понедельник, соревнования начались с самого утра на спортивных площадках БГТУ им. В. Г. Шухова. Определились сильнейшие в беге, метании мяча, прыжках в длину с места, наклонах туловища, стрельбе, силовой гимнастике и плавании. Статс-секретарь — заместитель министра спорта Российской Федерации Наталья Паршикова и директор департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодёжи Министерства образования и науки Российской Федерации Александр Страдзе наградили 53 школьников золотыми значками комплекса ГТО. От Белгородской области значок четвёртой ступени получил Максим Шоков.Замминистра спорта РФ также вручила сертификаты белгородским послам ГТО, в число которых вошли капитан волейбольной команды «Белогорье» Тарас Хтей, призёр Олимпийских игр 1980 года, почётный гражданин города Белгорода Юрий Куценко и чемпион мира и Европы по кикбоксингу Олег Утенин. По версии следствия, под его руководством компания не доплатила в казну 7 миллионов рублей. Следователи передали в суд дело по обвинению директора ООО «Белгородский нефтеперерабатывающий завод» в неуплате налогов. Предпринимателя подозревают в том, что он, занимаясь бухгалтерским учётом, не правильно рассчитывал и уплачивал налоги.— В период с 1 марта 2014 года по 30 июня 2015 года компания не перечислила в бюджет налог на доходы физических лиц на сумму свыше 7 миллионов рублей, — рассказали в пресс-службе ведомства. Обвиняемому грозит до трёх лет лишения свободы. Самым важным днём прошедшей недели стало 9 мая — область вместе со всей страной отпраздновала 70-летний юбилей Победы. Какие события остались в тени, а какие запомнятся надолго — читайте в новом выпуске нашего дайджеста. — дороги Белгорода перекрывают. Одну из важнейших связующих трасс района Харьковской горы, улицу Архиерейскую, закрыли с 12 мая до 12 июня. В то же время с 1 мая на Михайловском шоссе начинают ремонт, который продлится до 15 июня. На малом проспекте Богдана Хмельницкого в районе дома № 125 проезд будет перекрыт аж до 31 декабря 2015 года. Как говорится, ищите пути объезда.— Иван Залогин возглавил белгородский госпиталь для ветеранов войн. За вполне заурядным назначением кроется любопытная история.Это учреждение соседствует с детской городской больницей на улице Садовой. 13 марта 2015 года из жизни ушёл бессменный руководитель госпиталя Александр Попов, который возглавлял учреждение с 2000 года. Спустя неделю после его смерти в Белгороде появились слухи о закрытии госпиталя, однако в департаменте здравоохранения, являющемся его учредителем, уверенно заявили — никто ничего закрывать не будет.Здесь и начинается интересное. Ещё недавно Иван Залогин возглавлял департамент здравоохранения и соцзащиты населения региона, однако позже структура департамента была изменена, и Залогин стал заместителем начальника.Ещё ранее известный белгородский блогер Сергей Лежнев открыто критиковал Залогина, называя его «бюрократом» и намекая на его участие в коррупционных схемах. Писал Лежнев и о конкурсе на закупку оборудования в перинатальный центр, заказчиком в котором выступал департамент здравоохранения. По мнению блогера, требования, указанные в конкурсе, давали преимущество конкретным компаниям — разобраться в ситуации Лежнев просил губернатора Евгения Савченко.Однако 5 мая произошло два важных события, о связи которых можно лишь догадываться. Утром понедельника СМИ сообщили, что Иван Залогин возглавил белгородский госпиталь для ветеранов войн. А спустя несколько часов белгородское УФАС опубликовало ответ на жалобы двух московских компаний на действия департамента по закупке медтехники в новый перинатальный центр. Антимонопольщики установили, что жалобы необоснованы.6 мая на сайте белгородской облдумы появилась фотография, на которой Залогин в медицинском халате вручает цветок пожилой женщине. Действие происходит в госпитале для ветеранов войн.— депутат облдумы, генеральный директор «Агро-Белогорья» Владимир Зотов рассказал, сколько заработал за последний год. На фоне белгородских коллег, получилось неприлично много — 878 821 486,79 рубля. Это в два раза больше, чем у всех депутатов Белгородской облдумы.Данные о доходе Зотова в соответствии с законом были выставлены на публичное обозрение на сайте регионального заксобрания. Спустя несколько дней информацию о доходах народных избранников с портала удалили. В облдуме это объяснили тем, что нигде не оговорён срок, в течение которого данные должны находиться на сайте.Владимир Зотов, фото Владимира Корнева— в Белгороде выступил симфонический оркестр Мариинского театра во главе с дирижёром Валерием Гергиевым. На перроне железнодорожного вокзала маэстро встретился с журналистами. Одной из главных тем общения стали планы Гергиева на Белгород. — Мы обязательно вернёмся в Белгород и сыграем два концерта. Один из них должен быть адресован только школьникам, даже детям дошкольного возраста. Громадное желание и надежда есть на то, что здесь появится свой огромный детский хор, — сказал дирижёр и отправился на концерт в филармонию.— ВК «Белогорье» нашёл нового доигровщика. В новом сезоне за белгородский клуб сыграет волейболист сборной Сербии Марко Ивович. Журналистам новый игрок белгородских «львов» признался, что считает российский чемпионат сильнее польского и уехал в Белгород не из-за денег.— в Белгород на гастроли приедет театр кукол ДНР. Об этом пишет украинский портал «Lugansk медiа стиль». По информации издания, театр самопровозглашённой республики поедет в Россию благодаря поддержке Министерства культуры. Если всё получится, труппа посетит Белгород летом этого года.— мемориал «Вечный огонь» у Соборной площади вновь открыт для посещения. Торжественная церемония зажжения огня, который на время реконструкции объекта хранился в музее-диораме «Огненная дуга», состоялась 7 мая. Огонь, частица которого была доставлена из Москвы, зажёг ветеран ВОВ Александр Поляков.Первые лица города и области возлагают цветы к мемориалу «Вечный огонь», фото fonar.tv— перед 9 мая Белгород трижды оказывался в оцеплении. Сначала в одном из дворов на улице Преображенской нашли странную коробку. Из-за неё на несколько часов перекрыли движение, людей эвакуировали из соседних зданий, их машины — с улицы, а у места предполагаемого ЧП собрались спецслужбы. Обстановку накаляли две вещи: длительность операции и отсутствие конкретной информации о ней. До сих пор доподлинно неизвестно, что было в коробке и какую опасность это что-то представляло — официальных комментариев никто так и не дал.На следующий день всё было гораздо прозаичнее. С перерывом в несколько часов в оцеплении оказывался белгородский автовокзал. По предварительной информации, оба раза причиной переполоха был «телефонный террорист», звонивший, естественно, анонимно. Вызовы оказались ложными.Оцепление на улице Преображенской, фото fonar.tv— к 9 мая в Белгороде появилось два новых арт-объекта. Создателем росписи заводского забора на Крейде и временного «портала времени» в парке Победы стал художник-монументалист Родион Кузнецов — подробно об этих работах написала «БелПресса».«Портал времени» Родиона Кузнецова, фото fonar.tv— вечером 8 мая в разных точках Белгорода царила атмосфера наступающего праздника. У ЦМИ десятки пар танцевали победный вальс и вместе с ветеранами пели «День Победы», а в парке Победы все вместе ели полевую кашу и под открытым небом смотрели «В бой идут одни старики». В то же время по центральным улицам города ехали десятки патриотично украшенных машин, а мэр встречался с ветеранским активом. К празднику было всё готово.«Бал Победы» на площадке у Центра Молодёжных Инициатив, фото fonar.tv— что можно отметить 9 мая в Белгороде? Во-первых, почти не подвела погода. Но кажется, что никакая погода не смогла бы помешать шествию «Бессмертного полка» — уже к 9 утра колонна белгородцев с фотографиями предков растянулась от музея-диорамы до краеведческого музея. Как и в Москве, многотысячная акция неофициально стала центральным событием Дня Победы в Белгороде, по атмосферности и мощи посыла многократно превзойдя и военный парад на Соборной площади, и другие мероприятия дня.Колонна белгородского «Бессмертного полка», фото fonar.tv— в полдень белгородские турникмены и все желающие попытались отжаться 25 568 раз — за каждый прожитый мирный день с окончания Великой Отечественной войны. За два с половиной часа получилось только 6514 раз, но здесь, по мнению участников, важна не победа, а участие.В это время напротив ТРК «Сити Молл Белгородский» в небо взмывали три воздушных шара с 70-метровой георгиевской лентой и российским триколором. Ветер не позволил воздухоплавателям пролететь над городом, поэтому они отправились радовать отдыхающих Белгородского района.Аэростат «Белгород» в мирном небе над Белгородом 9 мая, фото Дмитрия Романенко— венчал День Победы праздничный салют. Залпы освещали небо над Белгородом 15 минут. Салют снимали с разных точек Белгорода, но превзошли всех пилоты aerocamera.ru, записавшие видео фейерверка с квадрокоптера. Получилось круто.Праздничный салют в Белгороде, фото fonar.tv— пока 10 и 11 мая все отдыхали, из Белгорода улетел один очень важный самолёт. На нём осуществлять давнюю мечту отправились два ветерана Великой Отечественной войны, которые захотели снова побывать в Праге и Берлине. Ещё одна участница войны и освобождения европейских столиц из-за проблем со здоровьем осталась в Белгороде. Деньги на мечту ветеранов собирали всем Белгородом. Организовала марафон главред «Белгородского бизнес-класса» Наталия Чернышова, которая ежедневно отчитывалась о собранных средствах. Всего удалось собрать 225 124,96 рубля. В своём Facebook она уже отписалась, что вместе с бабушками благополучно добралась до Праги. Впереди Берлин.Перед вылетом в аэропор