В Белгороде более 40 человек сдали кровь для стипендиата мэра

В Белгороде 22 февраля на станции переливания крови побывали 265 человек. По информации пресс-службы мэрии, это примерно в два раза больше людей, чем обычно. За сутки до этого в соцсетях в группах администрации Белгорода появилась информация, что стипендиату мэра, победителю олимпиад по астрономии, технологии и физике Евгению Узянову нужна донорская кровь.
За сутки кровь сдали 42 человека, ещё 110 прошли первичное обследование, из них около ста смогут сдать кровь уже на ближайшей неделе. Одиннадцатикласснику помогли работники городской администрации, учителя, одноклассники и даже незнакомые люди. Желающих оказалось так много, что сотрудникам станции по забору крови пришлось продлить время работы и пригласить дополнительную бригаду специалистов.
— Спасибо всем огромное за то, что откликнулись. Вы действительно сделали многое для Женя Узянова. Столько людей пришло, никто не остался равнодушным, и это очень подбадривает нас! Вы действительно очень помогли Жене, а ещё тем деткам, которые находятся в тяжёлом состоянии в реанимации. От их родителей тоже большая благодарность и низкий поклон! Сейчас Женя направляется в Москву в Детскую городскую клиническую больницу имени Святого Владимира, где ему окажут специализированную помощь. Спасибо врачам города Белгорода, они просто сделали невозможное и вовремя оказали помощь, — написала под постом с просьбой о помощи сестра Евгения Мария Власенко.
«Ещё раз спасибо всем, кто поддерживает и переживает. Ребята, без вас было бы гораздо хуже. Прям вот гораздо. Всё, что я сейчас могу себе позволить, — иногда заходить в соцсети и поражаться тому, какие есть невероятные люди, готовые поддерживать тех, кому реально тяжко. Спасибо Вам, друзья. А, если что, состояние моё немного улучшилось. Совсем немного, но это лучше, чем было», — написал 24 февраля у себя на странице Евгений Узянов.