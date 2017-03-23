В Белгороде открылась доставка вкусной еды Food ZaZa

Food ZaZa предлагает несколько кухонь мира: узбекскую, японскую, корейскую, итальянскую, грузинскую и турецкую. По словам руководства, их главное отличие от других подобных белгородских заведений в том, что помимо классических блюд, которые есть практически везде — пицца, роллы, суши и лапша, — здесь люди могут также заказать блюда традиционной узбекской кухни: плов, лагман, самсу.
Через несколько недель откроется также кафе Food ZaZa. Оно будет находится на улице Костюкова, 55 А, на втором этаже.
— Самое главное наше отличие в том, что мы предоставляем нашему клиенту выбор. С нашими блюдами можно не только вкусно поесть, но и устроить романтический вечер, встречу в кругу друзей, отпраздновать любой праздник. Мы считаем, что появление нашего проекта в Белгороде сможет задать новую планку в качестве блюд и обслуживании клиентов. От этого, прежде всего, выиграет конечный потребитель. Разрабатывая концепцию доставки вкусной еды Food ZaZa, мы понимали, что название должно быть оригинальным и быстро запоминающимся. Сложность заключалась в том, чтобы оно отражало именно суть нашего проекта — разнообразие блюд, качество обслуживания, — поясняет шеф-повар Александр Тен.
В Food ZaZa готовят аппетитные блюда высокого качества по доступной цене. Главные принципы Food ZaZa: открытая кухня, удобная для клиента форма оплаты и свежая еда. Кстати, при заказе от 500 рублей с 10 до 23 часов доставка будет бесплатной.
Шеф-повар ресторана Александр Тен рекомендует белгородцам попробовать пять блюд из меню Food ZaZa: плов праздничный, коурма лагман, пиццу Food ZaZa, ролл «Нежный с лососем», домашний чак-чак.
— Сейчас в нашем меню можно увидеть блюда различных кухонь мира по моим оригинальным рецептам. В будущем я планирую значительно расширить ассортимент азиатских блюд. Например, ввести блюда вьетнамской и китайской кухонь. Таким образом, жители Белгорода смогут отведать их не только на отдыхе в жарких странах, но и в кругу близких и друзей, находясь у себя дома. Также у нас есть вкусные десерты. Пока мы ввели четыре позиции, но учитывая то, что я начинал работать как повар-кондитер, мы не будем на них останавливаться. Планирую ввести в меню самые популярные десерты со всего мира, — делится планами шеф-повар.
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