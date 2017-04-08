В Белгороде проведут благотворительный вечер комедий

В Белгороде 14 апреля в 19:00 в кафе «Молоко» (улица Королёва, 2а, бизнес-пространство «Контакт» — прим.ред.) театр с одноимённым названием проведёт благотворительный «Вечер комедий». Зрителям покажут 11 пьес: «Пропащее дело» и «Благодарный» Антона Чехова, «Лимонад», «Артист» и «Любовь» Михаила Зощенко, «Дорогая передача» Владимира Высоцкого, «Бабья доля» и «Демоническая женщина» Тэффи и другие.
Билеты стоят от 100 до 200 рублей. Все вырученные с продажи билетов деньги организаторы хотят передать в общество защиты животных «Преданность».
Справка «Фонаря»
По словам представителей театрального объединения, театр «Молоко» появился благодаря усилиям творческих энтузиастов.
— Почему «Молоко»? Потому, что творчество коллектива, его спектакли, концерты, фильмы являются духовной пищей для наших зрителей. Как любящая мама вскармливает своё дитя молоком, так и вся деятельность коллектива направлена на взращивание в зрителях качеств успешного человека — человека, который действует во имя своей цели, открывая свои уникальные качества, улучшая себя и других, делая мир добрее, — говорится на сайте белгородского Дома офицеров о коллективе.