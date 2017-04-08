В Белгороде проведут благотворительный вечер комедий

«Фильм-размышление» сняла родственница святителя Иоасафа Софья Горленко. Во вторник, 22 сентября, в кинотеатре «Победа» пройдёт единственный показ документального фильма «Атлантида Русского Севера».— Фильм о проблемах наших, об истории, о Родине, о вере. Во многом сложный, без прикрас. Но и без чернухи. Фильм для тех, кто неравнодушен. Фильм-размышление, — говорят организаторы кинопоказа.Философский подтекст эксклюзивной полнометражки обусловлен понимаем Русского Севера как места, «где русский человек может осознать истоки своей культуры, свои корни».По информации Белгородской митрополии, фильм интересен ещё и тем, что его режиссёр — Софья Горленко — родственница святителя Иоасафа, а места съёмок на реке Онеге знакомят зрителей с малой родиной епископа Никодима Кононова, который в январе 1919 года был расстрелян в Белгороде.— В одном фильме удивительным образом переплелись пути родственников одного белгородского святителя с местом юных лет и могилой отца другого, — сообщает пресс-служба белгородской митрополии.Начало сеанса в 15:00. Стоимость билетов 100 рублей. Соглашение подписали Евгений Савченко, Владимир Зотов и врио губернатора Сахалинской области Олег Кожемяко. Депутаты предложили привлекать к ответственности нарушителей тишины вне зависимости от того, где именно они находились в момент нарушения, — на защищаемой территории или за её пределами. Депутаты облдумы на заседании комитета по безопасности предложили уточнить статью 6.12. «Нарушение покоя граждан и тишины в ночное время» регионального закона «Об административных правонарушениях», чтобы точнее определить, в каком случае человеку придётся заплатить штраф за нарушения покоя других граждан. — В действующей редакции статьи обязательным условием для привлечения к административной ответственности являлось нахождение правонарушителя на защищаемой территории. В новой редакции статьи главным условием для привлечения к ответственности будет являться сам факт нарушения покоя граждан и тишины в ночное время вне зависимости от того, где в данный момент находится правонарушитель — на защищаемой территории или за её пределами, — пояснил инициатор законопроекта — вице-спикер Сергей Литвинов. Сегодня за громко работающий телевизор, радио, музыкальный центр, игру на музыкальных инструментах, свист, пение, запуск салютов и фейрверков ночью, если это нарушило покой других людей, нарушителей ждёт предупреждение или штраф от 3 до 5 тысяч рублей, должностных лиц — штраф от 8 до 10 тысяч, юридических лиц — от 25 до 30 тысяч рублей. За громкий ночной ремонт, загрузку или разгрузку товаров физлицам грозит штраф от 4 до 5 тысяч рублей, должностным лицам — от 15 до 20 тысяч рублей, юридическим лицам — от 80 до 100 тысяч рублей. Если же ночью вдруг громко заработает автомобильная сигнализация, и водитель её не отключит, то его может ждать штраф от 2 до 3 тысяч рублей. Должностному лицу в этой ситуации придётся заплатить штраф от 8 до 10 тысяч рублей, а юридическому лицу — от 20 до 25 тысяч рублей.— В большей степени пострадавшие жильцы не спешат обращаться в правоохранительные органы, а пытаются разобраться либо самостоятельно либо просто надеются, что шумные соседи рано или поздно прекратят нарушать тишину [...]. Норма, обеспечивающая право на покой и тишину в ночное время, рабочая. Однако, в некоторых случаях, чтобы она заработала, необходимо приложить усилия: обращаться к адвокатам за юридической помощью либо самостоятельно фиксировать правонарушения, искать свидетелей, добиваться регистрации заявления и обращений, правильного составления протоколов, — считает белгородский адвокат Евгений Корнев.Справка «Фонаря» К «защищаемым территориям» относятся квартиры и помещения общего пользования в многоквартирных домах, жилые дома и придомовые территории, общежития, гостиницы, больницы, диспансеры, санатории, дома отдыха, пансионаты, детские дома, дома-интернаты для детей, престарых и инвалидов. Ночным временем считается период с 23 часов вечера до семи часов утра. На 23-летнего жителя Яковлевского района завели уголовное дело за повреждение мест захоронений. В пятницу, 5 мая, УМВД по Белгородской области сообщило о возбуждении уголовного дела на 23-летнего жителя села Калинино Яковлевского района. Полицейские выяснили, что именно он повредил 14 надгробий на местном кладбище. Подозреваемый рассказал, что вечером 1 мая был пьян, и признал свою вину в повреждении памятников. Подозреваемому грозит либо штраф, либо арест до трёх месяцев. Министр спорта отметил, что провести такое масштабное мероприятие было непросто. Пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области опубликовала благодарность министра спорта Виталия Мутко губернатору Евгению Савченко за проведение фестиваля ГТО.— Зная, как было непросто обеспечить проведение такого масштабного мероприятия, прошу передать слова благодарности всем, кто принимал участие в организации и проведении фестиваля, — приводит слова Виталия Мутко пресс-служба губернатора и правительства.Министр спорта поздравил команду Белгородской области с успешным выступлением и поблагодарил губернатора за поддержку физкультуры и спорта.— Еще раз благодарю Вас, уважаемый Евгений Степанович, за оказываемую физкультурно-спортивному движению поддержку и надеюсь на дальнейшее сотрудничество в вопросах развития физической культуры и спорта. Активисты выявили на центральных улицах Белгорода дома, с крыш которых опасно свисает наледь. Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта проверили работу белгородских коммунальщиков. Они выяснили, что на центральных улицах Белгорода с крыш домов над тротуарами свисают сосульки, которые представляют опасность для прохожих. — Список домов внушительный. В основном это центральные улицы города: Преображенская, Николая Чумичова, Попова. Некоторые опасные места отгорожены лентой, но это не решение проблемы. Лента случайно может быть оборвана, проходящий мимо ребёнок вполне может пройти под ней. Мы направили обращение в органы исполнительной власти с просьбой организовать качественную работу по устранению нависающей над горожанами в прямом смысле слова ледяной опасности, — прокомментировал ситуацию сопредседатель регионального штаба ОНФ в Белгородской области Владимир Родионов. активисты сказали, что «горячая линия», организованная региональным департаментом ЖКХ для предупреждения об опасных местах с нависающими наледями, работает с перебоями. Они сообщают, что, в частности, 27 января и на протяжении половины рабочего дня 28 января пытались дозвониться по телефону «горячей линии», но он не работал. Прокуратура Белгородской области с начала непогоды выявила более 90 нарушений у региональных коммунальщиков, вынесла 78 предупреждений и возбудила восемь административных дел. В основном нарушения касаются своевременной уборки снега на улицах, очистки крыш от снега и наледи. Городская администрация также сообщила о том, что за некачественную уборку снега составили 345 протоколов на управляющие компании, должностных и физических лиц. Чуть больше полугода назад мужчину лишили прав за вождение в нетрезвом виде. В Белгородской области возбудили очередное уголовное дело за повторную езду в нетрезвом виде. Полицейские задержали 50-летнего пьяного мужчину на скутере. Подозрения сотрудников ДПС подтвердили результаты медицинского освидетельствования.В УМВД рассказали, что в январе 2015 года жителя села Беловского лишили водительских прав на два года за аналогичное правонарушение. Статья уголовного кодекса, по которой возбуждено дело, предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет. Общее количество умерших за восемь месяцев 2016 года — 14740 человек. Это чуть больше, чем год назад. Белгородстат сообщает об уменьшении количества смертей в регионе «от внешних причин». В частности, по сравнению с январём-августом 2015 года в этом году убийств стало меньше почти на 32 процента (с 65 случаев в 2015 году до 44-х — в 2016 году), а самоубийств — на 11 процентов (с 204 до 182 случаев соответственно). Снижение смертности Белгородстат фиксирует по всем показателям, кроме смерти от злокачественных новообразований — от них умерло на 188 человек больше, чем в прошлом году. При этом общее количество умерших за восемь месяцев 2016 года стало на 173 человека больше, чем за этот же период 2015 года. Генеральный директор ООО «Держава» не будет платить штраф, к которому его приговорил суд. Генеральный директор ООО «Держава» из Шебекинского района, признанный виновным в уголовном преступлении, избавился от наказания благодаря амнистии. Ранее за невыплату зарплаты на сумму более 2 миллионов рублей предпринимателя приговорили к штрафу на сумму 300 рублей. Во время следствия выяснилось, что с мая 2014 года он не платил 46 сотрудникам зарплату и пособия по уходу за ребёнком. Сам директор по договору найма получил для себя 1,5 миллиона рублей. — Руководитель предприятия тратил деньги на благотворительный марафон и оказывал спонсорскую помощь, повышая свой авторитет и уважение за хорошую организацию работы перед контрагентами предприятия, создания видимости успешного и профессионального руководства деятельностью. Всего обвиняемый из корыстной и иной личной заинтересованности распорядился денежными средствами предприятия на общую сумму свыше 8 миллионов рублей, — сообщает пресс-служба cледственного управления СК по Белгородской области. Депутаты горсовета должны выбрать одного из трёх кандидатов. Во вторник, 28 июня, Совет по рассмотрению предложений о присвоении звания «Почётный гражданин города Белгорода» утвердил трёх кандидатов на это звание. Большинство голосов комиссии получил генеральный директор ГК «Агро-Белогорье», депутат областной думы Владимир Зотов. Двое других кандидатов — председатель местной общественной организации «Совет женщин города Белгорода» Екатерина Миндолина и ректор Белгородского университета кооперации, экономики и права Виталий Теплов.— Каждого из кандидатов совет оценивал по десятибалльной системе. Кандидатура Владимира Зотова набрала 107 баллов, Екатерины Миндолиной — 99 баллов, Виталия Теплова — 102 балла. Было решено вынести все три кандидатуры на рассмотрение горсовета Белгорода, — сообщает пресс-служба мэрии.Почётного гражданина депутаты горсовета выберут на сессии перед Днём города. Согласно «Положению о звании „Почё