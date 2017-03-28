​В Белгороде Всемирный день театра отметили Парадом капустников

Диспетчеры принимают телефонные сообщения о незаконной вырубке хвойных деревьев. С 1 декабря в Белгородской области начали круглосуточно охранять молодые хвойные деревья. До Нового года в лесах будут дежурить мобильные группы, предотвращая незаконную вырубку.Также в это время будет проводиться разъяснительная работа среди населения. Людям расскажут об ответственности за самовольную вырубку хвойных деревьев. За это предусмотрены штрафы для физических лиц — 4 тысячи рублей, для должностных — 40 тысяч рублей, для юридических лиц — до 300 тысяч рублей. При нанесении лесу ущерба на сумму более 5 тысяч рублей, наступает уголовная ответственность.Для того, чтобы люди могли сообщать информацию о вырубке леса, работает круглосуточный диспетчерский пункт. Свои сообщения можно оставить по телефонам +7 (4722) 33-66-97 и 8 (800) 100-94-00 (звонок бесплатный). За призывы к насилию обвиняемому грозит до пяти лет тюрьмы. Староскольский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении 24-летнего мужчины, которого обвиняют в публичных призывах в социальной сети «ВКонтакте» к осуществлению экстремистской деятельности. Следовали установили, что 9 октября 2015 года молодой человек написал пост на своей странице, в котором призывал к насилию над людьми другой расы. Эксперты пришли к выводу, что в сообщении были призывы к экстремистской деятельности по мотивам идеологической ненависти или вражды. Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы с последующим ограничением работать на некоторых должностях в течение трёх лет. Раздел, в котором публиковали информацию об имущественном положении народных избранников, решили удалить из свободного доступа. На прошедшей неделе на сайте белгородской областной Думы были опубликованы данные об имуществе и доходах руководства и большинства депутатов. 6 мая читатели «Фонаря» пожаловались в редакцию, что ссылка на соответствующий раздел сайта облдумы, размещённая в новости о доходах Владимира Зотова, не работает — на сайте облдумы исчез раздел «Информация о доходах и имуществе депутатов».Мы обратились в пресс-службу регионального парламента за разъяснением.— Нормативные акты, которые обязывают депутатов предоставлять данные о доходах, а нас публиковать их на сайте, не оговаривают срок, в течение которого информация должна находиться на сайте, — рассказали в пресс-службе. — Депутаты сдали информацию, мы опубликовали её для всеобщего ознакомления, какое-то время она «повисела» на сайте, а потом было решено скрыть раздел. На сегодняшний день информацию о доходах не предоставили три депутата облдумы — Владимир Томаев, Валерий Скруг и Николай Мухин. В облдуме нас заверили, что как только эта информация появится, она сразу же будет опубликована. Но сколько времени она там «провисит» — неизвестно. Отметим, декларации депутатов и руководства облдумы за прошлые годы были доступны всё время с момента публикации. В Борисовском районе местные жители не могут попасть к реке, потому что этому мешает ограждение спортивно-оздоровительного лагеря вуза. Прокуратура Борисовского района внесла представление ректору БГТУ имени Шухова и главе администрации Белянского сельского поселения за ограничение доступа местных жителей к водоёму рядом со спортивно-оздоровительным лагерем университета в селе Дубино. Земельный участок передали в бессрочное пользование вузу. Но так как ограждение лагеря БГТУ имени Шухова примыкает к водоёму, местные жители не могут попасть к нему в этом месте, чтобы искупаться. Прокуратура провела проверку и выяснила, что представители органов местной власти не предприняли никаких действий по устранению нарушения, поэтому в предписании прокуратуры указан в качестве ответчика также глава местного сельского поселения. 19-летнего жителя областного центра оштрафовали на 1 тысячу рублей. Белгородская полиция оштрафовала водителя «Фольксваген Амарок», который катал по проспекту Богдана Хмельницкого мужчину в костюме «Человека-паука». Об этом «Фонарю» сообщили в пресс-службе УМВД по Белгородской области. 19-летний автомобилист должен заплатить 1 тысячу рублей за перевозку пассажира вне кабины автомобиля. Личность самого «Человека-паука» пока не установили.Напомним, в понедельник, 18 июля, очевидцы засняли поездку мужчины на роликах и в костюме супергероя, зацепившегося зонтом-тростью за кузов машины. За продажу спиртного официантка может заплатить крупный штраф. В Белгороде несовершеннолетнему посетителю одного из баров официантка продала алкоголь. Происшествие зафиксировали полицейские, которые проводили профилактический рейд по пресечению продажи спиртного лицам, не достигшим 18-летнего возраста. В пресс-службе областного УМВД рассказали, что на работницу бара завели административное дело. Ей грозит штраф до 50 тысяч рублей. Обвиняемый проведёт шесть лет в тюрьме за покушение на сбыт наркотиков. Жителя Белгородской области приговорили к шести годам тюрьмы за покушение на незаконный сбыт марихуаны. Он договорился с неустановленным лицом и расфасовал 27 граммов наркотиков по трём пакетам, которые прикрепил к арбалетным стрелам. Потом он попросил знакомого подвезти его к автостоянке возле исправительной колонии, чтобы перебросить наркотики в колонию. Осуществить задуманное шебекинцу не удалось, так как его задержали оперативники. Суд учёл смягчающие обстоятельства — явку с повинной и состояние здоровья подозреваемого, но в то же время признал рецидив преступления, так как шебекинец раньше уже имел судимость за распространение наркотиков и вышел на свободу только в апреле 2016 года. Несмотря на то, что осуждённый счёл наказание слишком суровым, суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменений. На женщину уже заводили административное дело за подобное преступление. В городе Строителе Яковлевского района продавца магазина признали виновным в неоднократной продаже алкоголя несовершеннолетним. Зная, что спиртное нельзя продавать лицам, не достигшим 18 лет, женщина продала подростку банку пива.Установлено, что в 2015 году на женщину заводили административное дело за продажу алкогольной продукции несовершеннолетним.В этот раз на продавца завели уголовное дело и назначили исправительные работы сроком на четыре месяца с удержанием пяти процентов полученного заработка в доход государства. Первый в Черноземье фитнес-клуб сети World Class открылся в Белгороде. Белгородская компания «Фитнес плюс» подписала соглашение о сотрудничестве с сетью World Class — теперь фитнес-клуб на Гражданском проспекте, 59А присоединился к ведущей премиальной сети России. На сегодняшний день в фитнес-клубе начались изменения, необходимые для соответствия высоким стандартам сети World Class, включая аттестацию и обучение персонала. 3d-визуализация тренажёрного зала, иллюстрация World Class БелгородВ обновлённом клубе будет значительно улучшена логистика для большего комфорта членов клуба, появится интерактивная студия Cycle (Cycle RMP — высокоинтенсивная тренировка на велосипедах — прим. ред.) с особыми визуальными эффектами, акустикой, системой считывания данных каждого участника «веломарафона» и выведением их на экран. Групповые программы World Class Белгород усилят занятия от Les Mills — мирового лидера в данном направлении фитнеса. Программы Les Mills разрабатываются профессиональными хореографами, физиологами, музыкальными редакторами и проходят апробацию в собственном институте в Новой Зеландии. Все элементы — нагрузка, чередование мышечных групп, режим работы, паузы для отдыха — здесь объединены в строгую, научно обоснованную последовательность. Les Mills является официальным партнером World Class, поэтому каждые три месяца компания предоставляет новую программy во все фитнес-клубы сети. Фото опубликовано World Class Белгород (@worldclassbelgorod) Дек 14 2016 в 6:36 PST Действующие и новые члены клуба World Class Белгород получат доступ к межрегиональной программе гостевых визитов, которая позволяет членам клубов World Class бесплатно посещать клубы в других городах и странах. Полностью реновация завершится весной 2017 года.Уже сейчас белгородцы могут подписываться на страницы фитнес-клуба World Class Белгород во «ВКонтакте», «Инстаграмме» и «Фейсбуке». Желающим стать членом клуба можно звонить по телефону +7 (4722) 33-62-55, а предложения о сотрудничестве присылать на info@worldclass-belgorod.ruСправка «Фонаря»В 1993 году в Москве был открыт первый фитнес-клуб World Class, соответствующий мировым стандартам. Таким образом было положено начало развитию фитнес-индустрии в России и странах СНГ. На сегодняшний день РФГ является крупнейшей фитнес-корпорацией в России, которая оперирует 38 собственными и 41 франчайзинговыми клубами в 30 городах в 5 странах. Сеть World Class является лидером по оказанию фитнес-услуг в сегментах «люкс» и «премиум», представляя членам клубов полный комплекс фитнес- и wellness программ, бассейны, групповой и индивидуальный тренинг, тренажёрные залы, детские клубы, русскую и турецкую бани, салоны Beauty SPA, фитнес-бары и солярии. World Class является основателем института персональных тренеров в России. В компании разработана система сертификации, которую ежегодно проходят все инструкторы сети. В состав тренерской команды клубов входят олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы, мастера спорта международного класса. В 2015 году компания успешно вышла на рынок Европы, открыв первый клуб сети World Class на границе Франции и Монако. На правах рекламы Предыдущий глава Ивнянского района Виктор Старченко досрочно сложил полномочия в начале июня. В Ивнянском районе муниципальный совет избрал на пост главы Александра Гончарова, который раньше работал первым заместителем главы администрации Ивнянского района — руководителем аппарата.До прихода в районную администрацию, с 1997 по 2003 годы, Александр Гончаров был главным ветинспектором Ивнянского района и начальником Ивнянской станции по борьбе с болезнями животных.Предыдущий руководитель района Виктор Старченко в начале июня ушёл на пенсию по инвалидности. Патриотическую акцию провели в преддверии Дня Победы. В Белгороде в пятницу, 6 мая, активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта вместе с представителями Белгородской организации ветеранов ракетных и космических войск провели акцию «Я помню! Я горжусь!».Возле музея-диорамы «Курская битва. Белгородское направление» организаторы