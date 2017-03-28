​В Белгороде Всемирный день театра отметили Парадом капустников

В Белгородском драматическом театре имени Щепкина отметили Всемирный день театра, который празднуют 27 марта. В честь праздника артисты устроили Парад капустников. Парад капустников — это небольшие сценки, которые готовят творческие коллективы разных театров региона.
Представление началось со слов художественного руководителя драмтеатра, депутата областной думы — Виталия Слободчука. В своей вступительной речи он подчеркнул значимость театра как социального института, воспитывающего в зрителях нравственные качества.
— Наш зритель, наше искусство ждут от нас позитива. К нам приходят за этим. И мы должны даровать интонацию света, духа, любви: всего того, что нас объединяет, создает лучшие нравственные качества и человечества и нашего народа. Будем такими, будем всегда нужными: нас будет любить зритель и замечать власть, — выступил Виталий Слободчук.
Парад открыли актёры драмтеатра имени Щепкина. Они показали два музыкальных видеоролика, выступления в стиле hip-hop, пародию на Дональда Трампа, а также кавер на песню группы Ленинград «Дорожная». Следом за ними выступили студенты БГИИК с танцевальными номерами, артисты Театра кукол с юмористической зарисовкой на тему телепередачи «Угадай мелодию», артисты Губкинского театра для детей и молодёжи, а также воспитанники Детского музыкального театра белгородской школы искусств
— Больше всего запомнилось выступление театра кукол. Необычный подход, на удивление весело и свежо. Зал во время их выступления ожил по-настоящему. Выступление ребят из БГАДТ тоже запомнилось: сделали зажигательный и очень эффектный номер, — поделилась своими впечатлениями зрительница концерта.