В Губкине сотрудники УФСБ в квартире нашли пулемёт и несколько пистолетов

Во время пасхальных праздников сотрудники управления ФСБ по Белгородской области задержали жителя Губкина, которого подозревали в продаже оружия. В квартире у него нашли 10 пистолетов Макарова, один пистолет Вальтер П-38, два пистолета Люгера (Парабеллум) П-08, один пулемёт «Максим», 22 патрона и 15 граммов марихуаны. По словам сотрудников управления, часть оружия привозили контрабандой из Украины.
Мужчина в интернете находил будущих покупателей макетов оружия. После того, как ему переводили деньги, житель Губкина отправлял макеты транспортными компаниями по всей России. Получатели этих посылок могли по макетам сами сделать огнестрельное оружие.