В Губкине на субботнике сняли пародию на клип «Тает лёд» [видео]
Губкинский Центр молодёжных инициатив превратил субботник в съёмки пародийного клипа на популярную песню «Тает лёд» группы «Грибы». В роли актёров побывали местные студенты, а песню исполнили и записали вокальная группа «Акцент» и Арен Алиян.
Читайте также
- В Губкине мужчину, взявшего в заложники свою семью, заключили под стражу
- Белгородские полицейские сняли клип про то, как у ветерана украли медали [видео]
- В Губкине пройдёт субботник, на котором снимут пародию клипа «Тает лёд»
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.comments powered by HyperComments