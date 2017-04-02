Персональная афиша. Куда сходить в Белгороде в апреле

Более половины помещений городской детской больницы нуждаются в ремонте. Поводом для проверки городской прокуратурой состояния помещений детской больницы стала публикация «Детские палаты похожи на декорации для триллера» в газете «Житьё-Бытьё». Напомним, что ранее блогер Сергей Лежнев неоднократно в своих постах поднимал проблему состояния городской детской больницы. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?116"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_248648654_1342", 248648654, 1342, 'h1Ijc6f4xh-rGDPq5NwJlbcHPw', {width: 500})) setTimeout(arguments.callee, 50); }());Как сообщает прокуратура Белгородской области, в палатах отделений были обнаружены многочисленные трещины, на потолках и стенах — отслаивающаяся штукатурка и краска, в ванной комнате — сколы на облицовочной плитке, на полу — дефекты и выбоины, видны следы затопления. Всего на данный момент ремонт прошёл только в 40 процентах помещений МБУЗ «Городская детская больница», учредителем которой является администрация города Белгорода. Представление об устранении нарушений бюджетного законодательства и законодательства об охране здоровья несовершеннолетних внесено мэру Белгорода Сергею Боженову. Сейчас представление находится в стадии рассмотрения. Движение автомобилей по участку улицы будет запрещено до 20 мая. В Белгороде до 20 мая закрыт проезд для автомобилей по участку Белгородского проспекта. Часть дороги в районе домов № 20–24 будет перекрыта до 20:00 20 мая. В «Белводоканале» пояснили, что это понадобилось для ремонта водопровода по улицам Калинина, Белгородскому проспекту и улице Вокзальной. Объехать перекрытый участок дороги водителям предлагают по улицам Калина, Октябрьской и Раздольной.До 31 мая будет перекрыто движение на площади Литвинова в районе дома № 9. Объехать этот участок дороги предлагается по улице Вокзальной и Белгородскому проспекту. Госавтоинспекция в ближайшие дни проверит соблюдении ПДД и техническое состояние железнодорожных переездов. В понедельник, 20 июля, ГИБДД по Белгородской области сообщает о проведении профилактического мероприятия «Внимание, переезд!». Автоинспекторы проверят техническое состояние железнодорожных переездов. Сотрудники ДПС будут дежурить в местах пересечения железных и автомобильных дорог.По данным ГИБДД региона, за последние полгода в области за нарушение правил проезда железнодорожных переездов к административной ответственности привлекли более 200 водителей, а четырёх из них лишили водительских прав. Напомним, 18 июня, в Пристенском районе Курской области из-за столкновения с грузовиком с рельсов сошли вагоны белгородской электрички. В аварии пострадали восемь человек. На водителя грузовика завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности причинение вреда здоровью человека». Какая другая погода, кроме снегопада, способна вызвать такую разную реакцию слоёв городского общества? Пока одни пекутся о собственном комфорте, другие пытаются убрать за себя и того парня, а третьи их ругают — мол, сиди и не выступай! Минувшая неделя была именно об этом, но кроме самой погоды запомнилась ещё кучей всего важного. Поехали. Жанна Чефранова, фото belokb.belzdrav.ru— желание властей понятно: Росздравнадзор установил, что поведение Зелендинова было не единственным серьёзным нарушением в горбольнице. Оказалось, что у медседстры, делавшей промывание желудка покойному Вахтину, нет диплома о высшем образовании, а значит она не имела права работать в больнице.— известная в прошлом белгородская журналистка Ольга Китова провела собственное «расследование» инцидента с бывшим врачом-хирургом. Во вторник, 19 января, её материал вышел в издании «Новый вторник» — в нём есть пара очень любопытных моментов. Китова пишет, что Зелендинов — зять Александра Кулабухова, который возглавляет комитет имущественных и земельных отношений в администрации Белгорода, и связывает именно с этим долгое молчание следствия после гибели пациента больницы. Китова в своей статье рассказывает, что врач не был уволен, а сам ещё в ту злополучную ночь подал заявление. Наконец, журналист говорит о халатности следователей, которые несколько раз «копировали на флэшку» видеозапись с камеры до самого 13 января, когда Зелендинову было предъявлено обвинение по тяжкой статье.— 19 января настоящих крещенских морозов в Белгороде не было, зато постоянно шёл снег — в это время на ближнем и дальнем берегах центрального пляжа в воду окунались сотни белгородцев. Обошлось без происшествий, чему серьёзно поспособствовали и в МЧС, оборудовав огромные обогреваемые палатки.Потрясаев, Савченко, Полежаев и Сергиенко (слева направо) на заседании, фото fonar.tv— «Белогорье» провело минувшую неделю сверх уверенно. Сначала в Лиге чемпионов в Берлине «львы» обыграли одноимённую команду со счётом 3:1 и вышли из группы, а затем не оставили шансов краснодарскому «Динамо» на своей площадке в чемпионате России, обыграв гостей 3:0. Один из моментов игры в Берлине был особенно отмечен волейбольными эстетами.— неприятная история для жителей Яковлевского района произошла 20 января. Прямо на центральной площади Строителя прорвало трубу — без тепла и горячей воды остались почти 7 тысяч человек. Специалистам потребовались сутки, чтобы полностью локализовать ЧП: на период работ в школах работали тепловые пушки, а для жителей домов включили дополнительную котельную.— в начале 2015 года глава Грайворонского района Александр Верзун опубликовал в интернете рабочий план на год. Пришёл 2016 и глава отчитался. Верзун объяснил, по каким причинам не удалось реализовать некоторые пункты плана и пообещал в ближайшее время рассказать о планах на 2016 год.— в департаменте здравоохранения Белгородской области подтвердили смерть троих жителей региона от свиного гриппа. Одна из них, 25-летняя беременная из Вейделевского района, слишком поздно обратилась к врачам. Ещё двое, пожилые жители Корочи и Нового Оскола, входили в группу риска и не были привиты от гриппа. В департаменте уточняют, что таких не привитых в регионе 70 процентов и призывают защищаться от вируса всеми возможными способами. В то же время, на наступившей неделе специалисты прогнозируют введение карантина в Белгороде.— «БелПресса» подготовила любопытную инфографику о долгожителях Белгородской области. Всего в регионе 85 человек, которым 100 лет и больше — семь мужчин и 78 женщин. Старейший житель области, Анна Ржевская из Волоконовского района, отметила свой 106-й день рождения.— для коммунальщиков снег— это дополнительная работа, а вот лыжникам он только в радость. Белгородские любители спорта в выходные массово поехали кататься на спортивно-оздоровительный комплекс «Альпика» возле Дубового, но некоторых из них там ждали неприятности. В то время, как несколько человек перемещались на подъёмнике, с лебёдки соскочил трос. Спустя час застрявших лыжников достали сотрудники МЧС. Обошлось без пострадавших. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?121"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_4362364_1740", 4362364, 1740, 'lCZVcL1fX1pwLVGh5bfOJFzfdQ', {width: 500})) setTimeout(arguments.callee, 50); }());— белгородская полиция в сотрудничестве со «СмингМедиа» продолжает радовать качественными видео на социально важные темы. Новый ролик появился в конце минувшей недели — он повествует о безопасности детей на дорогах. И без того сильный материал становится ещё атмосфернее благодаря участию реальных полицейских и съёмок на известных улицах Белгорода.Что это будет?На 31 января назначена снежная битва — в центральном парке соберутся любители покидать снежки, а для защиты команд здесь уже построены снежные «крепости». (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?121"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-112390833_11", -112390833, 11, 'mRbfvfSXty3i5AAsjkLodJrcuQ', {width: 500})) setTimeout(arguments.callee, 50); }());Тест «Фонаря» Жители Шебекина и Шебекинского района, столкнувшиеся с навязыванием определённой фирмы ритуальных услуг, могут отправить жалобу в УФАС. УФАС по Белгородской области изучает взаимодействие похоронных бюро в Шебекинском районе с местной районной больницей и скорой помощью.— Просим всех, кто столкнулся с навязыванием работниками Шебекинской центральной районной больницы и работниками скорой помощи услуг конкретной ритуальной компании или с созданием препятствий в работе ритуальной компании, выбранной родственниками умершего, а также о случаях одновременного приезда работников скорой помощи и работников ритуальных служб, сообщить в свободной форме в управление федеральной антимонопольной службы, — говорится в сообщении на сайте ведомства.Жалобы в свободной форме нужно отправлять по адресу: Белгород, улица Преображенская, 82, по электронной почте на адрес to31-sotnikova@fas.gov.ru или сообщить по телефону +7 (4722) 32-90-23. В жалобе нужно подробно и точно описать ситуацию, указать дату, фамилию, имя и отчестве сотрудника больницы или скорой помощи, название похоронного бюро и номер своего телефона. Известный менеджер расскажет, как подготовить себя для работы с клиентом и почему возражения — это прекрасно. В четверг, 20 октября, в Белгороде пройдёт мастер-класс для тех, кто занимается продажами. Автор бизнес-бестселлера «45 татуировок менеджера» Максим Батырев проведёт мастер-класс, на котором разберёт все аспекты работы с клиентом: начиная от личного имиджа, заканчивая оформлением сделки. — В первую очередь, мастер-класс будет интересен коммерческим директорам, сотрудникам отделов продаж и их руководит
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понедельник, 3 апреля
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Персональная афиша. Куда сходить в Белгороде в апреле

Свежая персональная афиша готова. Выбирайте, куда пойдёте в апреле: мастер-классы, концерты, спектакли, детские шоу и другие интересные события в Белгороде.

Зрителям

Впервые в Белгороде вручат премию «Человек года» журнала BF. Редакция обещает наградить лучших белгородцев за выдающиеся достижения и инновации, которые помогают развитию региона. Ведущие церемонии — Александр Олешко и Сати Казанова. Также организаторы приготовили сюрприз — выступление певицы МакSим.

Концерт МакSим на 1 сентября в Белгороде, фото Антона Вергуна

Место: Белгородская государственная филармония, улица Белгородского полка, 56а.
Дата и время: 22 апреля, 17:00.
Цена: 3–6 тысяч рублей.
Бронирование билетов: на сайте.

***

Стилист и телеведущий Александр Рогов приглашает на мастер-класс по стилю и имиджу. Идёт весна — самое подходящее время для изменений. Если вам интересны актуальные тренды, и вы хотите научиться правильно за ними следить, — стоит обратить внимание на этот мастер-класс.

Место: Белгородская государственная филармония, улица Белгородского полка, 56 а.
Дата и время: 12 апреля,19:00.
Цена: от 2 тысяч рублей.
Бронирование билетов: на сайте.

Театралам

Сцена из спектакля, фото ngzt.ru

Белгородцы смогут посмотреть спектакль «Двое в лифте, не считая текилы» московского «Театра Матросова» . Актёры покажут, что может быть общего между двумя мужчинами, застрявшими в лифте элитного дома. Один из них — импозантный джентльмен при деньгах и с роскошным букетом роз, а второй — обычный тусовщик с букетом дешёвых фиалок. Дело в том, что выяснится, что они приехали поздравлять одну и ту же женщину. Чем закончится история этого классического любовного треугольника?


Место: МКЦ НИУ «БелГУ», улица Победы, 85.
Дата и время: 18 апреля, 19:00.
Цена: 1,4-2,5 тысячи рублей.
Бронирование: на сайте.

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Оксана Разумова: «Побывала на блестящем, искромётном и нереально крутом и бомбовском, чумовом спектакле-аншлаге „Двое в лифте, не считая текилы“. На протяжении всего спектакля смеялась от души. Ребята выкладывались на весь 1 000 000. Теперь я постоянный зритель. Хотелось бы поблагодарить от души лучезарных, ярких, солнечных, талантливых и просто замечательных артистов и людей: Дмитрия Анатольевича Орлова и Дениса Владимировича Матросова. Дорогие, уважаемые и любимые вы наши, спасибо большое вам за ваш труд, этот праздничный аншлаг и за то, что вкладываете душу и любовь! За ваше тёплое гостеприимство зрителей! Даже километры для меня не преграда: приехала и не пожалела! Те, кто до сих пор не сходили на этот спектакль и не отдохнули от души, вы многое потеряли… Поэтому советую всем, кто любит театр и хочет от души посмеяться, — вам сюда... Хочется писать только хорошее и не заканчивать! С трепетом и уважением к вам и к вашему труду».

***

Театральная мастерская «Спичка» покажет спектакль «Глаза голубой собаки». 31 марта актёры рассказали, что переезжают из своей мастерской на улице Лермонтова, 9а, поэтому некоторые из запланированных спектаклей в апреле театру пришлось отменить, но этот спектакль, как заверяют в группе, обязательно состоится, правда, пока неизвестно, где именно его покажут.

Сцена из спектакля, фото vk.com/teatrspichka

Место: уточняется.
Дата и время: 2 апреля, 19:00.
Цена: 150 рублей.
Бронирование: в группе во «ВКонтакте».

Читать отзыв о спектакле

Александра Оршанская: «После посещения спектакля я решила прочесть отзывы о нём от других людей, чтобы сравнить его со своим, но увидела только коротенькие, весьма положительные отзывы, без грамма критики. Будучи у вас на спектакле, я услышала фразу о том, что вы будете рады услышать от зрителей разные отзывы о нём. Потому мне захотелось оставить развёрнутый отзыв об этой постановке.

Итак, начать хочется с положительного, а именно с игры актёров. Честно, удивили! Привыкнув в нашем городе сталкиваться с актёрской игрой не лучшего уровня, выдаваемую за гениальность, трудно поверить,что всё-таки и у нас остались молодые, но талантливые актёры. Спасибо им, и, конечно же, режиссёру за то, что помог или сделал их такими! Спасибо за то, что было всё искренне, без недо... и без пере... Отдельное спасибо гримёру, видно, что пришлось постараться! И в целом всем за атмосферу! За мелочи в виде пыли от белья. За вешалки при входе. И девушке, которая встречала гостей и была искренне вежлива, — тоже спасибо!

Из отрицательного. В первую очередь, это, конечно же, невероятно маленький, так называемый зал. Всем понятно, что на данном периоде вы работаете в тех условиях, которые есть, но... либо нужно поднимать, возможно, при помощи тех же поддонов ряды, либо всё-таки искать место для спектаклей, потому что мне, сидя в третьем ряду, было видно НИЧЕГО! Ничего, кроме девушки, которая ходила. Несколько раз я пыталась изогнуться так, чтобы увидеть лицо актёра, но, увы, к середине спектакля это стало невозможным совсем! Так что простите, но этот зал, во всяком случае пока, для постановок не годится…

Второе, то, что постоянно мне мешало во время спектакля, это гигаааааантские паузы между фразами. Ну, простите, они в правду были гигантские. Если они рассчитаны на обдумывание чего-либо или на переживание каких-то чувств, то возможно, но... мы же ничего не видим! И в нашей ситуации это был аудиоспектакль с постоянными остановками. Например,после фразы «Дай мне сигарету», ну полминуты тишина, и девушка просто сидит, и парень. В этот момент мне как раз повезло, и я видела лица обоих героев, и вот тут я точно не смогла понять, к чему такие разрывы в тексте. Мне показалось, что это лишало спектакль динамики. Я понимаю, что если играть его динамичнее, то он будет заканчиваться, не успев начаться. Но это уже вопрос к сценаристу и постановщикам.

Очень хотелось узнать, какую смысловую нагрузку несёт постоянно выключающийся и включающийся свет при уходе и возвращении девушки. Не банальное же освещение пространства?! (Действительно хочется узнать, никакого сарказма). Включается он достаточно резко, иногда это происходило слишком часто, и, честно говоря, пару раз напрягло. (Опять-таки понимаю, что специализированного оборудования для освещения площадки у вас пока нет, делаете из того что есть, но вопрос остаётся открытым: «Зачем?»)

По поводу звука. Меня «бомбёжка», например, не напрягла. Напрягла громкость. Понимаю война, шум, но мне очень хотелось сделать потише. А в целом, если вы будете выступать на другой площадке, я обязательно приду, чтобы посмотреть любой другой ваш спектакль! И возьму ещё кого-нибудь с собой из друзей. Но не обещаю, что их отзывы будут меньше моего. Надеюсь, он поможет вам совершенствоваться».

***

Независимый театр «Новая сцена–2» приглашает на спектакль «Наташина мечта» по пьесе Ярославы Пулинович. Это история о девочке из детдома, которая преодолевает препятствия на пути к своей мечте. Её окружает очень много негатива, но она верит в лучшее и мечтает любить и быть любимой.

Сцена из спектакля, фото vk.com/newstage_2

Место: Белгородский государственный центр народного творчества, улица Широкая, 1.
Дата и время: 8 и 9 апреля, 20:00.
Цена: 100 рублей.
Бронирование: встреча во «ВКонтакте».

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Наталья Чернышова: «Не перестаю благодарить вселенную за чуткость к нашим желаниям. Потрясённая однажды моноспектаклем „Она и вещи“ по пьесе Вероники Маловой талантливого режиссёра Оксаны Погребняк, я мечтала снова попасть на представление…

Стулья для зрителей были составлены в круг прямо на сцене. В зале было довольно холодно, мы все оставались в верхней одежде, а перед нами в центе круга лежала босая девушка с пышными волосами в лёгкой сорочке. Сверху на эластичных тросах свисали разные предметы — туфля, фотографии, зеркальце, заколка бантиком, письмо в конверте и белая фата.

На край сцены вышла Оксана и коротко рассказала об авторе пьесы, о том, что это самый первый спектакль, поставленный лет семь назад. И что всякий раз он проживается по-новому, и всё, что мы увидим, произойдёт лишь раз, только здесь и сейчас. А потом погас свет и началось.

Это был рассказ девушки-подростка из детского дома, которая на спор прыгает с третьего этажа, а пока летит успевает загадать самое заветное желание: „Хочу, чтобы свадьба и фата, и подруги, и шоколад. И чтобы Он, самый-самый, подошёл ко мне, взял за руку и сказал: Наташа, ты такая клевая! Будь моей женой! “ И оно сбылось! Почти. В больницу пришёл журналист Валера, и Наташа сразу поняла — это Он. Она ходила к нему в редакцию, а он угощал её чаем с конфетами. Она его любила каждую минуту, каждый вдох. Она чувствовала, что наконец-то у неё появилось что-то только её, никому больше не принадлежащее. Она была по-настоящему счастлива.

А потом она увидела его с другой. И мир рухнул. Что могла сделать с той, другой, девочка из детского дома? Да, она с подругами её избила. Жестоко. Почти до смерти. А потом суд. И зона. Всё как у мамы, которую убил сутенёр. Остались только две фотографии и воспоминание о мамином письме из тюрьмы, которое четырёхлетняя Наташа не могла прочитать, но точно знала, что там написано: „Доченька, я скучаю по тебе и очень люблю! “

Мы все прочли это письмо, мы все любили вместе с Наташей, мы плакали, когда она отчаянно искала хоть капельку материнского тепла и гладили Наташу по мягким пушистым волосам, мы ели конфеты, которыми угощал её Валера, мы все были за теми гаражами, где били девушку, а потом мы были в зале, где судили Наташу. Мы все вместе проживали этот спектакль, перестав понимать, кто актёр, кто зритель. Мы были здесь и сейчас. Как в жизни. Оксана, спасибо тебе за этот подарок. Ты талантлива и неповторима. Ты находишь таких невероятно сильных актрис, как Настя Оболенская. Ты делаешь нас лучше и богаче на целую жизнь. Живи, твори, меняй этот мир к лучшему!».

Меломанам

В Белгородской филармонии пройдёт вечер романсов, старинных и современных, известных и не очень. Главным сюрпризом для слушателей станет солистка — актриса театра и кино Алёна Биккулова из Санкт-Петербурга. С 2006 года сольные концерты Алёны Биккуловой с неизменным успехом проходят в Санкт-Петербурге, Москве и других городах России и Европы.

Место: Белгородская государственная филармония, улица Белгородского полка, 56а.
Дата и время: 6 апреля, 19:00.
Цена: 350-550 рублей.
Бронирование: на сайте.

***

Скорее всего, певец Сергей Трофимов не нуждается в представлении. Артист предпочитает говорить своими вдумчивыми песнями, вынося публике историю ещё более сокровенную в своём творчестве. И «шашлычок под коньячок вкусно очень» обязательно добавит весеннего настроения в Белгороде.


Место: Центр молодёжных инициатив, улица Студенческая, 17А.
Дата и время: 19 апреля, 19:00.
Цена: 1,25-3 тысячи рублей.
Бронирование билетов: на сайте.

***

В Белгороде можно будет послушать и посмотреть легендарную рок-оперу «Юнона и Авось». Актёры театра Алексея Рыбникова подготовили новое интересное шоу. Особенность этого спектакля — музыкальная часть. Здесь соединяются народный фольклор с самыми непредсказуемыми идеями композитора. Главный режиссёр Александр Рыхлов известен своими мюзиклами «Буратино» и «Красная шапочка».

Фото optimistic-theatre.ru

Место: ДК «Энергомаш», проспект Богдана Хмельницкого, 78 б.
Дата и время: 8 апреля, 19:00.
Цена: 700–2,5 тысячи рублей.
Бронирование билетов: +7 (4722) 37-48-49.

Читать отзыв о рок-опере

Ирина: «Только со спектакля в Питере. Столько положительных эмоций, что села читать отзывы. Не надо сравнивать с „Ленкомом “, совсем разный подход к постановке. Там драматические актёры, и игра соответственная, а мне всегда не хватало вокала Караченцева, но его игра была гениальна. В спектакле театра Рыбникова актёры молоды и полны сил, прекрасные голоса, отлично танцуют, выкладываются ребята по полной. А если некоторые в отзыве о таком спектакле пишут „срубить бабло“, может им вообще место не в театре, а к примеру на стадионе или в кабаке. Огромное спасибо всем создателям и исполнителям за полученное удовольствие!».

Предпринимателям

Александр Фридман — эксперт по регулярному менеджменту и профессиональной эксплуатации персонала — приглашает на два своих семинара. На первом мастер-классе бизнес-тренер будет учить, как воздействовать на окружающих, при этом сохраняя себя самого. Тема этого семинара «Эмоциональная эластичность лидера». Вторая встреча будет посвящена выстраиванию отношений с подчинёнными, её тема «Между Ангелом и Чертом». Семинары будут полезны предпринимателям, топ-менеджерам, руководителям подразделений и всем, кто связан с управлением.


Место: «Амакс конгресс-отель», большой конференц-зал, проспект Ватутина 2.
Дата и время: 4–5 апреля, 10:00.
Цена: 13–16 тысяч рублей (при приобретении билетов на оба дня предусмотрены скидки).
Регистрация: на сайте.

Смотреть отзыв о мастер-классе Александра Фридмана

***

Игорь Манн проведёт мастер-класс по привлечению клиентов. Вы сможете узнать, как не потерять клиентов, как их вернуть и как на них зарабатывать ещё больше. Мастер-класс даст участникам готовые схемы, полезные связи и надёжные результаты.

Игорь Манн, фото imguu.ru

Место: «Амакс конгресс-отель», большой конференц-зал, проспект Ватутина 2.
Дата и время: 28 апреля, 10:00.
Цена: 8-12 тысяч рублей.
Регистрация: на сайте.

Читать отзыв о мастер-классе Игоря Манна

Мария Тимкина, предприниматель: «Игорь Манн не разочаровал. Оказался таким, какой он в онлайне, — эрудированным, экспертом, гуру! Впечатлений море, быстро не напишешь. Нужно структурировать и, как говорят, „переспать“ с тем потоком информации, который я почерпнула на семинаре».

Поэтам и слушателям

В Белгороде выступит Сергей Безруков. Он покажет музыкально-поэтический спектакль «Хулиган. Исповедь». Самые разные стихи и стили объединены в спектакле, чтобы зритель и слушатель понял, каким же был Сергей Есенин. Жизнь поэта проживается актёром буквально на одном дыхании.

Место: ДК «Энергомаш», проспект Богдана Хмельницкого, 78б.
Дата и время: 23 апреля, 19:00.
Цена: 1-5 тысяч рублей.
Бронирование билетов: +7 (4722) 21-93-14.

Танцорам

Если вам интересен хип-хоп, то, возможно, вам будет полезно сходить на мастер-класс танцевальной студии THE FIRST DANCE STUDIO. Уличные танцы сейчас очень популярны. К слову, известный белгородский коллектив, который также специализируется на этом направлении, The First Crew сейчас участвует в телевизионном проекте «Танцуют все!» на канале «Россия–1». Посмотреть выступления наших ребят можно тут и тут.

Если хотите быть в танцевальном тренде, сходите посмотреть, как это делают профессионалы, и поучиться у них, тем более, что мастер-класс бесплатный. Напомним, что это проект «Танцуй со мной» молодёжной организации «Новое поколение».

Место: Центр молодёжных инициатив, улица Студенческая, 17А.
Дата и время: 13 апреля, 18:00.
Цена: вход бесплатный.
Бронирование билетов: в группе во «ВКонтакте».

Детям

Ростовые куклы и необычные декорации приготовили для юных белгородцев «Фикси-шоу». Спецэффекты прекрасно дополнят эту композицию и заинтересуют детишек. Шоу «Фиксики играют в цирк» рассчитано на зрителей от 2 до 12 лет. Детям до пяти лет вход свободный.

Фото i.ytimg.com

Место: Центр молодёжных инициатив, улица Студенческая, 17А.
Дата и время: 9 апреля, 12:00.
Цена: 600-1,5 тысячи рублей.
Бронирование билетов: +7 (909) 200-95-27.

Анастасия Лопатина

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