Персональная афиша. Куда сходить в Белгороде в апреле

Зрителям
Впервые в Белгороде вручат премию «Человек года» журнала BF. Редакция обещает наградить лучших белгородцев за выдающиеся достижения и инновации, которые помогают развитию региона. Ведущие церемонии — Александр Олешко и Сати Казанова. Также организаторы приготовили сюрприз — выступление певицы МакSим.
Место: Белгородская государственная филармония, улица Белгородского полка, 56а.
Дата и время: 22 апреля, 17:00.
Цена: 3–6 тысяч рублей.
Бронирование билетов: на сайте.
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Стилист и телеведущий Александр Рогов приглашает на мастер-класс по стилю и имиджу. Идёт весна — самое подходящее время для изменений. Если вам интересны актуальные тренды, и вы хотите научиться правильно за ними следить, — стоит обратить внимание на этот мастер-класс.
Место: Белгородская государственная филармония, улица Белгородского полка, 56 а.
Дата и время: 12 апреля,19:00.
Цена: от 2 тысяч рублей.
Бронирование билетов: на сайте.
Театралам
Белгородцы смогут посмотреть спектакль «Двое в лифте, не считая текилы» московского «Театра Матросова» . Актёры покажут, что может быть общего между двумя мужчинами, застрявшими в лифте элитного дома. Один из них — импозантный джентльмен при деньгах и с роскошным букетом роз, а второй — обычный тусовщик с букетом дешёвых фиалок. Дело в том, что выяснится, что они приехали поздравлять одну и ту же женщину. Чем закончится история этого классического любовного треугольника?
Место: МКЦ НИУ «БелГУ», улица Победы, 85.
Дата и время: 18 апреля, 19:00.
Цена: 1,4-2,5 тысячи рублей.
Бронирование: на сайте.
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Оксана Разумова: «Побывала на блестящем, искромётном и нереально крутом и бомбовском, чумовом спектакле-аншлаге „Двое в лифте, не считая текилы“. На протяжении всего спектакля смеялась от души. Ребята выкладывались на весь 1 000 000. Теперь я постоянный зритель. Хотелось бы поблагодарить от души лучезарных, ярких, солнечных, талантливых и просто замечательных артистов и людей: Дмитрия Анатольевича Орлова и Дениса Владимировича Матросова. Дорогие, уважаемые и любимые вы наши, спасибо большое вам за ваш труд, этот праздничный аншлаг и за то, что вкладываете душу и любовь! За ваше тёплое гостеприимство зрителей! Даже километры для меня не преграда: приехала и не пожалела! Те, кто до сих пор не сходили на этот спектакль и не отдохнули от души, вы многое потеряли… Поэтому советую всем, кто любит театр и хочет от души посмеяться, — вам сюда... Хочется писать только хорошее и не заканчивать! С трепетом и уважением к вам и к вашему труду».
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Театральная мастерская «Спичка» покажет спектакль «Глаза голубой собаки». 31 марта актёры рассказали, что переезжают из своей мастерской на улице Лермонтова, 9а, поэтому некоторые из запланированных спектаклей в апреле театру пришлось отменить, но этот спектакль, как заверяют в группе, обязательно состоится, правда, пока неизвестно, где именно его покажут.
Место: уточняется.
Дата и время: 2 апреля, 19:00.
Цена: 150 рублей.
Бронирование: в группе во «ВКонтакте».
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Александра Оршанская: «После посещения спектакля я решила прочесть отзывы о нём от других людей, чтобы сравнить его со своим, но увидела только коротенькие, весьма положительные отзывы, без грамма критики. Будучи у вас на спектакле, я услышала фразу о том, что вы будете рады услышать от зрителей разные отзывы о нём. Потому мне захотелось оставить развёрнутый отзыв об этой постановке.
Итак, начать хочется с положительного, а именно с игры актёров. Честно, удивили! Привыкнув в нашем городе сталкиваться с актёрской игрой не лучшего уровня, выдаваемую за гениальность, трудно поверить,что всё-таки и у нас остались молодые, но талантливые актёры. Спасибо им, и, конечно же, режиссёру за то, что помог или сделал их такими! Спасибо за то, что было всё искренне, без недо... и без пере... Отдельное спасибо гримёру, видно, что пришлось постараться! И в целом всем за атмосферу! За мелочи в виде пыли от белья. За вешалки при входе. И девушке, которая встречала гостей и была искренне вежлива, — тоже спасибо!
Из отрицательного. В первую очередь, это, конечно же, невероятно маленький, так называемый зал. Всем понятно, что на данном периоде вы работаете в тех условиях, которые есть, но... либо нужно поднимать, возможно, при помощи тех же поддонов ряды, либо всё-таки искать место для спектаклей, потому что мне, сидя в третьем ряду, было видно НИЧЕГО! Ничего, кроме девушки, которая ходила. Несколько раз я пыталась изогнуться так, чтобы увидеть лицо актёра, но, увы, к середине спектакля это стало невозможным совсем! Так что простите, но этот зал, во всяком случае пока, для постановок не годится…
Второе, то, что постоянно мне мешало во время спектакля, это гигаааааантские паузы между фразами. Ну, простите, они в правду были гигантские. Если они рассчитаны на обдумывание чего-либо или на переживание каких-то чувств, то возможно, но... мы же ничего не видим! И в нашей ситуации это был аудиоспектакль с постоянными остановками. Например,после фразы «Дай мне сигарету», ну полминуты тишина, и девушка просто сидит, и парень. В этот момент мне как раз повезло, и я видела лица обоих героев, и вот тут я точно не смогла понять, к чему такие разрывы в тексте. Мне показалось, что это лишало спектакль динамики. Я понимаю, что если играть его динамичнее, то он будет заканчиваться, не успев начаться. Но это уже вопрос к сценаристу и постановщикам.
Очень хотелось узнать, какую смысловую нагрузку несёт постоянно выключающийся и включающийся свет при уходе и возвращении девушки. Не банальное же освещение пространства?! (Действительно хочется узнать, никакого сарказма). Включается он достаточно резко, иногда это происходило слишком часто, и, честно говоря, пару раз напрягло. (Опять-таки понимаю, что специализированного оборудования для освещения площадки у вас пока нет, делаете из того что есть, но вопрос остаётся открытым: «Зачем?»)
По поводу звука. Меня «бомбёжка», например, не напрягла. Напрягла громкость. Понимаю война, шум, но мне очень хотелось сделать потише. А в целом, если вы будете выступать на другой площадке, я обязательно приду, чтобы посмотреть любой другой ваш спектакль! И возьму ещё кого-нибудь с собой из друзей. Но не обещаю, что их отзывы будут меньше моего. Надеюсь, он поможет вам совершенствоваться».
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Независимый театр «Новая сцена–2» приглашает на спектакль «Наташина мечта» по пьесе Ярославы Пулинович. Это история о девочке из детдома, которая преодолевает препятствия на пути к своей мечте. Её окружает очень много негатива, но она верит в лучшее и мечтает любить и быть любимой.
Место: Белгородский государственный центр народного творчества, улица Широкая, 1.
Дата и время: 8 и 9 апреля, 20:00.
Цена: 100 рублей.
Бронирование: встреча во «ВКонтакте».
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Наталья Чернышова: «Не перестаю благодарить вселенную за чуткость к нашим желаниям. Потрясённая однажды моноспектаклем „Она и вещи“ по пьесе Вероники Маловой талантливого режиссёра Оксаны Погребняк, я мечтала снова попасть на представление…
Стулья для зрителей были составлены в круг прямо на сцене. В зале было довольно холодно, мы все оставались в верхней одежде, а перед нами в центе круга лежала босая девушка с пышными волосами в лёгкой сорочке. Сверху на эластичных тросах свисали разные предметы — туфля, фотографии, зеркальце, заколка бантиком, письмо в конверте и белая фата.
На край сцены вышла Оксана и коротко рассказала об авторе пьесы, о том, что это самый первый спектакль, поставленный лет семь назад. И что всякий раз он проживается по-новому, и всё, что мы увидим, произойдёт лишь раз, только здесь и сейчас. А потом погас свет и началось.
Это был рассказ девушки-подростка из детского дома, которая на спор прыгает с третьего этажа, а пока летит успевает загадать самое заветное желание: „Хочу, чтобы свадьба и фата, и подруги, и шоколад. И чтобы Он, самый-самый, подошёл ко мне, взял за руку и сказал: Наташа, ты такая клевая! Будь моей женой! “ И оно сбылось! Почти. В больницу пришёл журналист Валера, и Наташа сразу поняла — это Он. Она ходила к нему в редакцию, а он угощал её чаем с конфетами. Она его любила каждую минуту, каждый вдох. Она чувствовала, что наконец-то у неё появилось что-то только её, никому больше не принадлежащее. Она была по-настоящему счастлива.
А потом она увидела его с другой. И мир рухнул. Что могла сделать с той, другой, девочка из детского дома? Да, она с подругами её избила. Жестоко. Почти до смерти. А потом суд. И зона. Всё как у мамы, которую убил сутенёр. Остались только две фотографии и воспоминание о мамином письме из тюрьмы, которое четырёхлетняя Наташа не могла прочитать, но точно знала, что там написано: „Доченька, я скучаю по тебе и очень люблю! “
Мы все прочли это письмо, мы все любили вместе с Наташей, мы плакали, когда она отчаянно искала хоть капельку материнского тепла и гладили Наташу по мягким пушистым волосам, мы ели конфеты, которыми угощал её Валера, мы все были за теми гаражами, где били девушку, а потом мы были в зале, где судили Наташу. Мы все вместе проживали этот спектакль, перестав понимать, кто актёр, кто зритель. Мы были здесь и сейчас. Как в жизни. Оксана, спасибо тебе за этот подарок. Ты талантлива и неповторима. Ты находишь таких невероятно сильных актрис, как Настя Оболенская. Ты делаешь нас лучше и богаче на целую жизнь. Живи, твори, меняй этот мир к лучшему!».
Меломанам
В Белгородской филармонии пройдёт вечер романсов, старинных и современных, известных и не очень. Главным сюрпризом для слушателей станет солистка — актриса театра и кино Алёна Биккулова из Санкт-Петербурга. С 2006 года сольные концерты Алёны Биккуловой с неизменным успехом проходят в Санкт-Петербурге, Москве и других городах России и Европы.
Место: Белгородская государственная филармония, улица Белгородского полка, 56а.
Дата и время: 6 апреля, 19:00.
Цена: 350-550 рублей.
Бронирование: на сайте.
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Скорее всего, певец Сергей Трофимов не нуждается в представлении. Артист предпочитает говорить своими вдумчивыми песнями, вынося публике историю ещё более сокровенную в своём творчестве. И «шашлычок под коньячок вкусно очень» обязательно добавит весеннего настроения в Белгороде.
Место: Центр молодёжных инициатив, улица Студенческая, 17А.
Дата и время: 19 апреля, 19:00.
Цена: 1,25-3 тысячи рублей.
Бронирование билетов: на сайте.
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В Белгороде можно будет послушать и посмотреть легендарную рок-оперу «Юнона и Авось». Актёры театра Алексея Рыбникова подготовили новое интересное шоу. Особенность этого спектакля — музыкальная часть. Здесь соединяются народный фольклор с самыми непредсказуемыми идеями композитора. Главный режиссёр Александр Рыхлов известен своими мюзиклами «Буратино» и «Красная шапочка».
Место: ДК «Энергомаш», проспект Богдана Хмельницкого, 78 б.
Дата и время: 8 апреля, 19:00.
Цена: 700–2,5 тысячи рублей.
Бронирование билетов: +7 (4722) 37-48-49.
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Ирина: «Только со спектакля в Питере. Столько положительных эмоций, что села читать отзывы. Не надо сравнивать с „Ленкомом “, совсем разный подход к постановке. Там драматические актёры, и игра соответственная, а мне всегда не хватало вокала Караченцева, но его игра была гениальна. В спектакле театра Рыбникова актёры молоды и полны сил, прекрасные голоса, отлично танцуют, выкладываются ребята по полной. А если некоторые в отзыве о таком спектакле пишут „срубить бабло“, может им вообще место не в театре, а к примеру на стадионе или в кабаке. Огромное спасибо всем создателям и исполнителям за полученное удовольствие!».
Предпринимателям
Александр Фридман — эксперт по регулярному менеджменту и профессиональной эксплуатации персонала — приглашает на два своих семинара. На первом мастер-классе бизнес-тренер будет учить, как воздействовать на окружающих, при этом сохраняя себя самого. Тема этого семинара «Эмоциональная эластичность лидера». Вторая встреча будет посвящена выстраиванию отношений с подчинёнными, её тема «Между Ангелом и Чертом». Семинары будут полезны предпринимателям, топ-менеджерам, руководителям подразделений и всем, кто связан с управлением.
Место: «Амакс конгресс-отель», большой конференц-зал, проспект Ватутина 2.
Дата и время: 4–5 апреля, 10:00.
Цена: 13–16 тысяч рублей (при приобретении билетов на оба дня предусмотрены скидки).
Регистрация: на сайте.
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Игорь Манн проведёт мастер-класс по привлечению клиентов. Вы сможете узнать, как не потерять клиентов, как их вернуть и как на них зарабатывать ещё больше. Мастер-класс даст участникам готовые схемы, полезные связи и надёжные результаты.
Место: «Амакс конгресс-отель», большой конференц-зал, проспект Ватутина 2.
Дата и время: 28 апреля, 10:00.
Цена: 8-12 тысяч рублей.
Регистрация: на сайте.
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Мария Тимкина, предприниматель: «Игорь Манн не разочаровал. Оказался таким, какой он в онлайне, — эрудированным, экспертом, гуру! Впечатлений море, быстро не напишешь. Нужно структурировать и, как говорят, „переспать“ с тем потоком информации, который я почерпнула на семинаре».
Поэтам и слушателям
В Белгороде выступит Сергей Безруков. Он покажет музыкально-поэтический спектакль «Хулиган. Исповедь». Самые разные стихи и стили объединены в спектакле, чтобы зритель и слушатель понял, каким же был Сергей Есенин. Жизнь поэта проживается актёром буквально на одном дыхании.
Место: ДК «Энергомаш», проспект Богдана Хмельницкого, 78б.
Дата и время: 23 апреля, 19:00.
Цена: 1-5 тысяч рублей.
Бронирование билетов: +7 (4722) 21-93-14.
Танцорам
Если вам интересен хип-хоп, то, возможно, вам будет полезно сходить на мастер-класс танцевальной студии THE FIRST DANCE STUDIO. Уличные танцы сейчас очень популярны. К слову, известный белгородский коллектив, который также специализируется на этом направлении, The First Crew сейчас участвует в телевизионном проекте «Танцуют все!» на канале «Россия–1». Посмотреть выступления наших ребят можно тут и тут.
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Если хотите быть в танцевальном тренде, сходите посмотреть, как это делают профессионалы, и поучиться у них, тем более, что мастер-класс бесплатный. Напомним, что это проект «Танцуй со мной» молодёжной организации «Новое поколение».
Место: Центр молодёжных инициатив, улица Студенческая, 17А.
Дата и время: 13 апреля, 18:00.
Цена: вход бесплатный.
Бронирование билетов: в группе во «ВКонтакте».
Детям
Ростовые куклы и необычные декорации приготовили для юных белгородцев «Фикси-шоу». Спецэффекты прекрасно дополнят эту композицию и заинтересуют детишек. Шоу «Фиксики играют в цирк» рассчитано на зрителей от 2 до 12 лет. Детям до пяти лет вход свободный.
Место: Центр молодёжных инициатив, улица Студенческая, 17А.
Дата и время: 9 апреля, 12:00.
Цена: 600-1,5 тысячи рублей.
Бронирование билетов: +7 (909) 200-95-27.