Региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждает, что в среду, 5 июля в Белгородской области возможно ухудшение погоды. Ночью пройдут кратковременные дожди, а днём местами умеренные дожди с грозами. Ветер западный ночью 5-10 метров в секунду, днём 7-12. Температура воздуха ночью 9-14 градусов тепла, днём 20-25 градусов тепла.
В Белгородской области синоптики прогнозируют ухудшение погоды
В регионе ожидаются дожди с грозами.
Региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждает, что в среду, 5 июля в Белгородской области возможно ухудшение погоды. Ночью пройдут кратковременные дожди, а днём местами умеренные дожди с грозами. Ветер западный ночью 5-10 метров в секунду, днём 7-12. Температура воздуха ночью 9-14 градусов тепла, днём 20-25 градусов тепла.
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