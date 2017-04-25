В Белгородской области синоптики прогнозируют ухудшение погоды

Журналист «Фонаря» сходил на первую экскурсию и послушал мнение тех, кто придумывал, финансировал и идеологически поддерживал новый музей. В пятницу, 27 января, в Прохоровском районе открыли музей бронетанковой техники. На открытие приехал губернатор Евгений Савченко и советник Министра культуры РФ Михаил Мягков. Официально сделать музей решили в июле 2014 года. Тогда эту идею поддержал президент Владимир Путин (подробнее об истории строительства, экспонатах и особенностях музея можно почитать в нашем обзоре — прим. ред.). Всего на строительство потратили около 320 миллионов рублей. Половину этих денег выделил федеральный бюджет, остальное заплатила область. Сам музей стал частью музея-заповедника «Прохоровское поле», где уже есть музей «Третье ратное поле России», культурно-исторический центр «Прохоровское поле», танкодром и Звонница.— Сегодня мы с вами в очередной раз являемся свидетелями и участниками очень важного исторического события. Вводится ещё один музейный комплекс, который очень органично вписывается в общий ансамбль Прохоровского мемориала. Конечно же, этот музей является символом величия русского оружия. Он посвящён нашим солдатам, нашим инженерам, всем, кто трудился в тылу врага, кто ковал победу, — сказал на открытии музея Евгений Савченко.Общая площадь нового музея составила около 3 тысяч квадратных метров. Он разделён на четыре выставочных зала, в которых поэтапно рассказывают историю танкостроения начиная со «Средневековья» и заканчивая макетами современной военной техники (к слову, «Ростелеком» проложил от узла доступа до музея волоконно-оптическую линию связи длиной более одного километра, и скоро посетители музея смогут воспользоваться Wi-Fi, к которому также подключат интерактивные элементы экспозиции — прим. ред.). Основное внимание уделено периоду Великой Отечественной войны. Часть стендов оснащена датчиками движения, которые срабатывают при приближении к экспонату: рядом на стене включается видео. — Это первое моё большое здание, которое я проектировала от начала и до конца: рисовала все эскизы, потом их согласовывала и вела стройку. Мы проектировали интерьер музея и его экспозицию вместе, потому что очень важно пространство, в котором существуют экспонаты. У нас есть анимированные тени, датчики движения, объёмное видео. Мы наконец собрали большой макет нашего танка «Т-34» и сделали на него проекцию с анимацией. Также у нас хорошие аудиогиды, которые синхронизированы с контентом, а вся экскурсия может проходить на русском и английском языке. Есть аудиометки: посетитель подходит, кликает на аудиогид и начинается рассказ, — объясняет Юлия Алюшина, художник-экспозиционер. открытие музея приехал Михаил Мягков, советник Министра культуры РФ и директор Российского военно-исторического общества. Предполагалось, что на открытие приедет и сам Владимир Мединский, но вместо себя он прислал Мягкова. Само же Российское военно-историческое общество на протяжении всего строительства музея помогало консультациями и идеологически поддерживало проект. — Сегодня мы часто можем слышать, что если в будущем будет война, то это не будет горящая фаза, либо она будет очень короткая… Может, это будут информационные войны, психологические, компьютерные. Говорят это, как правило, те люди, которые сегодня планомерно устанавливают своё господство над большей территорией планеты. Я имею ввиду Соединённые Штаты Америки и НАТО. Да, мировой опыт показывает, что следующие войны не бывают полным повторением предыдущих. Но кто сказал, что если на нас нападёт агрессор, то не будут стрелять танки, летать самолеты, не будут выбрасываться десанты в тыл противника?! В конце концов, если враг нападёт на нас, то разбить его можно будет, только если мы разобьём его главные сухопутные силы. А сделать это можно только с помощью бронированного кулака. И здесь опыт Великой Отечественной войны нам как никогда пригодится, — сказал на официальном открытии музея Михаил Мягков. Претендовать на место в органе судейского сообщества могут юристы старше 35 лет. В четверг, 3 марта, Белгородская областная дума сообщила о приёме заявок от кандидатов в квалификационную коллегию судей. Общественные организации и трудовые коллективы могут обращаться в облдуму с предложениями до 1 апреля 2016 года.— В качестве представителей общественности в региональной квалификационной коллегии судей могут быть представлены граждане России в возрасте от 35 лет и старше, с высшим юридическим образованием, не совершившие порочащих их поступков, не замещающие государственные или муниципальные должности, должности государственной или муниципальной службы, не являющиеся руководителями организаций и учреждений независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, адвокатами и нотариусами, — пояснили в пресс-службе облдумы.Подробная информация о документах, которые нужно предоставить кандидатам в коллегию, размещена на сайте облдумы. Справка «Фонаря»Квалификационная коллегия судей — орган судейского сообщества, рассматривающий вопросы отбора кандидатов на судейские должности, приостановления или прекращения полномочий судей и присвоения им государственных наград и званий. Согласно федеральному закону от 14 марта 2002 «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации» к полномочиям областной думы относится назначение семи представителей общественности в квалификационной коллегии судей Белгородской области. Об этом изданию «Р-Спорт» заявил пресс-атташе Европейской конфедерации волейбола Федерико Ферраро. Предстоящие волейбольные матчи Лиги чемпионов пройдут по расписанию. В их числе встречи российских волейбольных клубов с турецкими командами на их площадке. Об этом спортивному изданию «Р-Спорт» вечером во вторник, 24 ноября, заявил пресс-атташе Европейской конфедерации волейбола Федерико Ферраро.1 декабря турецкий волейбольный клуб «Аркас Спор» (Измир) в матче третьего тура примет ВК «Белогорье». 2 декабря в Анкаре пройдёт матч местного «Иллер Банкаси» против московского «Динамо». Ещё одна встреча, но уже в России, также запланирована на 2 декабря — казанский «Зенит», победитель прошлого сезона Лиги чемпионов, сыграет с волейбольным клубом «Халкбанк» (Анкара).Напомним, что ВК «Белогорье» выиграл два групповых мачта в Лиге чемпионов сезона 2015–2016 — с болгарским клубом «Марек Юнион-Ивкони» (0:3) и немецким «Берлин Ресайклинг Воллейс» (3:0) — и сейчас находится на первой строчке группы «А» с максимальными шестью очками.В среду, 25 нобря, «Р-Спорт» сообщил, что Всероссийская волейбольная федерация направила официальное письмо в Европейскую конфедерацию волейбола с просьбой перенести даты матчей или вовсе отменить их, пока не прояснится ситуация со сбитым накануне российским бомбардировщиком Су-24 турецкими ВВС.«Вероятность высокая (что матчи будут перенесены или вовсе отменены), в любое время может появиться не просто рекомендация, а запрет на посещение Турции. Мы послали в ЕКВ официальное письмо с подписью президента ВФВ Станислава Шевченко о том, что эти матчи до момента, пока разъяснится ситуация, лучше перенести на другую дату или произвести смену полей. Официального решения спортивных функционеров нет, и если за ближайшие два дня будет разъяснение Минспорта или ЕКВ, надо будет принимать решение», — заявил в телефонном разговоре корреспонденту «Р-Спорт» генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко. Всё перемешалось в новом «Что это было?»: на минувшей неделе в судах и под землёй звучали песни, белгородские следователи отчитывались о делах 16-летней давности, 11 грабителей с пистолетом покушались на… кальяны, а Томас Андерс всё-таки собирает чемоданы для поездки в Белгород. Короче говоря, началась весна. Поехали. Владимир Луценко выступает на процессе по делу Зелендинова, фото fonar.tv— на минувшей неделе в белгородских, а позже и в федеральных СМИ появилась новость о запуске белгородского мороженого для кошек и собак. Сообщается, что если человеческие лакомства, в частности шоколад, могут быть «смертельным ядом» для животных, то специальное мороженое и удовлетворит питомца, и не будет для него вредным. Лакомство может съесть даже человек, правда ничего полезного он от продукта не получит. Промышленный выпуск мороженого в Белгороде планируют наладить к лету, а пока на рынок вышла экспериментальная партия десерта для животных.— что делать, если врач захлопнул двери перед вами? Выходить на пикет, караулить медработника в тёмном переулке, писать петицию? Областной департамент здравоохранения и соцзащиты населения предлагает альтернативу — на портале ведомства появился раздел, где каждый может заполнить специальную форму и отправить жалобу на отказ в медпомощи. Сообщается, что обращение будет направлено руководителю конкретного учреждения и специалисту департамента.— фантастическая история о победе науки над преступностью происходит на наших глазах в Белгородской области. На минувшей неделе суд приговорил двух убийц семейной пары в Шебекинском районе к 16 годам лишения свободы — преступление было совершено в 1997 году. Тогда на месте событий следователи нашли шапку с прорезями для глаз, но экспертиза объекта не смогла помочь в выявлении преступников. Только в 2012 году эксперты благодаря новым технологиям выявили пот мужчины на шапке, который спустя ещё три года привёл к убийцам.— «Белогорье» продолжает укреплять свои позиции на российской и международной аренах. На минувшей неделе «львы» вошли в топ-6 сильнейших европейских команд, обойдя в «Раунде 12» французский «Тур» по сумме двух матчей, хоть и проиграв в домашнем 2:3 — «Белогорье» заканчивало матч вторым составом. За выход в «Финал четырёх» белгородцы сыграют с итальянским «Трентино».В российском чемпионате подопечные Вадима Хамутцких вышли на второе место, без шансов обыграв в Нижнем Новгороде одноимённый клуб 3:0. В следующем туре «львы» примут на своей площадке новоуренгойский «Факел».Белгородская кошечка, фото vk.com/fotootchet_belgorodЧто это будет?Не устали праздновать? Если нет, то напоминаем, что впереди Масленица — 13 марта всех любителей блинов и веселья приглашают в центральный парк Белгорода. Здесь с 12:00 можно будет не только продегустировать блины, но и выиграть в нескольких номинациях — например, в «самом правильном блине».Тест «Фонаря» В мероприятии должен был участвовать глава администрации Старооскольского городс