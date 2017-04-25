В Белгородской области синоптики прогнозируют ухудшение погоды

По информации пресс-службы Главного управления МЧС по Белгородской области, в регионе в среду, 26 апреля, ожидается ухудшение погоды из-за сильного ветра. Ночью будет дуть юго-западный ветер, его скорость может достигать 6-11 метров в секунду, а местами — даже 17 метров в секунду, днём скорость ветра будет ещё больше — до 14 метров в секунду, а местами — до 20 метров в секунду. Ночью температура будет от двух до семи градусов тепла, днём воздух прогреется до 14-19 градусов.
Сотрудники Главного управления МЧС по Белгородской области рекомендуют при сильном ветре реже выходить на улицу, не оставлять без присмотра детей, при сильных порывах ветра людям, находящимся на улице, советуют спрятаться в подземных переходах или в подъездах зданий. В ведомстве не рекомендуют прятаться возле стен домов, так как с крыш может упасть шифер и другие материалы. Также не стоит прятаться за автобусными остановками, рекламными щитами и под деревьями. Машины в такую погоду лучше парковать в гараже или, в случае его отсутствия, подальше от деревьев и слабо укреплённых конструкций.