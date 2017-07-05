​В Белгородской области до конца года откроют девять ФОКов

В Белгородской области до конца 2017 года откроют девять физкультурно-оздоровительных комплексов. Строительством и финансированием занимается компания «Газпром» в рамках своей социальной программы «Газпром — детям». Планируется, что первые ФОКи заработают уже в сентябре в Грайвороне, Строителе, Борисовке и Красной Яруге. Остальные достроят в октябре-ноябре.
— В Белгородской области сдаётся девять объектов. Такого количества мы одновременно не сдавали ни в одном регионе России. К концу года они все уже будут работать, — цитирует «БелПресса» Владимира Маркова, члена правления компании «Газпром».
Стройку спортивных комплексов начали в прошлом году. ФОКи в Строителе, Грайвороне, Чернянке и Ровеньках будут с ледовыми катками. В Красной Яруге, Борисовке, Валуйках и Волоконовке — с бассейнами. Также спорткомплекс появится в посёлке Новая Таволжанка Шебекинского района.