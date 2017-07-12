В Алексеевском районе полицейские расследуют поджог машины

В Алексеевском районе в полиции занимаются расследованием поджога машины. В районном УМВД не исключают, что инцидент может быть связан с профессиональной деятельностью пострадавшего. Машина принадлежала заместителю начальника Алексеевского РЭС филиала ПАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго».
По словам мужчины, он в 4 утра проснулся от хлопка на улице и увидел в окне горящую машину. Пострадавший вызвал МЧС, а сам взял шланг для полива и начал тушить свой автомобиль. До приезда пожарных мужчина сам потушил машину. Позже выяснилось, что машину подожгли в трёх местах, поэтому сотрудники МЧС вызвали полицейских. В полиции не исключили, что мотивом поджога могла стать месть одного из потребителей, которого поймали на воровстве электроэнергии.
Для «Белгородэнерго» это не первый подобный инцидент. В компании рассказали, как в этом году на их электромонтёра по эксплуатации электросчётчиков напали во время работы. Сейчас оба инцидента расследуют в полиции.
— В первом полугодии в Алексеевском районе выявили 19 фактов безучётного и бездоговорного потребления электроэнергии на общую сумму больше 750 тысяч рублей. Многие нарушители не только компенсируют это из своего кошелька, но и привлекаются к уголовной ответственности, — прокомментировали в компании.
Подробнее о том, как в компании борются с воровством электроэнергии можно прочитать в нашем материале.