​В Белгороде отца и сына обвиняют в поджогах и мошенничестве

В Белгороде полицейские передали в суд дело, в котором отец и сын обвиняются в мошенничестве и поджогах.
По версии следствия, 47-летний мужчина и его супруга вели бизнес в области. Два раза: в 2006 и 2011 годах предприниматели объявляли себя банкротами. В счёт погашения долга их имущество выставляли на торги, которое могли купить другие предприниматели. Обвиняемый хотел этого не допустить и запугивал участников процесса.
— Мужчина подыскивал третьих лиц, которые за вознаграждения совершали поджоги домов, квартир и автомобилей его оппонентов. Некоторым потерпевшим приходилось по нескольку раз тушить свое имущество. Один из них лишился дома стоимостью более трех миллионов рублей, — пояснили в пресс-службе регионального УМВД.
Всего полицейские насчитали 9 поджогов и 4 попытки их совершить. Помимо этого, полицейские считают, что уже в 2014 и 2016 годах мужчина вместе со своим 32-летним сыном обманывал и пытался обмануть предпринимателей, которые с ними работали. Обвиняемые покупали зерно у крестьянско-фермерских хозяйств и старались не заключать с ними договор, подтверждающий факт сделки.
— Они преднамеренно вводили предпринимателей в заблуждение, сообщая им, что полная оплата товара будет произведена после его реализации. Чтобы скрыть истинные намерения, они частично рассчитывались с поставщиками. В итоге полная оплата так и не была произведена, а вырученными деньгами обвиняемые распорядились по собственному усмотрению, — поясняет пресс-служба.
Также полицейские считают, что в 2016 году отец и сын закупали зерно у предпринимателей, а потом переоформляли свои фирмы на подставных лиц и пытались через суд взыскать с продавцов несуществующую задолженность за якобы непоставленный вовремя товар.
В итоге мужчин обвиняют в особо крупном мошенничестве, покушении на мошенничество группой лиц по предварительному сговору в крупном и особо крупном размере, с использованием служебного положения. Помимо этого, им инкриминируют регистрацию подставных лиц, умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога и покушение на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога. Дело передано в суд.