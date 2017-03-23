«Давайте он ещё раз подожжёт этот дом!». Как журналисты сходили с энергетиками в рейд по домам, в которых воруют электричество

Администрация должна в течение трёх дней рассмотреть заявку на проведение акций. Во вторник, 27 сентября, в отделе по взаимодействию с общественными, политическим организациями и ТОС мэрии Белгорода «Фонарю» подтвердили информацию о заявке на проведение шествия белгородского гей-парада. Ранее об этом сообщил портал GayRussia. Активисты ЛГБТ хотят 8 октября провести шествие по Белгородскому проспекту от улицы Вокзальная до проспекта Богдана Хмельницкого с количеством участников до 300 человек. На 7 октября запланирован митинг в поддержку законодательного запрета дискриминации геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров в России в парке памяти на улице Гагарина. 8 октября инициаторы акций хотят провести митинг с осуждением уголовного преследования за добровольные гомосексуальные отношения в странах мира на Народном бульваре у памятника князю Трубецкому.— Мы получили уведомления, сейчас они находятся в работе. По закону у нас есть три дня, чтобы предоставить заявителям ответы, — пояснил начальник отдела Руслан Савицкий. По данным портала GayRussia, 26 сентября активисты Московского гей-прайда подали уведомления о проведении шествий гей-парадов в поддержку толерантного отношения и соблюдения прав и свобод лиц гомосексуальной ориентации и гендерных меньшинств в России в Белгороде, Курсе и Орле. Впервые региональное управление ГИБДД УМВД России организовало полицейский биатлон. Лучшие представители всех районных подразделений два дня соревновались в нескольких дисциплинах. В первый день биатлона ГИБДД автоинспекторов проверили на знание правил и законов, необходимых для служебного пользования. Также полицейские участвовали в огневой подготовке в тире, где демонстрировали теоретические знания оружия и техник стрельбы и показывали владение практическим навыком. Для сотрудников провели и спортивные состязания, где они соревновались в подтягиваниях, челночном беге и владением приёмами борьбы.— Инспекторам приходится иметь дело с нерадивыми водителями, поэтому важно быть готовыми ко всему, — объясняют участники соревнований.Особым моментом стал «зачёт» по регулированию дорожного движения.Завершением первого дня соревнований стал городской квест: полицейские выполняли задания на время и скорость. Кому-то досталось задержание нарушителя, а кто-то должен был оформить протокол дорожно-транспортного происшествия.Кульминацией всего соревнования стал биатлон, который провели 30 июня на трассе автоспортивного комплекса «Вираж».— В соревнованиях участвуют лучшие сотрудники госавтоинспекции по Белгородской области: по результатам оперативной служебной деятельности, по психоэмоциональному портрету, по служебной подготовке, по боевой подготовке — это элита ГИБДД, — пояснил начальник УГИБДД УМВД России по Белгородской области, полковник полиции Николай Смоляков. — Конкурс охватывает все специфические виды деятельности госавтоинспекции. Самый зрелищный момент — это биатлон.23 экипажа, каждый из двух человек, показывали командную работу: один автоинспектор управлял автомобилем, лихо объезжая препятствия на пути, входя в сложные повороты и двигаясь задним ходом, а второй — обстреливал автомобили «нарушителей». Ими были два отечественных автомобиля, которые задерживали разными способами: по первому стреляли на ходу из окна патрульной машины, по второму — стоя на обочине.— Это опасный трюк, а на трибунах много зрителей, поэтому сотрудники стреляют из пневматического пейнтбольного оружия, — отметили организаторы соревнований.В конкурсе участвовали экипажи, которые в штатном режиме работают в городах и районах области и показывают высокие результаты. Так, белгородский экипаж под управлением Максима Маслова в течение 2015 года выявил больше 600 административных правонарушений. Сотрудники управляли различными автомобилями: самой популярной моделью на соревнованиях оказалась отечественная «Лада Приора», однако некоторые экипажи проходили трассу на «Фордах» и «Хёндаях». Великий мудрец Лао-цзы говорил: «Путешествие даже в тысячу миль начинается с одного шага». Есть ещё одно интересное высказывание героя одной очень известной трилогии Джона Рональда Руэла Толкиена: «Опасное это дело — выходить на дорогу». Приехав в очередной раз на Шри-Ланку, мы решили, что в этот раз обязательно пройдём «Путь». Многие любители активного отдыха и путешествий слышали об этом месте, и я искренне желаю многим туда попасть и пройти этот самый «Путь». Именно «Путь», а не какой-то там «путь». Речь идёт о пешем восхождении на гору Адамов Пик, или, как звучит это название на сингальском — одном из местных языков, — Шрипада.Адамов Пик, Шрипада, Гора бабочек, Саманалаканда, Сиванолипатха Малай, Священная гора четырёх религий — всё это названия одной из самых известных достопримечательностей таинственного острова Цейлон. Одна из важнейших исторических и культурных достопримечательностей острова и просто обязательное к посещению верующими людьми основных конфессий место. Среди гор Шри-Ланки расположенная в районе города Ратнапура Шри Пада — не самая высокая гора, но самая известная — многие религии считают эту гору одним из главных священных мест. На вершине пика находится впадина длиной около 1,5 метра и шириной 76 сантиметров в форме человеческой ступни. Буддисты считают гору священной, потому что, по легенде, Гаутама Будда именно здесь коснулся земли ногой во время посещения острова. Шрипада в переводе с сингальского означает «священный след». В исламе и индуизме эта гора носит название «Адамов Пик» и также считается священной. Для первых потому, что они признают в Будде человеческое превращение Вишну, а в исламе отпечаток на вершине горы считается следом Адама. Индуисты верят, что на вершине горы след оставил их верховный бог Шива, и называют гору Шриван Адипатам («космический танец Шивы»). Христиане верят, что здесь оставил свой след святой Фома, христианский апостол, проповедовавший в Южной Индии. Португальцы же говорят, что это был святой Томас, принёсший христианство в Индию.На вершине горы находится также буддийский храм, построенный вокруг священного отпечатка. Правда, прежде чем посмотреть на знаменитую «ступню», но гору надо подняться. Самому. Пешком. Ночью. По лестнице. Об этом и расскажем. Немного цифр: высота вершины Шрипада — 2243 метра над уровнем моря, длина «тропы» — восемь километров в каждую сторону, а при подъёме со стороны города Ратнапура — 12 километров в каждую сторону. Количество ступенек — 5831. Уклон тропы в некоторых местах — 75 градусов. Высота ступеней в некоторых местах — 50 сантиметров. Подъём на Шрипада сравнивают с подъёмом без лифта на высоту 200-этажного дома. Добраться до горы можно несколькими способами. Первый — немного более затратный, но при этом более спокойный: купить экскурсию у многочисленных местных гидов. Второй — менее затратный, но более авантюрный: забронировать один из отелей у подножья горы, прилететь на Шри-Ланку, добраться до городка Хаттон на поезде, а дальше добираться местным транспортом до местечка Делхуси. Есть ещё один способ — совершить восхождение из города Ратнапура, но этот путь длиннее и сложнее. Европейцы, судя по многочисленным компаниям с рюкзаками, предпочитают первый путь.Основная проблема для туристов, приезжающих на Шрипада «дикарями», — где остановиться для отдыха и подготовки к подъёму. А подготовиться стоит. При подготовке к подъёму надо обязательно учитывать, что чем выше поднимаешься, тем холоднее. Были случаи, когда перед рассветом температура опускалась до семи градусов выше нуля. Это, конечно, скорее, исключение из правил, но взять с собой тёплую жилетку или утеплённую ветровку будет не лишним. Встречали мы и героических туристов, поднимающихся в шортах и майках-безрукавках, но встречали мы их только по пути — ближе к вершине они куда-то запропастились. Может, замёрзли, может, устали, а может, и просто им надоело карабкаться по бесчисленным бетонным ступенькам. Однако не стоит также слишком перестраховываться и брать с собой лыжные курки, меховые штаны и шапки-ушанки — каждый лишний килограмм подобной «страховки» очень дорого может обойтись вам и вашим плечам ближе к вершине. Оптимальный вариант для среднестатистического человека — треккинговые штаны с отстёгивающимися штанинами (к концу обратного спуска может быть уже жарко «на улице»), кроссовки, футболка и куртка или ветровка. Одеваться лучше по мере того, как падает температура.Обязательно возьмите с собой дополнительную пару носков и воду. Литровой бутылки вполне хватит на первый этап подъёма, потом всё равно придётся докупать. Брать запас воды на весь подъём не стоит — на всю тропу у вас может уйти четыре-пять литров воды, а тащить на себе лишние пять килограммов — сомнительное удовольствие. О еде: берите с собой бананы или шоколадные батончики — это поддержит работу мышц и позволит им быстрее «прийти в себя» во время коротких остановок в пути. Во время восхождения вы встретите достаточно много придорожных забегаловок, в которых можно отдохнуть и попить чай. На определённом этапе палаточки с чаем и фруктами заканчиваются, но не пропустите палаточку с жизнеутверждающим названием Last Dinner — это самая высокая палаточка на маршруте — выше нет ни чая, ни скамеечек, ни фруктов — только лестница и уставшие путники.Тропа на Шрипада, в отличие от пути на Гору Моисея в Египте, представляет собой вполне благоустроенную бетонную лестницу, местами с перилами и скамейками. Более того, она освещена. У туристов традиционно считается очень крутым «встретить рассвет» на горе. Паломники поднимаются «в сезон» на Шрипада круглые сутки, семь дней в неделю. Кто-то днём, кто-то утром, кто-то вечером. Особенно много «местных» поднимается в дни религиозных праздников и в полнолуние. В остальное время года желающим подняться на Адамов Пик придётся идти по неосвещённой лестнице, держа в руках фонарик, а сильные дожди сделают восхождение просто неимоверно трудным. Обязательно уточните эти моменты, планируя путешествие, потому что количество местных в праздники и дни полнолуния возрастает в разы. Можно пару часов простоять «в пробке» ближе к вершине и встретить рассвет не на вершине горы, а в каких-нибудь кустах, которые будут загораживать вам весь вид в 50 метрах от финала маршрута. Весь маршрут условно можно поделить на три части. Первая — широкая дорога, по которой в ряд могут идти человек деся
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четверг, 23 марта
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«Давайте он ещё раз подожжёт этот дом!». Как журналисты сходили с энергетиками в рейд по домам, в которых воруют электричество

Филиал «МРСК Центра» — «Белгородэнерго» организовал для журналистов рейд в Старооскольском районе по домам, которые подключались к электричеству в обход счётчиков. Корреспондент «Фонаря» разбирался, кто и почему не хочет платить за электричество.

В 8:30 мы выезжаем из Белгорода. По дороге в Старый Оскол энергетики рассказывают, что компания несёт большие убытки из-за того, что люди воруют электричество: подключаются в обход счётчиков или пытаются самостоятельно вмешиваться в работу приборов учёта.

— Все случаи, когда люди, не составляя договор, подключаются к электричеству, относятся к бездоговорному потреблению, а когда они вмешиваются в работу счётчика — к безучётному. Самые распространённые способы воровства — установка «заряженных» счётчиков, скрытая проводка, счётчики с дистанционным управлением и магниты. Эти случаи мы обнаруживаем при помощи специального оборудования, — поясняют специалисты «Белгородэнерго».

Когда люди самостоятельно «скручивают» счётчики, энергетики проводят перерасчёт с учётом повышенного коэффициента. Более жёсткие меры применяются к тем, кто подключается к электросети без договора. За электричество также придётся заплатить, но уже не по счётчику, а по расчётам энергетиков. За 2016 год сотрудники «Белгородэнерго» выявили 677 случаев бездоговорного потребления. В сумме эти люди задолжали компании больше 26 миллионов рублей. Половину денег предприятия и физлица выплатили до суда, ещё 6,5 миллионов с них взыскали через суды.

***

После двухчасовой поездки паркуемся во дворе здания Старооскольских электрических сетей (филиал ПАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго» — прим. ред.) и идём за журналистами местных СМИ, работниками предприятия и сотрудниками городской администрации, которые должны нас сопровождать в рейде.

Фото пресс-службы филиала ПАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго»

Старооскольскую администрацию представляет начальник отдела МКУ «Управление жизнеобеспечением и развитием городского округа» Александр Аркатов, а местных энергетиков — начальник отдела учёта электроэнергии и оптимизации потерь Фарит Галиуллин и инженер отдела маркетинга и взаимодействия с клиентами Светлана Пасюта. Она пояснила, что поиск неплательщиков полностью отработан, но главная проблема — застать их дома.

— У них [неплательщиков] два выхода: либо оплата, либо суд, а по суду всё равно оплата. У нас был случай, когда мы прошли три инстанции, а мужчина, который судился, сменил несколько адвокатов, заказывал независимые экспертизы и всё равно проиграл потому, что доказательства железные, — заявляет Светлана Николаевна.

— Почему люди не хотят платить по счётчику? Из-за бедности?

— Есть люди, которые сразу оплачивают: мы приходим, составляем акт, и на следующий день они уже оплачивают. Но есть и те, кто не может сразу заплатить, — они заключают соглашение о рассрочке платежа. Я не знаю, чем люди руководствуются. Например, в одном из домов мы обнаружили безучётное потребление. Посчитали — вышло около 50 тысяч рублей. На следующий день люди пришли и оплатили всю сумму, заменили счётчик и вынесли его на фасад. Через полмесяца после того, как мы приняли новый прибор учёта, контролёры снимали показания в том районе, а у них уже на счётчике стоял огромный магнит.

— А как вы находите дома, в которых люди воруют электричество?

— У нас есть подстанции, от них отходят линии электропередачи. Мы проводим анализ, сколько мы отпустили и какие объёмы собрали — получается разница. Если на какой-то конкретной линии электропередачи у нас недостача, то по ней идут с маршрутными листами и проверяют.

***

Въезжаем в село Новокладовое. По обеим сторонам улицы тянутся разбитые одноэтажные домишки с покосившимися крышами, гнилые заборы, местами заваленные в палисадники. За окном часто мелькают надписи «дом продаётся». Наш микроавтобус бросает во все стороны из-за того, что на дороге больше ям, чем асфальта. Подъезжаем к дому, где сотрудники Старооскольских электросетей зафиксировали самовольный демонтаж счётчика.

Фото пресс-службы филиала ПАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго»

Голубоватый облезший дом, больше похожий на сарай, выглядит заброшенным. Во дворе всё завалено мусором, кусками кирпича, бетона и досками, которые когда-то, возможно, были частью строения. В коробке, где должен стоять счётчик, на фасаде дома — пусто, но дом подключён к электричеству напрямую и, по оценкам энергетиков, там работает небольшой обогреватель. Хозяина на месте нет, поэтому мы идём к соседям, которые уже сами вышли на улицу, чтобы посмотреть, что случилось.

Соседка — пожилая женщина с кошкой на руках — говорит, что хозяин живёт один потому, что у него умерла жена. Иногда здесь ночует, но не каждый день. Я оставляю её, чтобы поговорить с другим местным жителем.

— Я не знаю, где он, — говорит мужчина.

— То есть он тут не живёт?

— Практически не живёт. Как там жить? Вы видели дом? Там плита завалена. Он афганец, а все документы потерял по пьянке, даже пособие не получает. Прописываться не может — деньги нужны, чтобы оформить. Дочь хозяйки дома приезжала после смерти матери, покрутилась, поняла, что денег много надо, чтобы восстанавливать это всё, и уехала.

Фото пресс-службы филиала ПАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго»

Через несколько минут к дому стали стекаться местные женщины со всей улицы. Пока бабушка с кошкой на руках продолжала повторять, что у афганца умерла жена, женщины стали говорить на повышенных тонах. Грузная пенсионерка, размахивая палкой, на которую опиралась по пути к дому, у которого мы стояли, кричала громче всех.

— Помогите ему! Он без хлеба. Что мы вынесем ему, хлеба дадим, то он и ест. Давайте выбьем ему пенсию! Куда надо обращаться? Вчера приходил, просил хлеба, я ему дала...

Скоро мы оставляем разговорчивых местных жителей и едем в село Курское.

***

На месте видим уже не полуразрушенный сарай, а достаточно крупное одноэтажное здание с гаражом. Во дворе на цепи сидит крупная собака, а рядом машина, к которой по траве ведут свежие следы от протекторов. Собака охраняет кованые части забора, которые, возможно, варят в гараже, где раньше, по словам соседей, ремонтировали машины.

— В здании отключен газ. Следовательно, оно отапливается электричеством, — заключает Светлана Пасюта.

Старооскольские энергетики говорят, что при такой нагрузке в соседних домах может упасть напряжение. Если это случится, у соседей сгорит телевизор и другие бытовые приборы. Местные жители рассказывают, что хозяева постройки бывают по утрам или ближе к вечеру.

— Дом подключён самовольно кабелем, который сможет спокойно поддерживать работу магазина «Пятёрочка», — говорит Фарит Римович.

Получается, что если эту постройку будут рассчитывать по максимуму — за три года, то хозяину придётся и заплатить так, как если бы он три года платил за магазин «Пятёрочка», независимо от того, сколько по факту пользовались электричеством, так как без счётчика посчитать это невозможно.

***

Хозяев мы так и не дождались, поэтому поехали дальше. В окнах микроавтобуса снова потянулись одноэтажные дома с облезшей краской, кривые заборы, бегающие у окон домов гуси и ни одного местного жителя, которому на вид можно было бы дать хотя бы меньше 60 лет.

Следующий адрес в списке — дом в селе Бочаровка. Хозяйки нет на месте, но дверь открывает пожилой мужчина в изодранном пуховике, грязных спортивных штанах и шлёпках — её отец. Мужчина говорит, что ничего не знает: ни где лежат квитанции, ни что со счётчика сорваны пломбы. Дом стоит в нашем списке потому, что с прибора учёта сорвана не только внешняя пломба, но и клеммная крышка.

Фото пресс-службы филиала ПАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго»

В сравнении с тем, что мы видели раньше, этот счётчик нам по внешнему виду кажется нормальным. После его проверки и сверки всех показаний даже бригада энергетиков приходит к выводу, что всё хорошо. Но Фарит Галиуллин считает, что, возможно, мужчина подключается к электричеству в обход счётчика ночью, пока никто не видит, или, по крайней мере, пытался так подключиться, ведь чтобы снять внутреннюю пломбу, нужно было открутить четыре болта, на которых крепится внешняя крышка шкафа учёта.

Мужчине объяснили, почему им пересчитают квитанции за неучтённое электропотребление. После этого мы едем к другому дому, в котором, по информации энергетиков, электричество подключено без составления договора.

***

После нескольких минут дороги вид за окнами резко меняется. Здесь уже не видно домашних животных, перебегающих дорогу, ветхих домов и самодельных сараев. Единственное, что осталось от прежнего пейзажа, — надписи «продаётся» с телефонами владельцев. Но висят такие баннеры на двухметровых заборах из красного кирпича или рядом с новыми двухэтажными домами, в которых ведётся внутренняя отделка. Дома настолько новые, что на них ещё нет табличек с обозначением улиц.

Останавливаемся у одного из таких строений, чтобы узнать адрес. Рядом с домом припаркованы две иномарки, а в гараже работают люди. Сразу попадаем в точку: это именно тот дом, который мы искали. Один из электромонтеров выпрыгивает из машины и бежит к дому потому, что застать хозяина в таких случаях — это большая удача.

— Это называется захват, — шутит Фарит Галиуллин.

Выходим из автобуса и идём к дому. Хозяина там нет, в доме только рабочие. Из входной двери выходит один из строителей, одетый в футболку, шорты и сланцы. Всех, стоящих перед дверью, обдаёт жаром из помещения. Галиуллин сразу заключает, что дом очень хорошо топится электричеством.

Фото пресс-службы филиала ПАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго»

Идём к месту, где дом подключается к линии электропередачи. На опоре висит новый счётчик, но дома нет в базе Старооскольских электросетей. Это значит, что строение подключено к сети незаконно. Хозяин дома счётчик поставил, но договора энергоснабжения не заключил и за электричество по нему не платит. Дом решают отключить от сети и опломбировать счётчик. Через день бригада монтёров отключит его от электричества, отрезав от ЛЭП, если он должным образом не отреагирует на результаты проверки и не захочет оплатить объём неучтенной электроэнергии.

Фарит Римович звонит хозяину дома по номеру на баннере «продаётся», стоящему на подъезде к дому. После недолго разговора хозяин называет фамилию человека, который сейчас перезвонит и решит все проблемы, но в итоге никто нам так и не позвонил. Позже выяснилось, что человек, номер которого указан на баннере, по согласованию с администрацией строит не один такой дом в этом посёлке.

***

Дальше мы едем в город на улицу Калачёва. Местные энергетики обещают показать нам очень интересный случай, заявляя, что по этому адресу выезжают уже не первый раз. Приехав на место, мы понимаем почему: из счётчика, который находится на высоте роста семилетнего ребёнка, торчат оголённые провода под напряжением, которые перерезал хозяин дома, чтобы подключиться к электричеству в обход счётчика чуть выше по кабелю при помощи зажимов для проводов прикуривателя в машине, в народе именуемых «крокодильчиками».

На улицу в толстовке, старых тренировочных штанах с растянутыми коленками и шлёпках вышла пожилая женщина, которая живёт в доме, вплотную прилегающем к постройке с оголёнными проводами.

— А что он сделал вам-то? — спросила она, подразумевая соседа, который перерезал провода в счётчике.

Пока кто-то из энергетиков пошёл искать хозяина, женщина стала кричать своему зятю, чтобы он не общался с журналистами.

— Андрей, не связывайся с ними.
— С кем не связываться? Вы знаете, кто это?
— Я знаю, что они приехали сюда.
— И что? Вы сами возмущались, когда дом горел, ничё?
— Ну... это когда дом горел...
— И что? Давайте, он ещё раз подожжёт этот дом.

Когда бабушка успокоилась, Андрей стал рассказывать, что дом загорелся из-за того, что закоротила проводка.

«Мы боимся, что ещё раз загоримся. Из-за этого пожара у нас до сих пор течёт крыша. Он раньше работал, нормальный мужик был, руки золотые, а потом пить начал, лет пять уже пьёт. Сейчас живёт с такой же, как и он», — говорит Андрей.

При этом сосед справа добавляет, что хозяин сгоревшего дома не живёт тут уже давно.

— А вас пожар не коснулся?

— Нет, но они и ко мне пытались подключаться и к той половине, где бабушка жила. Там они садились, подключались. Отключение дома от электричества идёт уже около 7-8 лет, если не больше. Что нельзя было его на столбе отключить? Уже пыхало и ещё раз пыхнет!

Воспользовавшись тем, что с нами приехал представитель администрации, мужчина решил рассказать и о других проблемах, связанных с таким соседством. По его словам, проблема не только с электричеством, но и с газом. Хозяин сгоревшего дома не пускает на свою часть, на которой у обратившегося единственный доступ к газу. В случае ещё одного пожара он не сможет его перекрыть.

— Да, это проблема, — констатировал представитель городской администрации Александр Аркатов после осмотра участка.

Светлана Пасюта пообещала, что уже завтра дом с «крокодильчиками» будет отрезан от ЛЭП.

После того, как электромонтёр аккуратно прикрывает крышку счётчика, всё ещё находящегося под напряжением, микроавтобусы едут обратно на базу Старооскольских электросетей.

Фото пресс-службы филиала ПАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго»

Наш рейд закончился небольшой экскурсией, на которой Фарит Римович показал белгородским журналистам местные достопримечательности из окон микроавтобуса, особенно выделяя новый театр, на открытие которого скоро обещал приехать губернатор Евгений Савченко.

Никита Поников

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#Белгородэнерго #электроэнергия #Старый Оскол
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https://fonar.tv/news/2017/03/13/v-belgorode-na-blagotvoritelnom-koncerte-soberut-dengi-dlya-poezdki-detey-sirot-v-sankt-peterburg
http://www.b2bbasis.ru/ru/subscribe/conf2017/31/

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