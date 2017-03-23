«Давайте он ещё раз подожжёт этот дом!». Как журналисты сходили с энергетиками в рейд по домам, в которых воруют электричество

В 8:30 мы выезжаем из Белгорода. По дороге в Старый Оскол энергетики рассказывают, что компания несёт большие убытки из-за того, что люди воруют электричество: подключаются в обход счётчиков или пытаются самостоятельно вмешиваться в работу приборов учёта.

— Все случаи, когда люди, не составляя договор, подключаются к электричеству, относятся к бездоговорному потреблению, а когда они вмешиваются в работу счётчика — к безучётному. Самые распространённые способы воровства — установка «заряженных» счётчиков, скрытая проводка, счётчики с дистанционным управлением и магниты. Эти случаи мы обнаруживаем при помощи специального оборудования, — поясняют специалисты «Белгородэнерго».

Когда люди самостоятельно «скручивают» счётчики, энергетики проводят перерасчёт с учётом повышенного коэффициента. Более жёсткие меры применяются к тем, кто подключается к электросети без договора. За электричество также придётся заплатить, но уже не по счётчику, а по расчётам энергетиков. За 2016 год сотрудники «Белгородэнерго» выявили 677 случаев бездоговорного потребления. В сумме эти люди задолжали компании больше 26 миллионов рублей. Половину денег предприятия и физлица выплатили до суда, ещё 6,5 миллионов с них взыскали через суды.

***

После двухчасовой поездки паркуемся во дворе здания Старооскольских электрических сетей (филиал ПАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго» — прим. ред.) и идём за журналистами местных СМИ, работниками предприятия и сотрудниками городской администрации, которые должны нас сопровождать в рейде.

Фото пресс-службы филиала ПАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго»

Старооскольскую администрацию представляет начальник отдела МКУ «Управление жизнеобеспечением и развитием городского округа» Александр Аркатов, а местных энергетиков — начальник отдела учёта электроэнергии и оптимизации потерь Фарит Галиуллин и инженер отдела маркетинга и взаимодействия с клиентами Светлана Пасюта. Она пояснила, что поиск неплательщиков полностью отработан, но главная проблема — застать их дома.

— У них [неплательщиков] два выхода: либо оплата, либо суд, а по суду всё равно оплата. У нас был случай, когда мы прошли три инстанции, а мужчина, который судился, сменил несколько адвокатов, заказывал независимые экспертизы и всё равно проиграл потому, что доказательства железные, — заявляет Светлана Николаевна.

— Почему люди не хотят платить по счётчику? Из-за бедности?

— Есть люди, которые сразу оплачивают: мы приходим, составляем акт, и на следующий день они уже оплачивают. Но есть и те, кто не может сразу заплатить, — они заключают соглашение о рассрочке платежа. Я не знаю, чем люди руководствуются. Например, в одном из домов мы обнаружили безучётное потребление. Посчитали — вышло около 50 тысяч рублей. На следующий день люди пришли и оплатили всю сумму, заменили счётчик и вынесли его на фасад. Через полмесяца после того, как мы приняли новый прибор учёта, контролёры снимали показания в том районе, а у них уже на счётчике стоял огромный магнит.

— А как вы находите дома, в которых люди воруют электричество?

— У нас есть подстанции, от них отходят линии электропередачи. Мы проводим анализ, сколько мы отпустили и какие объёмы собрали — получается разница. Если на какой-то конкретной линии электропередачи у нас недостача, то по ней идут с маршрутными листами и проверяют.

***

Въезжаем в село Новокладовое. По обеим сторонам улицы тянутся разбитые одноэтажные домишки с покосившимися крышами, гнилые заборы, местами заваленные в палисадники. За окном часто мелькают надписи «дом продаётся». Наш микроавтобус бросает во все стороны из-за того, что на дороге больше ям, чем асфальта. Подъезжаем к дому, где сотрудники Старооскольских электросетей зафиксировали самовольный демонтаж счётчика.

Фото пресс-службы филиала ПАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго»

Голубоватый облезший дом, больше похожий на сарай, выглядит заброшенным. Во дворе всё завалено мусором, кусками кирпича, бетона и досками, которые когда-то, возможно, были частью строения. В коробке, где должен стоять счётчик, на фасаде дома — пусто, но дом подключён к электричеству напрямую и, по оценкам энергетиков, там работает небольшой обогреватель. Хозяина на месте нет, поэтому мы идём к соседям, которые уже сами вышли на улицу, чтобы посмотреть, что случилось.

Соседка — пожилая женщина с кошкой на руках — говорит, что хозяин живёт один потому, что у него умерла жена. Иногда здесь ночует, но не каждый день. Я оставляю её, чтобы поговорить с другим местным жителем.

— Я не знаю, где он, — говорит мужчина.

— То есть он тут не живёт?

— Практически не живёт. Как там жить? Вы видели дом? Там плита завалена. Он афганец, а все документы потерял по пьянке, даже пособие не получает. Прописываться не может — деньги нужны, чтобы оформить. Дочь хозяйки дома приезжала после смерти матери, покрутилась, поняла, что денег много надо, чтобы восстанавливать это всё, и уехала.

Фото пресс-службы филиала ПАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго»

Через несколько минут к дому стали стекаться местные женщины со всей улицы. Пока бабушка с кошкой на руках продолжала повторять, что у афганца умерла жена, женщины стали говорить на повышенных тонах. Грузная пенсионерка, размахивая палкой, на которую опиралась по пути к дому, у которого мы стояли, кричала громче всех.

— Помогите ему! Он без хлеба. Что мы вынесем ему, хлеба дадим, то он и ест. Давайте выбьем ему пенсию! Куда надо обращаться? Вчера приходил, просил хлеба, я ему дала...

Скоро мы оставляем разговорчивых местных жителей и едем в село Курское.

***

На месте видим уже не полуразрушенный сарай, а достаточно крупное одноэтажное здание с гаражом. Во дворе на цепи сидит крупная собака, а рядом машина, к которой по траве ведут свежие следы от протекторов. Собака охраняет кованые части забора, которые, возможно, варят в гараже, где раньше, по словам соседей, ремонтировали машины.

— В здании отключен газ. Следовательно, оно отапливается электричеством, — заключает Светлана Пасюта.

Старооскольские энергетики говорят, что при такой нагрузке в соседних домах может упасть напряжение. Если это случится, у соседей сгорит телевизор и другие бытовые приборы. Местные жители рассказывают, что хозяева постройки бывают по утрам или ближе к вечеру.

— Дом подключён самовольно кабелем, который сможет спокойно поддерживать работу магазина «Пятёрочка», — говорит Фарит Римович.

Получается, что если эту постройку будут рассчитывать по максимуму — за три года, то хозяину придётся и заплатить так, как если бы он три года платил за магазин «Пятёрочка», независимо от того, сколько по факту пользовались электричеством, так как без счётчика посчитать это невозможно.

***

Хозяев мы так и не дождались, поэтому поехали дальше. В окнах микроавтобуса снова потянулись одноэтажные дома с облезшей краской, кривые заборы, бегающие у окон домов гуси и ни одного местного жителя, которому на вид можно было бы дать хотя бы меньше 60 лет.

Следующий адрес в списке — дом в селе Бочаровка. Хозяйки нет на месте, но дверь открывает пожилой мужчина в изодранном пуховике, грязных спортивных штанах и шлёпках — её отец. Мужчина говорит, что ничего не знает: ни где лежат квитанции, ни что со счётчика сорваны пломбы. Дом стоит в нашем списке потому, что с прибора учёта сорвана не только внешняя пломба, но и клеммная крышка.

Фото пресс-службы филиала ПАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго»

В сравнении с тем, что мы видели раньше, этот счётчик нам по внешнему виду кажется нормальным. После его проверки и сверки всех показаний даже бригада энергетиков приходит к выводу, что всё хорошо. Но Фарит Галиуллин считает, что, возможно, мужчина подключается к электричеству в обход счётчика ночью, пока никто не видит, или, по крайней мере, пытался так подключиться, ведь чтобы снять внутреннюю пломбу, нужно было открутить четыре болта, на которых крепится внешняя крышка шкафа учёта.

Мужчине объяснили, почему им пересчитают квитанции за неучтённое электропотребление. После этого мы едем к другому дому, в котором, по информации энергетиков, электричество подключено без составления договора.

***

После нескольких минут дороги вид за окнами резко меняется. Здесь уже не видно домашних животных, перебегающих дорогу, ветхих домов и самодельных сараев. Единственное, что осталось от прежнего пейзажа, — надписи «продаётся» с телефонами владельцев. Но висят такие баннеры на двухметровых заборах из красного кирпича или рядом с новыми двухэтажными домами, в которых ведётся внутренняя отделка. Дома настолько новые, что на них ещё нет табличек с обозначением улиц.

Останавливаемся у одного из таких строений, чтобы узнать адрес. Рядом с домом припаркованы две иномарки, а в гараже работают люди. Сразу попадаем в точку: это именно тот дом, который мы искали. Один из электромонтеров выпрыгивает из машины и бежит к дому потому, что застать хозяина в таких случаях — это большая удача.

— Это называется захват, — шутит Фарит Галиуллин.

Выходим из автобуса и идём к дому. Хозяина там нет, в доме только рабочие. Из входной двери выходит один из строителей, одетый в футболку, шорты и сланцы. Всех, стоящих перед дверью, обдаёт жаром из помещения. Галиуллин сразу заключает, что дом очень хорошо топится электричеством.

Фото пресс-службы филиала ПАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго»

Идём к месту, где дом подключается к линии электропередачи. На опоре висит новый счётчик, но дома нет в базе Старооскольских электросетей. Это значит, что строение подключено к сети незаконно. Хозяин дома счётчик поставил, но договора энергоснабжения не заключил и за электричество по нему не платит. Дом решают отключить от сети и опломбировать счётчик. Через день бригада монтёров отключит его от электричества, отрезав от ЛЭП, если он должным образом не отреагирует на результаты проверки и не захочет оплатить объём неучтенной электроэнергии.

Фарит Римович звонит хозяину дома по номеру на баннере «продаётся», стоящему на подъезде к дому. После недолго разговора хозяин называет фамилию человека, который сейчас перезвонит и решит все проблемы, но в итоге никто нам так и не позвонил. Позже выяснилось, что человек, номер которого указан на баннере, по согласованию с администрацией строит не один такой дом в этом посёлке.

***

Дальше мы едем в город на улицу Калачёва. Местные энергетики обещают показать нам очень интересный случай, заявляя, что по этому адресу выезжают уже не первый раз. Приехав на место, мы понимаем почему: из счётчика, который находится на высоте роста семилетнего ребёнка, торчат оголённые провода под напряжением, которые перерезал хозяин дома, чтобы подключиться к электричеству в обход счётчика чуть выше по кабелю при помощи зажимов для проводов прикуривателя в машине, в народе именуемых «крокодильчиками».

На улицу в толстовке, старых тренировочных штанах с растянутыми коленками и шлёпках вышла пожилая женщина, которая живёт в доме, вплотную прилегающем к постройке с оголёнными проводами.

— А что он сделал вам-то? — спросила она, подразумевая соседа, который перерезал провода в счётчике.

Пока кто-то из энергетиков пошёл искать хозяина, женщина стала кричать своему зятю, чтобы он не общался с журналистами.

— Андрей, не связывайся с ними.

— С кем не связываться? Вы знаете, кто это?

— Я знаю, что они приехали сюда.

— И что? Вы сами возмущались, когда дом горел, ничё?

— Ну... это когда дом горел...

— И что? Давайте, он ещё раз подожжёт этот дом.

Когда бабушка успокоилась, Андрей стал рассказывать, что дом загорелся из-за того, что закоротила проводка.

«Мы боимся, что ещё раз загоримся. Из-за этого пожара у нас до сих пор течёт крыша. Он раньше работал, нормальный мужик был, руки золотые, а потом пить начал, лет пять уже пьёт. Сейчас живёт с такой же, как и он», — говорит Андрей.

При этом сосед справа добавляет, что хозяин сгоревшего дома не живёт тут уже давно.

— А вас пожар не коснулся?

— Нет, но они и ко мне пытались подключаться и к той половине, где бабушка жила. Там они садились, подключались. Отключение дома от электричества идёт уже около 7-8 лет, если не больше. Что нельзя было его на столбе отключить? Уже пыхало и ещё раз пыхнет!

Воспользовавшись тем, что с нами приехал представитель администрации, мужчина решил рассказать и о других проблемах, связанных с таким соседством. По его словам, проблема не только с электричеством, но и с газом. Хозяин сгоревшего дома не пускает на свою часть, на которой у обратившегося единственный доступ к газу. В случае ещё одного пожара он не сможет его перекрыть.

— Да, это проблема, — констатировал представитель городской администрации Александр Аркатов после осмотра участка.

Светлана Пасюта пообещала, что уже завтра дом с «крокодильчиками» будет отрезан от ЛЭП.

После того, как электромонтёр аккуратно прикрывает крышку счётчика, всё ещё находящегося под напряжением, микроавтобусы едут обратно на базу Старооскольских электросетей.

Фото пресс-службы филиала ПАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго»

Наш рейд закончился небольшой экскурсией, на которой Фарит Римович показал белгородским журналистам местные достопримечательности из окон микроавтобуса, особенно выделяя новый театр, на открытие которого скоро обещал приехать губернатор Евгений Савченко.