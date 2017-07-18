В Белгороде полицейские застрелили напавшую на ребёнка собаку

В Белгороде полицейские из табельного оружия убили агрессивно настроенную собаку, которая бежала к катавшейся на велосипеде девочке. Животное не отреагировало на попытки полицейских перегородить ему дорогу, поэтому старший лейтенант Валерий Костин и лейтенант Сергей Тимохин застрелили его.
Двое полицейских приехали на вызов после того, как мужчина позвонил в дежурную часть и рассказал, что у него во дворе бегает крупная бродячая собака, которая ведёт себя агрессивно и не позволяет жильцам выйти из дома.
В полиции провели служебную проверку за применение табельного оружия, но нарушений в действии полицейских не нашли.