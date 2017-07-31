​В Белгороде полицейские проверили вокзалы и аэропорт из-за анонимного звонка о бомбе

В Белгороде полицейские из-за анонимного звонка о бомбе проверили два вокзала и аэропорт. Первая информация о том, что здания оцепили а людей из них эвакуировали появилась в социальных сетях. Прохожие утверждали, что полицейские искали бомбу. Позже эту информацию подтвердили в пресс-службе регионального УМВД. Выяснилось, что в полицию позвонил неизвестный и сказал, что один из вокзалов города заминирован.
— Около 18 часов в УМВД поступила информация от неизвестного, что один из объектов транспортной инфраструктуры областного центра заминирован. Полицейские отправились во все три объекта: ЖД-вокзал, автовокзал и аэропорт. Прибыли на место, оцепили и исследовали территорию вместе с собаками. Подозрительных предметов было не обнаружено. Сейчас вокзалы работают в штатном режиме, а полицейские выясняют личность позвонившего, — пояснили в пресс-службе.