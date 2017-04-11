​В Валуйском районе нашли авиабомбу времён Великой Отечественной войны

По решению мэрии, с 11 апреля отапливаться будут только детские сады, школы и больницы. В понедельник, 11 апреля, в Белгороде завершится отопительный сезон в жилых домах. Об этом сообщают «Белновости» со ссылкой на департамент городского хозяйства администрации Белгорода. По данным издания, детские сады, больницы и школы будут отапливать до того момента, как мэр подпишет распоряжение об окончании отопительного сезона. Напомним, что по правилам отключать отопление можно, когда средняя температура воздуха держится на уровне восьми градусов тепла и выше в течение пяти дней подряд. МУП «Городской пассажирский транспорт» и «Сбербанк» подписали договор об оборудовании одного из муниципальных маршрутов терминалами оплаты. В Белгороде до 15 марта появятся первые автобусы с терминалами для безналичной оплаты проезда. Договор об этом подписали МУП «Городской пассажирский транспорт» и «Сбербанк». — Не позднее 15 марта запустим текущий этап проекта. Вся предварительная работа выполнена. Осталось дождаться окончательной сертификации программного обеспечения терминалов, которые будут поставлены в транспорт. По оценкам наших коллег, это должно произойти до конца февраля, – цитирует «БелПресса» Александра Исаенко, управляющего Белгородским отделением Сбербанка. По информации пресс-службы Белгородского отделения Сбербанка, оборудование позволит принимать бесконтактные карты. Пассажиру достаточно будет просто поднести карту к устройству, и весь процесс оплаты проезда займёт не более секунды. Сейчас МУП ГПТ и руководство банка обсуждают возможность удешевить стоимость проезда при безналичном расчёте. Пока неизвестно, на каком именно маршруте установят терминалы. Губернатор Евгений Савченко предложил начать проект с автобусов, которые ездят по проспекту Богдана Хмельницкого. Женщина пыталась через суд получить страховку, чтобы возместить свои расходы на покупку неиспользованной путёвки. Белгородка лишилась 113 тысяч рублей, потраченных на покупку путёвки в Грецию. Оплаченная поездка сорвалась из-за госпитализации женщины в кожвендиспансер. Клиентка турфирмы пыталась через суд получить страховку за отменённую поездку. Купив путёвку, она застраховала риск своих расходов на условиях выплаты денег «в случае отмены поездки из-за острого заболевания застрахованного, требующего экстренной госпитализации». Страховая сумма составляла 100 рублей. Свердловский районный суд отклонил иск женщины к страховой компании, признавшей её случай не страховым. — Имеющаяся в материалах дела медицинская документация не содержит поводов оказания истице скорой медицинской помощи в экстренной форме, из неё не усматривается, что заболевание и состояние здоровья истицы до, в период и после поездки представляло явную опасность для её жизни, — пояснили в пресс-службе суда. Решение суда ещё не вступило в законную силу и может быть обжаловано в областном суде. Мастер производственного цеха Прохоровского комбикормового завода агропромышленного холдинга «Мираторг» Игорь Ткачёв рассказал, почему уходил и снова вернулся в компанию, что он ценит в работе больше всего и как коллективу агрохолдинга удаётся работать на результат, не зацикливаясь на формальностях. Игорь Ткачёв начал работать на элеваторе в Прохоровке шесть лет назад сразу после окончания нынешнего Белгородского аграрного университета имени Горина. Его первая работа — оператор первой категории, который отвечал за весь процесс закачки и перемещения зерна. Позже он работал в этой же должности на комбикормовом заводе. Там же стал мастером производства. — Я слежу за всеми участками производственного процесса. Производство комбикорма — важнейшего элемента в технологии производства высококачественного мяса — должно быть максимально питательным, содержащим необходимые витамины и минералы и, главное, абсолютно безопасным. И еще немаловажная деталь. Раньше я отвечал только за свою работу, а теперь на мне лежит контроль над всеми рабочими, кто участвует в процессе, а также за самим процессом. С одной стороны, это постоянная ответственность, а с другой — доверие руководства, — рассказывает о своей работе Игорь Ткачёв. — У вас очень востребованная специальность, не хотели поменять место работы? — Я пару лет назад ушёл на руководящую должность в конкурирующую компанию. И зарплата там была не хуже, но там я получил должность, не связанную с производством. Была ежедневная рутинная работа — мечта офисного планктона. Но мне по душе, когда я вижу результаты своего труда, когда вокруг люди, живо заинтересованные в своей работе. Комбикорм, который я произвожу на своём участке, это основа эффективной работы огромной компании. От моей работы зависит весь технологический процесс: от откорма до убоя. — Игорь, расскажите, что собой представляет ваше производство? — Это полный цикл закачки необходимых компонентов для производства кормов. Это зерновое, мучнистое сырьё и микрокомпоненты. Всё это взвешивается в определённой пропорции, дробится, перемешивается и гранулируется. Получается уже готовый продукт, который складывается в бункеры, а машины развозят его по свинокомплексам. — Скажите, чем вас заинтересовала компания «Мираторг»? — Это и достойный заработок, что очень важно в наше нелёгкое время. Кроме того, вполне реальная возможность карьерного роста. Сегодня в нашей местности почти нет организаций, которые могут предложить молодому специалисту что-то достойное. Для молодого специалиста, у которого нет родственных связей и капитала, а есть только умение и желание работать, компания даёт практически неограниченные возможности. Главное — не только добросовестно работать (это само собой), а вот если есть способности и стремление внедрить на своём участке что-то новое и эффективное для производства. Такое начинание всегда будет поддержано руководством. В компании никогда не скажут: не лезь, не высовывайся; здесь всегда тщательно рассмотрят предложение и помогут внедрить, если идея перспективная, и материальное поощрение будет непременно. Но главное в компании все происходит быстро. Без излишних проволочек. Я рад, что работаю в «Мираторге», где весь коллектив с искренним энтузиазмом работает на конечный результат, не зацикливаясь на формальностях. На правах рекламы Контракты волейболистов Дмитрия Ильиных и Павла Зайцева заморожены, пока они не восстановятся от полученных травм. Бывший игрок «Белогорья», олимпийский чемпион Дмитрий Ильиных попал в реанимацию после драки в Сургуте. Известный волейболист вместе с коллегой по «Газпрому-Югре», связующим Павлом Зайцевым (который тоже оказался в больнице, но с меньшими повреждениями), устраивал «проводы» ВК «Белогорье» после матча пятого тура Суперлиги 5 декабря. Тогда белгородские «львы» победили хозяев со счётом 3:0.По словам главного тренера «Газпрома-Югры» Рафаэля Хабибуллина, причиной инцидента стало поведение именитых спортсменов. — Сегодня у нас спортсмены-волейболисты немного не понимают, что работяги живут немного по-другому. Они устроили проводы Белгороду после поражения со счётом 0:3 и, видимо, где-то кого-то обидели. Во всяком случае их пожеланием было не проводить расследование, и у них нет ни к кому претензий. То, что они вообще остались живы, — повезло, — рассказал Хабибуллин агентству «Р-Спорт», уточнив, что жизни Ильиных сейчас ничего не угрожает.— Контракты волейболистов заморожены, пока они не восстановятся от полученных травм. «Зайцев скоро уже должен будет вернуться, а вот Ильиных, я думаю, долго будет возвращаться. Они сами виноваты, и из их уст это прозвучало, они извинились передо мной и сообщили, что претензий ни к кому нет. Они большие спортсмены и вызывают у средних масс определённую ненависть. Надо быть профессионалом, и нечего ночью болтаться, потому что есть режим, а они его нарушили», — пояснил Хабибуллин. Напомним, «Белогорье» сдало Ильиных в аренду «Газпрому-Югре» на сезон 2015–2016. «В «Белогорье», где традиционно присутствуют нацеленность на максимальный результат и высокая конкуренция среди доигровщиков, Дмитрий не имел достаточного игрового времени, что не устраивало ни самого игрока, ни тренерский штаб», — объяснили тогда причина ухода игрока в руководстве «Белогорья». Руководитель предприятия Василий Горбунов рассказал, как из учителя стал хозяйственником, сколько зарабатывают механизаторы и почему мечтает об элитной породе коров. Село Косилово располагается в 35 километрах от Грайворона. Главное предприятие села — «Заречье», где уже 15 лет выращивают крупный рогатый скот, овец и разводят лошадей. Каждый год труженики предприятия засевают тысячи гектаров земли зерновыми культурами, чтобы на весь год обеспечить животных кормом. Руководитель хозяйства Василий Горбунов провёл экскурсию по селу и рассказал о предстоящих видах на урожай.Подготовка к посевной— Сейчас у нас идёт процесс закрытия влаги на полях. Весной всегда, в первую очередь, надо сделать боронование, чтобы уменьшить испарение земли, сохранить влагу в земле, — начал экскурсию с поля Василий Павлович. — У нас в севообороте пшеница, ячмень, кукуруза на зерно и на силос, подсолнечник. В этом году попробую посеять сахарную свёклу. У меня животноводство, поэтому среди зерновых обязательно должен быть кормовой стол для животных: трава на подкормку и на сено, силосная кукуруза, ячмень и кукуруза для приготовления кормовых смесей. Закупать комбикорма слишком дорого.Сегодня у «Заречья» около 2 тысяч гектаров земли. В этом году планируют 400 гектаров засеять пшеницей, 250 — ячменём, по 150 гектаров — кормовой и силосной кукурузой, 100 гектаров — сахарной свёклой и 200 — подсолнечником.— Пшеница и ячмень на посев у нас идут свои, остальное закупаем у белгородских предпринимателей. Обычно посевная у нас длится две-три недели, многое зависит от погоды. Сейчас заморозки, нельзя приступать к севу, — отметил Василий Павлович.Чернозём обрабатывается современной техникой: по полям разъезжают механизаторы на тракторах, к которым прицепляется навесное оборудование.— С новой техникой посевная у нас стала проходить намного легче. Во-первых, меньше людей занято, во-вторых, сеем в два раза быстрее, чем раньше. Мы всё в кредит покупали через Россельхозбанк. У нас два тяжёлых трактора, а лёгких — восемь. Два КамАЗа с прицепами, три «Акроса», силосоуборочный комбайн, навесная техника — культиваторы, сеялки, посевные комплексы, дискаторы. У меня креди