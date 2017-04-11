​В Валуйском районе нашли авиабомбу времён Великой Отечественной войны

В Валуйском районе рядом с селом Уразово нашли 250-килограммовую авиабомбу времён Великой Отечественной войны. О предполагаемом местонахождении бомбы рассказали сотрудники управления ФСБ региона. На место выехала специальная бригада, которая нашла и уничтожила немецкую бомбу.
— Взрывотехники поисково-спасательной службы области тщательно обследовали территорию и обнаружили немецкую авиабомбу весом около 250 килограммов, обладающую большой разрушительной силой. Соблюдая все правила осторожности, бомбу перевезли в безопасное место и ликвидировали, — пояснили в пресс-службе Главного управления МЧС по Белгородской области.