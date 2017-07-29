В Белгороде реконструировали бой «красных» и «белых» в 1919 году

В субботу, 29 июля, под посёлком Майский прошла военно-историческая реконструкция событий Гражданской войны лета 1919 года. Белгородцам показали один из эпизодов сражений «красных» и «белых» на территории нынешнего региона, когда в конце июня-начале июля 1919 года добровольческая армия Владимира Май-Маевского (военачальника Русской армии и Белого движения — прим. ред.),заняла всю территорию Белгородской области.
Во время сражения реконструкторы разыграли сценарий тактического отступления Белой армии, при котором части армии Советов попали в засаду. Зрители увидели, как красноармейцев, погнавшихся за солдатами добровольческой армии, застали врасплох, обойдя с тыла. На поле боя гремели пушечные выстрелы и разрывались снаряды, которые подожгли поле за спинами белогвардейцев. Тушить пожар во время боя выехала пожарная машина. Во время реконструкции зрители сами могли пострелять холостыми патронами из пулемёта Максима, винтовки Мосина и другого оружия времён Гражданской войны, а также проверить свои знания в исторической викторине.
После сражения белгородцы могли сфотографироваться с реконструкторами и пострелять уже на поле боя, а сами реконструкторы почтили память павших предков тремя выстрелами в небо.