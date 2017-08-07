В Белгородской области с начала купального сезона утонули 22 человека

Фабрика работает на безотходном экологическом производстве. На фабрике окомкования концентрата Стойленского ГОКа выпустили трёхмиллионную тонну окатышей. Фото пресс-службы Стойленского ГОКа— Сегодня на СГОКе пройден важный рубеж — 3 миллиона тонн окатышей. Благодаря ответственным и квалифицированным сотрудникам уже через полгода после запуска фабрика окомкования вышла на проектную мощность и не сбавляет темпы. Ежемесячно мы отправляем на Новолипецкий металлургический комбинат более 500 тысяч тонн окатышей с содержанием железа 64,8 процента, что соответствует проектным показателям. Обжиговая машина работает с производительностью 789 тонн в час, как мы и ожидали. Выполнение всех запланированных задач позволит нам обеспечить Группе НЛМК контроль над сырьевыми затратами , — прокомментировал генеральный директор Стойленского ГОКа Сергей Напольских . Фабрику окомкования запустили в 2016 году. На её открытии побывал председатель правительства России Дмитрий Медведев. На фабрике в полной мере реализовали концепцию безотходного экологичного производства: материалы шихты и пыль возвращаются в технологический процесс. Благодаря высокоэффективной системе газоочистки улавливает 98 процентов выбросов в атмосферу.По версии международного конкурса «Металл Экспо 2016», открытие в Старом Осколе фабрики окомкования стало событием года. По плану предприятие будет выпускать по 6 миллионов тонн окатышей в год благодаря крупнейшей в Европе конвейерной обжиговой машине, которая производит 780 тонн окатышей в час.На правах рекламы При этом средний балл по региону в этом году улучшился. Ночью 9 июня были опубликованы результаты единого государственного экзамена по русскому языку, который выпускники писали 28 мая.24 школьника набрали максимальное количество баллов. В прошлом году 100 баллов по русскому языку набрали 27 школьников. Минимального порога в 24 балла не достигли 52 выпускника. Напомним, что тем, кто удачно сдал ЕГЭ по математике, предоставят возможность пересдать экзамен в резервные дни (22–24 июня) и выпуститься из школы с аттестатом.Как нам рассказали в департаменте образования Белгородской области, средний балл по региону в этом году улучшился — 64 против 61 в 2014 году. В областном департаменте образования также пояснили, что это пока предварительные результаты: по итогам работы апелляционных комиссий результаты могут измениться.Отметим, что в этом году структура ЕГЭ по русскому языку изменилась. Раньше было 30 тестовых заданий (часть А), восемь заданий с кратким ответом (часть B) и одно сочинение по прочитанному тексту (часть С). В этом году части А и B унифицировали, сделав 24 задания и оставив итоговое сочинение по тексту. Количество заданий уменьшилось, а время, отведённое на их выполнение, осталось прежним. По решению областного суда отделение должны ликвидировать и исключить из Единого реестра юридических лиц. В среду, 10 декабря, Белгородский областной суд признал старооскольскую организацию «Свидетелей Иеговы» не соответствующей требованиям федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях». Организация должна быть ликвидирована и исключена из Единого государственного реестра юридических лиц. Об этом сообщает «БелПресса».По данным издания, административный иск в защиту интересов РФ подала прокуратура. Адвокаты ответчика собираются обжаловать решение областного суда в Верховном суде РФ. Программу намерены завершить в 2017 году. Фонд ЖКХ одобрил заявку Белгородской области на получение 279,03 миллиона рублей на переселение граждан из аварийного жилья в девяти районах области.Эти деньги необходимы для заключительного этапа переселения граждан из аварийного жилья. Программу планируют завершить в 2017 году.Всего за восемь лет существования программы на капитальный ремонт многоквартирных домов и переселение жителей в Белгородской области из регионального и федерального бюджетов выделили 10,83 миллиарда рублей. За эти деньги отремонтировали более 1,9 тысячи домов, улучшили условия проживания почти 255 тысячам человек и переселили в новое жильё около 12 тысяч граждан. Кроме этого, планируют отремонтировать ещё пять дворовых территорий. В Старом Осколе ремонтируют три автодороги — на участке от поста ДПС в селе Каплино до границы с Курской областью, дороги по улице Ублинские горы и по улице архитектора Бутовой. На участке автодороги по улице Ублинские горы — от улицы Ерошенко до горбольницы № 2 — в 2015 году поменяли водовод и газопровод. Сейчас здесь демонтировали старое бетонное основание и устилают новое полотно — дорога из двухполосной станет четырёхполосной. Завершаются ремонтные работы на девятикилометровом отрезке трассы от Каплинского поста до границы с Курской областью в районе Горшечного. Здесь укладывают верхний слой щебёночно-мастичного асфальтобетона, которому строители дают пять лет гарантии. — На выравнивающий слой укладывается геосинтетический материал, сетка для армирования в тех местах, где у нас старое покрытие, и два слоя асфальтобетона. Дорога проектируется под расчётную нагрузку 11 тонн на ось. Допустимая нагрузка — 8 тонн. Вот, считайте, какой запас — 30-процентный! — сообщил директор старооскольского филиала ООО «Белдорстрой» Олег Кураков. В 2016 году в Старом Осколе ещё планируют отремонтировать участок дороги по улице архитектора Бутовой и пять дворовых территорий в микрорайонах Солнечном, Олимпийском, Лесном, Жукова и Дубрава. Спонсор разделаВ 2015 году сервис автоматического повторения сделок «Автоследование» компании АО «ФИНАМ» признан лучшим проектом в номинации «Инновация года» в рамках премии «Основа Роста-2015». Сервис «Автоследование» позволяет начинающим инвесторам подключаться к более чем 300 стратегиям успешных трейдеров, автоматически копировать их сделки на фондовом, срочном и валютных рынках и получать аналогичную доходность на свой счёт. Премия «Основа Роста» присуждается за значимые достижения в области поддержки малого и среднего бизнеса России, получившие общественное и деловое признание. Победителем чемпионата стал Сергей Белоусов из Москвы. В Белгороде во вторник, 9 мая, прошёл чемпионат России по силовому экстриму «Сила Победы». Организаторы отметили, что впервые международная федерация силового экстрима разрешила провести такие соревнования именно в Белгороде, так как в этом виде спорта белгородцы вышли на достойный уровень. Участниками чемпионата стали восемь атлетов из Москвы, Воронежа, Железногорска, Белгорода и Саратова. Им пришлось посоревноваться в нескольких этапах, чтобы побороться за медали и главный приз соревнований — эксклюзивный кубок победителя. Они показывали своё мастерство в «верхней эстафете», становой тяге, эстафете с переносом и погрузочной эстафете. Третьим по итогам состязания стал Егор Макаров из Москвы, вторым — белгородец Андрей Нерубенко, а победителем признали москвича Сергея Белоусова. — Эти соревнования проводятся для популяризации здорового образа жизни, спорта. Мы хотим ещё раз показать в этот знаменательный день насколько силён наш народ! — рассказал Андрей Коваленко, директор клуба атлетического многоборья «Эра», который был организатором чемпионата. Мужчина хотел, чтобы его грузовики, беспрепятственно ездили по городским дорогам с грузом большей массы, чем положено по нормам. Суд признал виновным белгородского предпринимателя, который дал взятку в размере 21 тысячи рублей главному государственному инспектору управления государственного автодорожного надзора по Белгородской области.— Бизнесмен хотел дать взятку за предоставление служебной информации о нахождении постов весового контроля. А также за способствование в беспрепятственном движении грузовых машин подозреваемого по автодорогам области с массой груза, превышающей нормы, — поясняет пресс-служба следственного управления СК по Белгородской области. Суд обязал предпринимателя выплатить штраф 210 тысяч рублей. Чиновник, которому он дал взятку, задержан. На него возбудили отдельное уголовное дело. Игорь Лазарев переходит из областного правительства в городскую администрацию. С помощью «Народного голосования» организаторы определят лидера и топ-10 участников до 10 ноября. По итогам первого этапа «Народного голосования» сайт белгородского сетевого издания Fonar.tv попал в топ-30 претендентов на получение Премии Рунета. Теперь интернет-пользователи определят лидера и топ-10 участников в номинации «Интернет-проекты». Голосование продлится до 9 ноября включительно. Итоги премии с объявлением лауреатов подведут на следующий день, 10 ноября, в московском кинотеатре «Октябрь».Премия Рунета — это ежегодная национальная премия за вклад в развитие сегмента в интернете, которая присуждается лучшим сайтам в русскоязычной части глобальной сети. В настоящее время в «Народном голосовании» среди интернет-проектов лидирует сайт «МедиаГвардии». Этот федеральный проект ищет сайты, а также сообщества и группы в социальных сетях, которые специализируются на распространении противоправного контента. Помимо «МедиаГвардии» и «Фонаря», на попадание в топ-10 претендуют русские версии энциклопедии «Википедия» и интернет-магазин AliExpress, спортивный интернет-портал championat.com, сайт inosmi.ru, отслеживающий и переводящий на русский язык статьи из зарубежных СМИ, а также сервис по поиску доноров donorsearch.org и патриотический интернет-проект «Георгиевская лента онлайн», посвящённый победе в Великой Отечественной войне. Три команды будут соревноваться в четырёх конкурсах. В воскресенье, 11 декабря, в 18:00 в бизнес-пространстве «Контакт» (Королёва, 2а, офис 101 — прим.ред.) пройдёт киновикторина от организаторов проекта «Киноклуб» молодёжной организации «Новое поколение». — Это будет викторина на знание отечественного и зарубежного кинематографа, которая пройдёт в формате «Своей игры». Правила такие: четыре этапа, каждый разбит на категории. Каждая категория имеет свои вопросы и задания. Например, угадать фильм по краткому описанию, найти лишний фильм, в котором не играл определённый актёр и так далее. Вопросы будут также поделены по сложности и оцениваться будут также по-разному, — рассказала руководитель «Киноклуба» Екатерина Гордеева. Участвовать в киновикторине может любой желающий, но сейчас регистрация закрыта, так как организаторы набрали нужное число участников. В «Киноклубе» рассказывают, что приготовили небольшой конкур