В Белгородской области с начала купального сезона утонули 22 человека. Последний случай произошёл 7 августа в селе Солонцы Вейделевского района, где в пруду утонула 33-летняя женщина, которая плавала в месте, не предназначенном для купания.
По информации пресс-службы Главного управления МЧС по Белгородской области, в этом году погибших во время купания меньше — в 2016 году их на начало августа было 27 человек. Всего же с начала 2017 года на водоёмах погибли 25 человек, год назад их было 29.
Спасатели просят белгородцев не входить в воду пьяными, не нырять в незнакомых местах, не заплывать за буйки и не устраивать в воде игр с захватами.