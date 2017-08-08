​В Белгородской области следователи передали в суд дело банды «чёрных риэлторов»

В Белгородской области отдел по расследованию особо важных дел Следственного комитета передал в суд дело банды «чёрных риэлторов», в которой состоял участковый. В полицию обратились родственники женщины, чью квартиру якобы смогли переоформить и продать обвиняемые. По предварительным данным, банду организовал мужчина 1981 года рождения. Вместе с ним мошенничеством занимался его друг 1976 года рождения, женщина 1955 года рождения и участковый из Северного 1990 года рождения.
Участковый использовал служебное положение и искал потенциальную жертву. Так, в Северном он нашёл одинокую пьющую женщину, которая жила в двухкомнатной квартире. Экс-полицейский вошёл в доверие к владелице квартиры и познакомил её якобы с соцработником — женщиной из своей банды. Обвиняемая часто приходила к потерпевшей, покупала ей продукты и в какой-то момент смогла украсть её паспорт, пишет «БелПресса»
Затем «чёрные риэлторы» нашли женщину, которая была похожа на владелицу квартиры. Вместе с ней обвиняемые с помощью украденного паспорта и поддельного договора купли-продажи переоформили квартиру на «соцработницу». А позже предполагаемые мошенники продали квартиру за полтора миллиона рублей. Об инциденте стало известно, когда пострадавшая женщина умерла от хронических болезней. Её родственники узнали, что квартира ей уже не принадлежит. При обыске в доме у предполагаемого организатора группы нашли патроны.
В зависимости от роли каждого участника банды, их обвиняют в организованном мошенничестве в особо крупном размере, отмывании имущества, полученного преступным путём, похищении документов и незаконной покупке и хранении боеприпасов. Только за мошенничество обвиняемым грозит до 10 лет тюрьмы.