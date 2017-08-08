​В Белгородской области следователи передали в суд дело банды «чёрных риэлторов»

Суд приговорил женщину к ограничению свободы на один год. Суд признал жительницу посёлка Пролетарского Ракитянского района виновной в краже денег из магазина. 46-летняя женщина работала продавцом отдела бытовой химии и регулярно похищала деньги, которые брала из кассы и сейфа. Общая сумма украденных средств составила 430 тысяч рублей.Обвиняемая полностью признала свою вину. Суд учёл смягчающие обстоятельства и приговорил женщину к ограничению свободы на один год. В Белгороде прошла пресс-конференция, посвящённая Всемирному дню борьбы со СПИДом. В Белгороде прошла пресс-конференция, посвящённая Всемирному дню борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря. — Одной из основных задач проведения всемирных дней является формирование такого отношения общества к людям, живущим с ВИЧ или СПИДом, которое исключало бы возможность их дискриминации. Ведь для общества враг — инфекция, а не инфицированные люди, — сообщили в Белгородском центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями. С 1 января 1992 года по 1 ноября 2016 года в Белгородской области официально зарегистрировали 1855 случаев ВИЧ-инфекции. За это время умерли 361 человек. В этом году более 80 процентов заболевших — это люди от 20 до 39 лет, причём каждый день в регионе появляется новый ВИЧ-инфицированный. — Показатель поражённости составил 96,4 на 100 тысяч населения, что в сравнении с показателем поражённости по России (570,9 на 100 тысяч населения) в шесть раз ниже. С ВИЧ-инфекцией в регионе регистрируется в основном среди лиц молодого трудоспособного возраста (20-39 лет). В 2016 году в области ежедневно заражается один человек. За текущий период 2016 года среди путей передачи преобладает заражение при немедицинском внутривенном употреблении наркотических веществ (64,3 процента). Однако не снижается актуальность передачи ВИЧ-инфекции половым путём (35,3 процента), — объясняли на пресс-конференции. Специалисты напомнили, что с 21 ноября по 18 декабря в регионе проходит месячник «СПИД — трагедия человечества». В регионе обещают провести просветительские акции, на телеканале «Мир Белогорья» покажут художественно-документальный фильм на эту тему, в различных СМИ опубликуют материалы, посвящённые профилактике ВИЧ-инфекции. Напомним, что у нас на сайте есть ответы на 12 вопросов про ВИЧ-инфекцию и СПИД, которые нестыдно задавать.Опрос «Что вы знаете о ВИЧ-инфекции?» За консультацией и помощью можно обращаться в Белгородский центр по профилактике и борьбе со СПИДом (Белгород, Садовая, 122а — прим. ред.) и звонить по телефонам +7 (4722) 34-52-09, + 7 (4722) 34-52-10.Больше информации о профилактике ВИЧ-инфекции — в группах Белгородского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями во «ВКонтакте» и «Одноклассниках». Сотрудник ППС снял девушку с балкона, когда она уже перелезла через перила. В понедельник, 6 июня, в Старом Осколе сотрудник ППС Евгений Брусенко отговорил 24-летнюю местную жительницу прыгать с 14-го этажа. Полицию вызвали прохожие, которые увидели девушку на общем балконе многоэтажки.— Брусенко быстро поднялся на 14-й этаж, незаметно подошёл к женщине и обхватил её, чтобы она не сорвалась с балкона. Несколько минут полицейский уговаривал 24-летнюю оскольчанку не делать рокового шага. В итоге девушка согласилась, и Евгений Брусенко с помощью подоспевшего напарника Алексея Попова помог ей перебраться через высокие перила на безопасную сторону балкона, — рассказали в УМВД по Белгородской области. Спасённая полицейскими женщина сейчас в больнице. Свой поступок она объяснила семейными трудностями. Пострадавший сам оказался виноват, что получил травму, но суд обязал работодателя выплатить ему компенсацию. Белгородский областной суд не удовлетворил апелляционную жалобу ЗАО «Торговый Дом Белая птица» и обязал предприятие выплатить материальную компенсацию мужчине, который получил травму на производстве. Пострадавший управлял электропогрузчиком и грузил в машину поддоны с брикетами фарша. Травму он получил во время падения одного из поддонов. — Пострадавший увидел, что груз падает на него и попытался отбежать на безопасное расстояние. Однако избежать удара грузчику не удалось: один из брикетов упал ему на спину, что привело к перелому поперечного отростка одного из позвонков, — сообщили в пресс-службе областного суда. Комиссия, которая разбиралась в случившемся, установила, что мужчина сам нарушил технику безопасности, так как неправильно укладывал продукцию на поддон. В составленном акте работника признали виновным в нарушении техники безопасности, но пострадавший не согласился с таким решением и через суд требовал вычеркнуть себя из списка виновных лиц, а также получить в качестве компенсации морального вреда 250 тысяч рублей. Суд признал доводы представителя ЗАО «Торговый Дом Белая птица» несостоятельными, но и не нашёл оснований для исключения оспариваемого работником пункта из акта о несчастном случае, поэтому удовлетворил иск пострадавшего лишь частично, обязав работодателя выплатить ему компенсацию в размере 130 тысяч рублей. Юноша знал потерпевшую и понимал, что она не станет ему сопротивляться и не поймёт, что он с ней будет делать. В Белгородской области следователи передали в суд уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением на 15-летнего белгородца, которого обвиняют в совершении иных насильственных действий сексуального характера над восьмилетней девочкой.По версии следствия, 16 апреля юноша встретил знакомую маленькую девочку. Он отвёл её в заброшенный дом и там надругался над ней, осознавая, что ребёнок не будет сопротивляться. За это преступление обвиняемому грозит до 20 лет тюрьмы. Сотрудники ОМВД Валуйского района были осуждены за превышение должностных полномочий. Белгородский областной суд оставил в силе приговор двум бывшим сотрудникам Валуйского ОМВД. Экс-полицейских признали виновными в превышении должностных полномочий и приговорили к лишению свободы на полтора года.В пресс-службе областного суда рассказали, что преступление было совершено в январе 2013 года. Бывший полицейский пришёл в отдел по просьбе бухгалтерии. Его вызвал в свой кабинет заместитель начальника уголовного розыска. К ним присоединился ещё один сотрудник отдела. Полицейские заперлись в кабинете и требовали от бывшего коллеги «оперативно-значимую информацию». Не добившись результата, один из них ударил жертву в глаз кулаком, а другой в челюсть. Пострадавший получил перелом нижней челюсти и кровоподтек глаза. В Валуйском районном суде обвиняемые не признали свою вину и утверждали, что мужчина сломал челюсть, потому что упал, выходя из кабинета. Но судебно-медицинская экспертиза показала, что травмы были получены во время избиения. Факт избиения подтвердили и свидетели. Обвиняемых не устроил приговор районного суда и они пытались обжаловать его в областном. — Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционных жалоб, судебная коллегия по уголовным делам не нашла оснований для их удовлетворения. Помимо тюремного заключения, обвиняемым также запретили в течение двух лет после освобождения работать в органах внутренних дел, — пояснили в пресс-службе областного суда. Секретарь Совета безопасности региона Сергей Литвинов рассказал, сколько можно заработать на информации о поджигателях, за что могут уволить глав поселений, куда ставить мангал и зачем пожарным нужны самолёты. — Недопущение пожаров природного характера — основная и главная задача, поставленная губернатором области Евгением Савченко, — заявил Сергей Литвинов. О штрафах— Для этого необходимо принять все возможные и невозможные меры. Мы, к сожалению, имеем горький опыт 2010 года, когда в результате таких пожаров природного характера загорелся сосновый лес. Верховой пожар перекинулся на жильё в Старооскольском городском округе, и несколько домов были уничтожены. Слава богу, тогда обошлось без жертв. Именно после этого факта губернатор очень жёстко поставил задачу — создать эффективную систему недопущения подобных явлений. Для этого на нормативно-правовом уровне Белгородской области создано определённое законодательство. В рамках профилактики стоит задача привить нашим гражданам культуру пожарной безопасности: нужно организовать повсеместный контроль, мобилизовать все силы, надзорные органы, органы местного самоуправления, самих жителей, в случае возгорания принять оперативные меры. И следующая задача — это установление виновных лиц, которые умышленно или неумышленно допускают поджоги, и привлечение их к ответственности. «В федеральном законодательстве есть Кодекс об административных правонарушениях РФ, есть ответственность за нарушения правил пожарной безопасности на уровне области». — По ним предусмотрены определённые штрафы: для граждан — от 1 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц от 4 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц — от 150 до 500 тысяч рублей. В этом году у нас уже привлечено к административной ответственности и оштрафовано за поджоги 505 граждан на сумму более 1,3 миллиона рублей. «Мы ориентированы на то, что виновник должен быть установлен. Проводятся расследования, всё равно не 100 процентов людей, но выявляем. Вот в Корочанском районе было задымление на дороге, из-за этого произошло несколько аварий. По этому факту виновных пока не найдено». — Динамика возгораний зависит от климатических условий. Если устойчивая сухая жаркая погода, количество пожаров растёт. В этом году уровень по сравнению с прошлым годом примерно одинаковый. Но если сравнить с другими регионами (даже с соседними Курской и Воронежской областями), на территории нашего региона фактов возгорания и поджогов меньше. О профилактике— Система мониторинга включает в себя космический мониторинг со спутников на федеральном уровне, диспетчерские пункты в некоторых районах области, 15 видеокамер, которые контролируют ситуацию в лесах. Следующее и, может, даже самое главное — по всей области создана система единых дежурных диспетчерских служб 112. Во всех районах сидит человек круглосуточно, принимает сообщения о фактах возгорания. Бесплатно в любое время можно позвонить по этому телефону и сообщить. «У нас пока нет беспилотников. Это дорогое удовольствие. Но иногда, особенно в пожароопасный период, мы используем авиацию — самолёты и вертолёты. Мы нанимаем их и облетаем территории. Но, как показала практика, лучший мо