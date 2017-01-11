В Белгороде на мужчину завели уголовное дело за избиение участкового, пытавшегося утихомирить шумную компанию

Следственный отдел по городу Белгород СУ СК по Белгородской области возбудил уголовное дело на 30-летнего белгородца, которого подозревают в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти.
По информации ведомства, ночью 30 декабря соседи вызвали полицию, потому что в одной из квартир компания шумно отмечала новогодний корпоратив. Один из отдыхавших мужчин не захотел подчиниться требованиям полицейского и ударил его. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства происшествия. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.
Напомним, что одним из участников компании, которая в ночь на 30 декабря отмечала новогодний корпоратив, был начальник управления потребительного рынка Белгорода Евгений Ершов. Днём 30 декабря чиновника уволили якобы за «прогул». В пресс-службах Следственного управления СК по Белгородской области и регионального УМВД не называли фамилию экс-чиновника как участника конфликта с участковым, но, согласно открытым данным, Евгению Ершову тоже 30 лет. В пресс-службе мэрии заявили, что не будут комментировать поведение Евгения Ершова в нерабочее время.