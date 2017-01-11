В Белгороде на мужчину завели уголовное дело за избиение участкового, пытавшегося утихомирить шумную компанию

Семья требовала с муниципалитета 2,5 миллиона рублей и возмещение затрат на проведение похорон. Свердловский районный суд утвердил мировое соглашение между «Белгорблагоустройством» и родителями девочки, погибшей при падении дерева на проспекте Богдана Хмельницкого.— МБУ «Управление Белгородблагоустройство» обязуется возместить родителям погибшего ребенка материальный ущерб и моральный вред в определённой сторонами денежной сумме, — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. Сумма компенсации не называется, но ранее в суде родители погибшей девочки требовали компенсацию морального вреда в 2,5 миллиона рублей и возмещения затрат на проведение похорон. На первом и единственном судебном заседании 3 июня представитель ответчика заявлял, что «запрошенная сумма чрезмерна и не отвечает предъявленным требованиям». По его словам, к гибели девочки привело «сочетание зловещих условий». Под конец заседания представитель «Белгорблагоустройства» заявил, что получил смс от мэра Константина Полежаева и попросил перерыв для заключения мирового соглашения. 30-летнюю женщину приговорили к году ограничения свободы. Суд в Старом Осколе приговорил к одному году ограничения свободы 30-летнюю местную жительницу. Женщину обвиняли в связи с 15-летним подростком. В суде установили, что осуждённая познакомилась с юношей в социальной сети, а в мае 2015 года жила вместе с ним.Ранее в пресс-службе следственного управления СК РФ по Белгородской области сообщили, что о связи сына с взрослой женщиной узнала мать подростка и обратилась в полицию. Максимальное наказание, которая предполагает статья «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста», — до четырёх лет лишения свободы. Участникам предлагают прислать снимки с комментариями о способах эффективного использования энергии. Детский фотоконкурс «Я — бережный пользователь энергоресурсов» проводит филиал ПАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго». В конкурсе могут поучаствовать дети в возрасте от семи до 17 лет. По условиям фотоконкурса, участники должны сфотографировать различные способы энергосбережения. К фотографиям обязательно нужно приложить письменный комментарий. Участникам предлагают подумать, как можно организовать пространство в своей квартире или доме так, чтобы не расходовать лишнюю энергию. Например, сфотографировать интерьеры комнаты, где холодильник стоит вдали от плиты и батареи, окна чисто вымыты и в них проникает естественный свет. Также можно сфотографировать электроприборы с высоким классом энергосбережения. Такие снимки можно сделать не только у себя дома, но и в общественных местах — школе, поликлинике, торговом центре. Работы на конкурс принимаются до 30 октября включительно. Авторы самых интересных работ получат дипломы и подарки. Дополнительное голосование будет организовано в группе во «ВКонтакте» «Энерголандия». Победитель пользовательского голосования получит приз зрительских симпатий. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?117"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-56593809_375", -56593809, 375, 'CuEOsGBY3-qCl46BfbfVjjO17Q', {width: 500})) setTimeout(arguments.callee, 50); }());Узнать подробнее об условиях конкурса и заполнить анкету участника можно в группе «Энерголандия» во «ВКонтакте». Встреча закончилась победой белгородцев в трёх партиях. «Белогорье» сохранило лидирующие позиции в группе «А», набрав очередные три очка и став ещё на шаг ближе к плей-оффу европейского турнира. Белгородские волейболисты на домашней арене в среду, 16 декабря, обыграли турецкий клуб из Измира «Аркас» со счётом 3:0. Матч четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов сезона 2015–2016 проходил во дворце спорта «Космос». «Аркас» — действующий чемпион Турции, «Белогорье» — обладатель второго места в национальном чемпионате прошлого сезона. Аншлага не случилось, но трибуны были заполнены больше обычного (на прошлой неделе здесь же белгородцы обыграли на тот момент одного из лидеров чемпионата России — новосибирский «Локомотив»). Поддержать «Белогорье» в этот раз пришли губернатор Белгородской области Евгений Савченко и главный тренер «львов» Геннадий Шипулин, который пропустил начало сезона из-за проблем со здоровьем. Вместе они не только пробыли весь вечер в зоне VIP, внимательно наблюдая за игрой и что-то обсуждая, но даже «пускали волну» с болельщиками в перерывах, чтобы помочь настроить «Белогорье» на победу. Помогло — все три партии остались за белгородцами. Турецкие волейболисты под предводительством канадского тренера Гленна Хоага первыми открыли счёт в матче, но тут же упёрлись в блок «Белогорья». До пяти очков обе команды выглядели достаточно решительными. Но в отрыв уходят первыми волейболисты «Аркаса»: диагональный Данилов на подаче «Белогорья» бьёт в аут, турецкий же доигровщик Гекгеза зарабатывает эйс, и на следующем розыгрыше гости обыгрывают белгородский блок. Плюс три в пользу «Аркаса» к первому техническому перерыву — 5:8. Но вот после тайм-аута гости не только ошибаются на подаче и в атаке, но и не могут ничего противопоставить сербскому доигровщику Марко Ивовичу в составе «Белогорья» — он подряд зарабатывает три очка в атаке. Белгородцы отыгрываются с минус трёх и выходят ещё на два очка вперёд — 10:8. Ко второму техническому тайм-ауту гости уже уступают 16:12. В концовке сета на площадке вместо Ивовича ненадолго появляется Мусэрский, видимо, чтобы усилить блок. Но не успевает реализовать свои планы, как его коллега — связующий Сергей Антипкин — на подаче зарабатывает для «Белогорья» сетбол (два эйса подряд). Видно, как Сергей выцеливает угол площадки на стороне «Аркаса», пытаясь завершить первую партию очередной подачей на вылет, но мажет, мяч попадает в аут — 24:19. Жирную точку в сете ставит центральный блокирующий Артём Смоляр, забивая первым темпом. Всю вторую партию подопечные Хоага оставались в статусе догоняющих. При счёте 2:0 в пользу белгородцев гости пытаются забить с трёхметровой: попытка оказывается успешной, но вряд ли может похвастаться красотой исполнения — мяч попадает в блок «Белогорья» и улетает за пределы площадки. При следующем розыгрыше Марко Ивович в ответ заколачивает эффектный пайп чётко между игроками «Аркаса», как бы показывая «как нужно». Кажется, белгородских болельщиков не унять. На этот раз к первому техническому перерыву преимущество в счёте уже у хозяев — 8:5. Оно же сохраняется и ко второму — 16:13. «Аркас» отыгрывает несколько мячей, но очередные плюс четыре «Белогорья» и тройной блок Красикова, Смоляра и Данилова заставляют гостей при счёте 23:17 взять второй тайм-аут во второй партии. Перерыв идёт на пользу турецкой команде: им сразу удаётся отыграть одно очко, но Красиков аккуратно пробивает двойной блок «Аркаса» (24:18), а Антипкин ставит блок, зарабатывая брейковое очко и реализуя сетбол — 25:18. Когда ещё, если не в третьей партии, команде, проигрывающей два сета по ходу встречи, навязывать борьбу? Терять было нечего, и у «Аркаса» эта борьба почти получилась. К первому техническому перерыву «Белогорье» впервые в матче отставало от гостей на четыре очка — 4:8. Турки наладили подачу. Белгородцы принимали, но дальнейшему развитию атаки не хватало хорошей доводки. Проигрывая 10:14, старший тренер Вадим Хамутцких берёт первый тайм-аут в третьей партии (кажется, и первый за всю игру, до этого пользуясь перерывами, которые для своей команды брал тренер «Аркаса»). Ко второму техническому тайм-ауту «Белогорью» удаётся сократить отставание всего на один мяч (13:16). Действительно подобраться к сопернику получится только в концовке партии: у вышедшего с замены на площадку Ивовича получается осторожно «обкатить» двойной блок и сравнять счёт. В следующем розыгрыше он же «ловит» турецкого игрока своим блоком, но мяч отлетает за пределы площадки. Данилов своей атакой снова сравнивает счёт, а Ивович снова выводит белгородцев вперёд (23:22).23-е очко гостям, к сожалению, зарабатывает блокирующий «Белогорья» Кирилл Макешин, который на протяжении всей игры вместе со Смоляром терзал «Аркас» убойным первым темпом. Кирилл ошибается на подаче и сравнивает счёт.Волнение, о котором на послематчевой пресс-конференции обязательно скажет главный тренер гостей Гленн Хоаг, чувствовалось даже на трибунах. Белгородские волейболисты переживали, что эта встреча может закончиться для них не «сухой» победой, а турецкие — что, оказывается, ещё можно на что-то рассчитывать.Но всё заканчивается быстро: Ивович после подачи «Аркаса» зарабатывает матчбол «Белогорью», а Антипкин и Красиков разыгрывают прекрасный пайп — 25:23. Итог встречи — 3:0 (25:19, 25:18, 25:23).«Я благодарен ребятам за то, что они не подвели, выдержали. Немного завели интригу в третьей партии. Самое главное — результат, он есть. [...] Кубок России — это уже пройденный этап, нужно готовиться дальше. А дальше — Лига чемпионов и чемпионат (России — прим. ред.). [...] У нас не шесть человек в команде, сегодня основных ребят практически не трогал, старался по возможности дать другим проявить себя», — прокомментирует победу «Белогорья» старший тренер Вадим Хамутцких.Тройка самых результативных игроков матча у «Белогорья» выглядела так: Роман Данилов — 14 очков, доигровщики Дмитрий Красиков (13 очков) и Марко Ивович (12 очков). В «Аркасе» самым результативным оказался диагональный Антонин Рузье. Несмотря на поражение своей команды, он же стал и самым результативным игроком матча — 15 очков.«Мы совершили очень много ошибок. А у „Белогорья“ оказалась очень длинная скамейка. Соперник сегодня лучше нас. [...] Я считаю, что спорт должен быть вне политики, очень жаль, что команда не смогла приехать к нам (речь об отказе российский волейбольных клубов в первых числах декабря лететь в Турцию на игры с местными командами в связи с крушением российского Су-24 на турецко-сирийской границе — прим. ред.)», — рассказал журналистам главный тренер «Аркаса» Гленн Хоаг. Эта победа в Лиге чемпионов 2015–2016 сезона для белгородцев становится третьей — и все три со счётом 3:0. «Белогорье» остаётся лидером группы «А», несмотря на одно техническое поражение. Подопечные Вадима Хаму
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четверг, 12 января

В Белгороде на мужчину завели уголовное дело за избиение участкового, пытавшегося утихомирить шумную компанию

Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Следственный отдел по городу Белгород СУ СК по Белгородской области возбудил уголовное дело на 30-летнего белгородца, которого подозревают в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти.

По информации ведомства, ночью 30 декабря соседи вызвали полицию, потому что в одной из квартир компания шумно отмечала новогодний корпоратив. Один из отдыхавших мужчин не захотел подчиниться требованиям полицейского и ударил его. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства происшествия. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Евгений Ершов, фото Павла Барышникова

Напомним, что одним из участников компании, которая в ночь на 30 декабря отмечала новогодний корпоратив, был начальник управления потребительного рынка Белгорода Евгений Ершов. Днём 30 декабря чиновника уволили якобы за «прогул». В пресс-службах Следственного управления СК по Белгородской области и регионального УМВД не называли фамилию экс-чиновника как участника конфликта с участковым, но, согласно открытым данным, Евгению Ершову тоже 30 лет. В пресс-службе мэрии заявили, что не будут комментировать поведение Евгения Ершова в нерабочее время.

Андрей Маслов

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#Евгений Ершов #администрация Белгорода #избиение
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