В Старом Осколе детей лечат от заикания с помощью специального тренажёра

В Старом Осколе в детском саду №14 «Солнышко» детям помогают бороться с заиканием с помощью проекта комплексной реабилитации. Малыши учатся говорить без запинки, сначала выполняя специальные упражнения, а затем используя аппарат «Монолог». Тренажёр приобрели на средства гранта, полученного по программе «Здоровый ребёнок» компании «Металлоинвест».

Аппарат «Монолог» похож на плеер. В нём есть несколько полезных функций. Ребёнок слышит шумы, эхо, метроном, собственную речь. Это помогает эффективно лечить заикание.

— Как правило, проблемы речи — это следствие неврологических нарушений. К счастью, в юном возрасте они поправимы. Задача родителей — проблему не запускать, — рассказывает заведующая детским садом №14 «Солнышко» Алёна Климова.

Прежде чем начать работу с аппаратом, педагоги учреждения проконсультировались с неврологами детского соматического отделения городской больницы №1 Старого Оскола. В планах у руководства детсада открыть группы кратковременного пребывания детей с нарушением речи.