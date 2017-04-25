​В Белгородском районе прокуратура внесла представление главе администрации за плохое состояние забора детсада

Прокуратура Белгородского района проверила детский сад №19 посёлка Разумное и обнаружила, что его территория по периметру ограждена сеткой, а в заборе есть дыры, через которое дети могут уйти из учреждения, а посторонние — проникнуть на его территорию.
— Образовательной организацией не принято достаточных мер к безопасности нахождения детей в детском саду, в результате чего жизнь и здоровье малолетних детей поставлены в опасность, — сообщает пресс-служба прокуратуры Белгородской области.
Прокурор внёс представление главе администрации Белгородского района и обязал его устранить выявленные нарушения.
Напомним, что в январе этого года в Ивнянском районе из детсада сбежала двухлетняя девочка, на которой были резиновые тапочки, колготки и майка. Ребёнок успел пройти около 300 метров до своего дома.
— Это не первый случай в регионе, когда дети покидали детский сад без сопровождения взрослых. Летом в Белгородской области было ещё два таких инцидента, которые послужили поводом для рассмотрения этой проблемы у нас на отчётной конференции. Мы понимали, что возможность детских «побегов» напрямую зависит от наличия следующих вещей: нет ли дыр в заборах детских садов, насколько прочно закрываются калитки и есть ли у ребёнка возможность дотянуться до кнопки или щеколды, которая её открывает, — рассказали тогда «Фонарю» в региональном отделении ОНФ.
Тогда же активисты ОНФ сообщили, что подали в администрацию губернатора предложение о проведении полноценного мониторинга детских садов в регионе, чтобы не допустить повторения таких случаев.