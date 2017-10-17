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В Белгородском областном военкомате нашли нарушения в сфере госзакупок

Начальника финансово-экономического отдела областного военкомата оштрафовали на 27 тысяч рублей.

Департамент госзакупок минобороны РФ провёл проверку в белгородском областном военкомате и обнаружил, что 40 процентов всех госзакупок в нём проходили с нарушениями. В документах об электронном аукционе не прописывались крайние сроки подачи заявок, время их рассмотрения и дата самого аукциона. А также не указывались требования к поставщикам и цены на товары.

Результаты проверки передали в белгородское управление федеральной антимонопольной службы, которое оштрафовало начальника финансово-экономического отдела комиссариата на 27 тысяч рублей. Начальник пытался обжаловать это решение сначала в Октябрьском районном суде города Белгорода, а потом в областном суде Белгородской области. Оба суда оставили решение без изменений.

Трофим Нарожный

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#военкомат #госзакупки
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