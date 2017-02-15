​В Старом Осколе УФАС обязало администрацию устранить нарушения с госзакупкой поставок тепловой энергии

УФАС внепланово проверила организацию закупок администрацией Старооскольского городского округа и нашла нарушения процедуры организации закупок поставок тепловой энергии.
— В ходе внеплановой проверки инспекция Белгородского УФАС установила в действиях администрации Старооскольского городского округа Белгородской области нарушения части второй статьи 93 и пункта 2 статьи 42 Закона о контрактной системе, — рассказывает пресс-служба УФАС.
Администрации выдано обязательное для исполнения предписание об устранении выявленных нарушений.