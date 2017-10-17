Солисты Белгородской филармонии бесплатно выступят в районах

С августа 2017 года Белгородская государственная филармония запустила новый социальный проект «Музыка души». До 15 декабря солисты учреждения проведут более 70 бесплатных концертов в 10 районах области. На выступления будут приглашены школьники, многодетные семьи, пенсионеры и ветераны.

Филармония представит театрализованный концерт, посвященный памяти митрополита Московского и Коломенского Макария, лекции-концерты духовных песнопений и русских песен в исполнении камерного хора, выступления оркестров русских народных инструментов «Песня русская», а также карильонные концерты.

Как сообщает пресс-служба филармонии, выступления артистов увидят не менее 26 тысяч слушателей.