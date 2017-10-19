Старооскольца подозревают в убийстве знакомого, который не признавал его авторитета в тюрьме

На 68-летнего ранее судимого жителя Старого Оскола завели уголовное дело за убийство знакомого.

Следователи считают, что 16 октября 2017 года мужчина выпивал в доме своего 53-летнего также судимого приятеля в селе Шаталовка. Мужчины поссорились потому, что не могли решить, кто из них был авторитетнее в тюрьме. В разгар ссоры обвиняемый схватил ножницы и несколько раз ударил ими своего знакомого. От полученных ран мужчина скончался на месте.

Через некоторое время мужчина пошёл к своей соседке и рассказал о том, что в его доме лежит труп. Женщина вызвала полицейских, которые и задержали предполагаемого убийцу.