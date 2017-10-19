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https://pravda31.ru/press-tsentr/novosti/aktsiya-prav-da-s-1-oktyabrya-2017-goda-dlya-vsekh-zhitelej-belgorodskoj-oblasti/?utm_source=fonar&utm_medium=banner&utm_campaign=pravda

Старооскольца подозревают в убийстве знакомого, который не признавал его авторитета в тюрьме

Мужчина несколько раз ударил своего приятеля ножницами.

На 68-летнего ранее судимого жителя Старого Оскола завели уголовное дело за убийство знакомого.

Следователи считают, что 16 октября 2017 года мужчина выпивал в доме своего 53-летнего также судимого приятеля в селе Шаталовка. Мужчины поссорились потому, что не могли решить, кто из них был авторитетнее в тюрьме. В разгар ссоры обвиняемый схватил ножницы и несколько раз ударил ими своего знакомого. От полученных ран мужчина скончался на месте.

Через некоторое время мужчина пошёл к своей соседке и рассказал о том, что в его доме лежит труп. Женщина вызвала полицейских, которые и задержали предполагаемого убийцу.

Никита Пармёнов

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#Старый Оскол #УМВД по Старому Осколу #убийство
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