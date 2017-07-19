​В Старом Осколе мужчину подозревают в двойном убийстве

В Старом Осколе полицейские по горячим следам задержали 52-летнего мужчину из Валуек, которого подозревают в двойном убийстве. Тела двух убитых — 50-летнего мужчины и 63-летней женщины — нашли в частном доме поздно вечером 18 июля.
— В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции в кратчайшие сроки установили личность мужчины, возможно причастного к совершению убийства, и задержали его… Материалы переданы в СУ СК России по Белгородской области, — пояснили в пресс-службе регионального УМВД.