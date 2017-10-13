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В Белгородской области задержали мужчину, убившего жительницу Шебекина [обновлено]

Полицейские предполагают, что убийство заказала 29-летняя женщина.

Шебекинский районный суд взял под стражу исполнителя и заказчицу убийства женщины в Шебекине. Заказчица преступления наняла 36-летнего жителя Баку, чтобы он избавился от жены её сожителя, которая якобы мешала их счастью. Убийца зашёл в квартиру под видом полицейского, избил и семь раз ударил женщину ножом в грудь, от чего она скончалась.

Во вторник, 11 октября, новооскольские полицейские задержали мужчину подозреваемого в убийстве жительницы Шебекина. Тело 43-летней жертвы нашла 10 октября её дочь в одной из квартир города.

Мужчину нашли по ориентировке в кафе на автовокзале Нового Оскола. Им оказался ранее судимый, в том числе за убийство, 36-летний бомж. Он признался в преступлении и рассказал о предполагаемой заказчице — 29-летней женщине.


Никита Пармёнов

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#убийство #Новый Оскол
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