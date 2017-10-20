В Белгородской области арестовали счета «Металл-групп», которые добывали руду на Яковлевском руднике

В Белгороде 18 октября судебные приставы арестовали счета ООО «Металл-групп», которые добывают руду на Яковлевском руднике. Теперь у компании нет возможности оплачивать различные платежи. Предприятие может перечислять деньги только на зарплату сотрудникам.

Напомним, «Северсталь» в июле заявила о приобретении Яковлевского месторождения. Однако представителям компании не удалось сменить управляющего рудника. Им является «Металл-групп», долг которого перед Газпромбанком 6 миллиардов рублей и выкупила «Северсталь».

Как сообщает издание «КоммерсантЪ», в августе на Яковлевском руднике избрали новый совет директоров и назначили генеральным директором Егора Ренева. Однако бенефициары «Металл-групп» Виталий Черномырдин и Андрей Клямко посчитали смену руководства незаконной, подали иск в арбитражный суд и дали указание не впускать Ренева и его представителей на рудник.

По информации «Северстали», в настоящий момент долги «Металл-групп» перед «Северсталью» превысили 17 миллиардов рублей. Также компании не предоставили реального плана по погашению задолженности. Счета «Металл-групп» могут быть разблокированы, если реальное управление перейдет к Реневу и его команде.