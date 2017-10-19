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Губернатор Евгений Савченко призвал более экономно расходовать бюджет

Зарплаты бюджетников увеличат на 15–16 процентов за счёт оптимизации бюджета и бережливого производства.

Губернатор Евгений Савченко призвал более экономно расходовать бюджет

Евгений Савченко предложил оптимизировать бюджетные расходы с помощью методики бережливого производства. Об этом сообщает ИА «Бел.Ру».

По мнению губернатора, бюджетная сфера в области содержится неэффективно, и затраты необходимо снизить на десять процентов. При этом в администрации не собираются сокращать запланированное финансирование. Там считают, что за счёт сэкономленных средств повысится зарплата бюджетников.

— На 15–16 процентов мы должны реально повысить заработную плату тех, кто работает в бюджетной сфере. Такая ставится задача, — цитирует информационное агентство Евгения Савченко.

Глава региона отметил, что методика бережливого производства будет внедряться постепенно. Для этого власти подписали соглашения с профильными столичными компаниями.

Текст: Екатерина Лобановская
Фото: Антон Вергун

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