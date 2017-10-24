В Белгородской области женщину и её приятеля обвиняют в оскорблении полицейских

Двух жителей Нового Оскола обвиняют в оскорблении полицейских. По версии следствия, 6 сентября этого года пьяную женщину и её приятеля в общественном месте остановили полицейские и отвезли в Новооскольскую районную больницу для освидетельствования. По словам полицейских, парочка вела себя агрессивно, поэтому они вызвали дополнительный наряд. Женщина и её знакомый стали нецензурно выражаться и оскорблять прибывших полицейских.

На женщину и её приятеля завели уголовные дела. Следователи направили обвинительные заключения в суд, который может приговорить правонарушителей к году исправительных работ.