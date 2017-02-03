​В Белгороде на девушку завели уголовное дело за прикуривание сигареты от свечей в храме

В Белгороде на 21-летнюю девушку завели уголовное дело за то, что она якобы прикуривала сигарету от свечей в храме. Следственный отдел по Белгороду СК РФ возбудил уголовное дело по ч.1 статьи 148 УК РФ (оскорбление чувств верующих — прим. Ред.).
— По версии следствия, в мае 2016 года подозреваемая разместила на своей странице в одной из социальных сетей фотографии, на которых изображено, что она прикуривает сигарету от свечей в храме, оскорбляя тем самым чувства верующих, — пояснили в пресс-службе областного Следственного комитета.
Расследование дела продолжается, девушке грозит до одного года лишения свободы.