​Белгородские полицейские задержали большую партию синтетических наркотиков

Старооскольские полицейские пресекли распространение крупной партии синтетических наркотиков. Оперативники несколько дней следили за двумя жителями Воронежской области, которые закладывали наркотики. Их задержали, когда они ехали на машине к месту очередной закладки.

У мужчин нашли 10 свёртков с синтетическими наркотиками и 15 закладок в тайниках. В одном из таких свертков содержится 6,8 граммов наркотического вещества под названием «соль».

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело за сбыт наркотиков в крупном размере. Закладчики могут отправиться в тюрьму на 20 лет.