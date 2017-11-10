$ 59,25
 68,79
฿ 406 к
+4 °C
пятница, 10 ноября
https://pravda31.ru/press-tsentr/novosti/aktsiya-prav-da-s-1-oktyabrya-2017-goda-dlya-vsekh-zhitelej-belgorodskoj-oblasti/?utm_source=fonar&utm_medium=banner&utm_campaign=pravda
http://xn--80ajialji7eo0f.xn--1-itb6abebm.xn--p1ai/

​Белгородские полицейские задержали большую партию синтетических наркотиков

Оперативники обнаружили 10 свертков и 15 тайников с наркотиками.

Старооскольские полицейские пресекли распространение крупной партии синтетических наркотиков. Оперативники несколько дней следили за двумя жителями Воронежской области, которые закладывали наркотики. Их задержали, когда они ехали на машине к месту очередной закладки.

У мужчин нашли 10 свёртков с синтетическими наркотиками и 15 закладок в тайниках. В одном из таких свертков содержится 6,8 граммов наркотического вещества под названием «соль».

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело за сбыт наркотиков в крупном размере. Закладчики могут отправиться в тюрьму на 20 лет.

Илья Лядвин

Читайте также

#наркотики #Старый Оскол #УМВД по Старому Осколу
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
comments powered by HyperComments
http://reklama.2gis.ru/belgorod

Похожие новости