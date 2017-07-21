В Белгороде осудили четырёх мужчин, продававших наркотики в месседжерах

В Белгороде суд признал виновными четырёх мужчин в продаже наркотиков через месседжеры. Полиция задержала трёх обвиняемых в октябре 2015 года в Старом Осколе. Мужчины закладывали амфетамин и «соли», заворачивая их в обёртки от конфет, и продавали в интернете, находя покупателей в месседжерах.
Организатор группы — 30-летний житель Липецка — координировал действия остальных участников, принимал на работу закладчиков, определял цену наркотиков и связывался с покупателями. Второй мужчина забирал в Москве оптовые закладки наркотиков, которые хранил на съёмной квартире в Липецке, третий — перевозил наркотики и других участников группы в города России и иногда лично закладывал наркотики. Варил амфетамин ещё один мужчина, которого задержали спустя несколько месяцев в Туле.
На судебном заседании подсудимые не признали свою вину. В Белгородском областном суде рассказали, что на протяжении предварительного и судебного следствия они неоднократно меняли свои показания.
Судья приговорил организатора
группы к 17 годам колонии строгого режима.
Ещё двое обвиняемых получили 11 и 12 лет
строгого режима. Варивший амфетамин
— четыре года 9 месяцев тюрьмы.
Также суд отправил в колонию 22-летнюю
жительницу Губкина, которая работала
закладчицей. Девушка получила три года и
восемь месяцев колонии.