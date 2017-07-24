Я нашёл сайт, где торгуют наркотиками. Куда жаловаться?

Я нашёл сайт, где продают наркотики. Что мне делать?

— Конечно, лучше сразу сообщить об этом компетентным органам. Для этого нужно зайти на сайт Роскомнадзора, найти внизу страницы раздел «Ссылки», а там — специальную форму — «Единый реестр запрещённой информации».

Скриншот сайта rkn.gov.ru

Далее нужно нажать на кнопку «Приём сообщений» и ввести известную информацию в раздел «Подать сообщения о ресурсе, содержащем запрещённую информацию». Все поля со «звёздочкой» нужно заполнить.

Скриншот сайта rkn.gov.ru

Здесь же можно прикрепить скриншот страницы сайта, где вы нашли запрещённую к распространению информацию. Это ускорит процесс рассмотрения вашей заявки.

Скриншот сайта rkn.gov.ru

А как мне узнать, что мою заявку рассмотрели?

— Для этого нужно указать свою электронную почту. Сотрудники Роскомнадзора обещают туда прислать ответ в течение нескольких дней. Перед отправкой заявки проверьте, правильно ли вы ввели код с картинки. Если всё верно, то появится окошко с благодарностью.

Скриншот сайта rkn.gov.ru

Что грозит тем, кто разместил в интернете запрещённую информацию?

— Решением этого вопроса занимаются правоохранительные органы. Сейчас за распространение в интернете запрещённой информации нарушителей ждёт уголовная или административная ответственность. За пропаганду или незаконную рекламу наркотических и психотропных веществ физические лица ждёт штраф до 5 тысяч рублей, а юридические лица — до 1 миллиона рублей с конфискацией рекламной продукции и оборудования. За пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди детей граждане заплатят штраф до 100 тысяч рублей, а предприятия — от 1 миллиона рублей, либо даже им придётся приостановить деятельность на срок до 90 суток. Доведение человека до самоубийства наказывается лишением свободы сроком до 8 лет.