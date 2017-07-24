Мотоциклист погиб, а четырёхлетний пассажир одного из автомобилей попал в больницу. В субботу, 25 июня, на 67-м километре автодороги «Белгород — Шебекино Волоконовка» 29-летний мотоциклист на «Ямахе» выехал на встречную полосу и врезался в три иномарки. По данным ГИБДД, мужчина ехал со стороны Волоконовки в Белгород и не справился с управлением. Мотоциклист от полученных травм скончался на месте в аварии. Четырёхлетний ребёнок, ехавший в автомобиле «Мицубиси» в детском кресле, госпитализирован с травмой глаза.
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понедельник, 24 июля

Я нашёл сайт, где торгуют наркотиками. Куда жаловаться?

В Роскомнадзоре создали единый реестр сайтов с запрещённой информацией, за распространение которой предполагается уголовная или административная ответственность. Интернет-провайдеры должны блокировать страницы с информацией о наркотиках, их составе и способах распространения, самоубийствах и призывах к суициду, сайты с азартными играми и лотереями, а также ресурсы с детской порнографией. Объясняем, куда жаловаться пользователям, если они найдут такую информацию.

Я нашёл сайт, где продают наркотики. Что мне делать?

— Конечно, лучше сразу сообщить об этом компетентным органам. Для этого нужно зайти на сайт Роскомнадзора, найти внизу страницы раздел «Ссылки», а там — специальную форму — «Единый реестр запрещённой информации».

Скриншот сайта rkn.gov.ru

Далее нужно нажать на кнопку «Приём сообщений» и ввести известную информацию в раздел «Подать сообщения о ресурсе, содержащем запрещённую информацию». Все поля со «звёздочкой» нужно заполнить.

Скриншот сайта rkn.gov.ru

Здесь же можно прикрепить скриншот страницы сайта, где вы нашли запрещённую к распространению информацию. Это ускорит процесс рассмотрения вашей заявки.

Скриншот сайта rkn.gov.ru

А как мне узнать, что мою заявку рассмотрели?

— Для этого нужно указать свою электронную почту. Сотрудники Роскомнадзора обещают туда прислать ответ в течение нескольких дней. Перед отправкой заявки проверьте, правильно ли вы ввели код с картинки. Если всё верно, то появится окошко с благодарностью.

Скриншот сайта rkn.gov.ru

Что грозит тем, кто разместил в интернете запрещённую информацию?

Решением этого вопроса занимаются правоохранительные органы. Сейчас за распространение в интернете запрещённой информации нарушителей ждёт уголовная или административная ответственность. За пропаганду или незаконную рекламу наркотических и психотропных веществ физические лица ждёт штраф до 5 тысяч рублей, а юридические лица — до 1 миллиона рублей с конфискацией рекламной продукции и оборудования. За пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди детей граждане заплатят штраф до 100 тысяч рублей, а предприятия — от 1 миллиона рублей, либо даже им придётся приостановить деятельность на срок до 90 суток. Доведение человека до самоубийства наказывается лишением свободы сроком до 8 лет.

Полина Мордовцева

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#Роскомнадзор #Белгород
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