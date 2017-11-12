В Белгородском драмтеатре поставили «Идиота» Фёдора Достоевского

9 и 10 ноября на сцене белгородского драмтеатра прошла сдача спектакля «Идиот» по роману Фёдора Достоевского в постановке режиссёра Семёна Спивака. Несмотря на то, что показ был закрытый, «для своих», оба раза на постановке был аншлаг. Премьера спектакля прошла 11 и 12 ноября.

Фото пресс-службы БГАДТ имени Щепкина

Перед началом спектакля к сцене вышел художественный руководитель театра Виктор Слободчук. Он рассказал о том, что руководство театра добивается того, чтобы именитые режиссёры ставили спектакли на белгородской сцене. Слободчук также анонсировал новую постановку, которой, по его словам, откроют следующий сезон — «Поминальная молитва» по пьесе Григория Горина, написанную им по мотивам произведений Шолом-Алейхема. Кто будет ставить этот спектакль — пока неизвестно.

Фото пресс-службы БГАДТ имени Щепкина

Спектакль начался с выхода на сцену Мышкина в исполнении артиста Дмитрия Беседы. На заднем плане стояла чёрная стена, на которую проецировали запуск компьютера и игры в жанре «action» на нём. Затем дверь в стене раздвинулась и оттуда вышли артисты, поющие хором. Лейтмотивом спектакля стала композиция Антонио Вивальди из цикла «Времена года» — «Зима». С начала и до самого конца спектакль держал зрителей в напряжении: интеллектуальном и моральном.









Фото пресс-службы БГАДТ имени Щепкина

Парфёна Рогожина в постановке сыграл Дмитрий Гарнов, генерала Епанчина — заслуженный артист России Виталий Бгавин, дочерей Епанчина, Аглаю, Аделаиду и Александру — актрисы Дарья Ковалевская, Наталья Чувашова и Нина Кранцевич, Настасью Филиповну — Вероника Васильева, Ганю — Антон Блискунов. В спектакле играли заслуженные артисты Иван Кириллов, Оксана Бгавина и Ирина Драпкина, а также другие актёры. Во время сдачи в зале присутствовала известный литературный и театральный критики Наталья Старосельская.

«Идиот» в постановке Семёна Спивака вызвал активное обсуждение в соцсетях. Так, например, поэт Станислав Минаков высоко оценил спектакль и призвал белгородцев посмотреть его.

«Белгородцы! Все на спектакль „Идиот“ в облдрамтеатр! Это потрясающе. Я только что — с „прогона“. Завтра — премьера»,— написал Минаков у себя на стене «ВКонтакте».

Напомним, что 4 ноября во время «Ночи искусств», проходившей в драмтеатре, «Фонарю» удалось сделать блиц-интервью с Семёном Спиваком, который рассказал нам о работе с белгородской труппой.

— Я уже второй раз с ней (труппой БГАДТ имени Щепкина,— прим. ред.) работаю. Мы друг друга понимаем. У нас есть сложности, потому что материал очень сложный. Я думаю, что мы справимся. У нас есть ещё девять дней. С руководством отношения складываются нормально. Пригласили. Правда, мне некогда уже ездить в другие города, но так как я люблю этих артистов, я приехал, — рассказал «Фонарю» Спивак.

Полное интервью, а также репортаж с «Ночи искусств» в драмтеатре можно почитать здесь. За информацией о билетах на «Идиота» нужно обращаться в кассы театра. Купить их сейчас в интернете нельзя.