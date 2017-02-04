​В белгородский драмтеатр на репетицию пьесы «Идиот» приедет народный артист РФ Семён Спивак

В БГАДТ имени М. С. Щепкина завершился первый блок репетиций спектакля «Идиот». С белгородскими актёрами работала Мария Мирош — ассистент режиссёра-постановщика спектакля, художественного руководителя Санкт-Петербургского молодёжного театра на Фонтанке, народного артиста РФ Семёна Спивака. Следующие репетиции начнутся в апреле, а на заключительном третьем этапе к ним присоединится сам Спивак. Премьера спектакля назначена на следующий сезон.
Также в театре начали репетировать спектакль «Земля Эльзы» по пьесе Ярославы Пулинович. Ставит его главный режиссёр Станислав Мальцев, известный белгородцам по комедии «Любовь и голуби». Премьера спектакля — 11 и 12 марта.
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