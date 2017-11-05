«За матюками — на рынок, у нас нравственный театр». Как в Белгородском драмтеатре прошла «Ночь искусств»

В субботу, 4 ноября, в Белгородском государственном драмтеатре имени Щепкина прошла «Ночь искусств». В 22:00 для зрителей открылась выставка фотохудожника Николая Литвинова с работами, на которых запечатлены артисты и руководство театра. Похожую выставку со многими из этих фотографий проводили около двух лет назад в Белгородском филиале Российского фонда культуры. Тогда «БелПресса» цитировала актёра и телеведущего Виталия Старикова, который обращался к Литвинову: «Спасибо за этих дорогих людей, чьи образы вы нам оставили. Умеете вы, Николай Фёдорович, схватить то, что в человеке есть, — без наигрыша, без позы. И вот это, наверное, самое прекрасное».

Фото пресс-службы БГАДТ имени Щепкина

Затем в театральном музее посетителям рассказали об истории театра, его связи с именем Михаила Щепкина, о том какие режиссёры работали с белгородской труппой в разные годы, как театр развивался в течение десятилетий и как в спектаклях театра воплощалась «гражданская тема».

Фото пресс-службы БГАДТ имени Щепкина

После этого зрителей проводили в фойе, где уже стояли декорации к постановке «Сказка о дожде» на стихи Беллы Ахмадулиной. Перед началом представления к зрителям вышел художественный руководитель драмтеатра Виталий Слободчук, который рассказал о том, как театр готовился к тому, чтобы принять «Ночь искусств».

— После того, как пройдёт «Ночь искусств», мы будем ждать, когда будет «Утро искусств». Что такое «Ночь искусств»? У нас в 23:00 заканчиваются некоторые спектакли. Какая «ночь»? Какое «утро»? И сейчас, чтобы с вами встретиться, мы репетицию остановили. Режиссёр из Питера. «Идиота» репетируем, — поделился Виталий Слободчук. — Вот эти «ночи». Это странное дело какое-то... Господи, дай мне силы, чтобы не сказать что-нибудь плохое про чиновников. Потому что этот ужас свалился — «Ночь искусств». Ну, пусть где-то там запоют, где-то заиграют, но в театре что за «Ночь искусств»? Посмотрим...

Художественный руководитель театра рассказал о том, что в этом сезоне на белгородской сцене московский режиссёр Борис Морозов уже поставил спектакль «Зыковы» по пьесе Максима Горького, готовится к выходу уже упомянутая постановка Семёна Спивака «Идиот» по роману Фёдора Достоевского, впереди — начало работы над комедией Александра Островского «Волки и овцы» вместе с режиссёром Александром Кузиным. По мнению Слободчука, три очень сильных крупных спектакля подряд — это ноша, которую может пронести сильный коллектив, сильная труппа, сильная организация театра. Кроме того, Слободчук высказался о современном искусстве, а именно об одном его сегменте — «новой драматургии».

— «Новая драматургия». Какая? Где она новая? В чём она новая? Где эти приёмы художественные? Нет. Матюки. И голые по сцене. Это новое. «Новый театр». «Новая драматургия»,— заявил Виталий Слободчук. — Мы знаем об одном. Когда меняется время, а у нас оно меняется, меняется общество, то, конечно, меняются какие-то приоритеты. Но первым идёт пена. Сейчас это пена. Для нас это не новая драматургия. Не новый театр. Не будут матюкаться. Для нас это нравственный театр. Он должен быть чистым. Хочешь матюков — выйди на рынок. И там насладишься (после этой реплики в зале бурно зааплодировали,— прим. «Ф».).

Фото пресс-службы БГАДТ имени Щепкина

Руководитель театра рассказал также о роли «провинциального театра» в сохранении искусства в России и связей с прошлым.

— Мы — та театральная провинция, которая сохранит всё лучшее, что было в нашем театре. И будущее, какое бы оно ни было, должно быть связано с тем прошлым, которое было в этом искусстве, в этой стране и в этом народе. И тогда оно будет и здоровым, и любимым, и полезным, — подвёл итог Виталий Слободчук.

После речи худрука началось представление на стихи Ахмадулиной «Сказка о дожде», в котором сыграла автор постановки Дарья Ковалевская вместе с актрисами Надеждой Пахоменко и Натальей Чувашовой. Артистки воплотили три ипостаси известной поэтессы: Ахмадулину в юности, молодости и в позднем возрасте.

— Вся история — это женская судьба, причём женщины-поэта, то, как она пришла в творчество, — рассказала «Фонарю» Дарья Ковалевская. — У неё была юность, любовь. Она приходит к выводу, что всё это в конечном итоге ради творчества. Пусть это несчастная любовь, пусть она сознательно отказалась от своего счастья, но это плодотворно для её поэзии, творчества, созидания. Почему люстра в конце зажигается? Это символ творчества, которое, когда всё гаснет, держит тебя на плаву, и ты ради него живёшь. Человек должен свою боль прожить, пережить, чтобы от неё освободиться и перейти на ступеньку дальше.

Журналист «Фонаря» поговорил с режиссёром, художественным руководителем театра на Фонтанке в Санкт Петербурге Семёном Спиваком, который в эти дни ставит на сцене белгородского драмтеатра спектакль «Идиот». Так как «Ночь искусств» прошла в драмтеатре сразу после репетиции «Идиота», Спивак тоже был в зале во время «Сказки о дожде».

— Как вам постановка Дарьи Ковалевской?

— Мне кажется, что поэзия влияет на человека. Вот эта поэтическая атмосфера. Там есть тема, которая мне очень близка. Можно её сформулировать так: «Когда взрослеешь, немножко грустнеешь». Это классно. Вот это и подействовало.

— Что вы можете сказать о работе с белгородской труппой?

— Я уже второй раз с ней работаю. Мы друг друга понимаем. У нас есть сложности, потому что материал очень сложный. Я думаю, что мы справимся. У нас есть ещё девять дней. С руководством отношения складываются нормально. Пригласили. Правда, мне некогда уже ездить в другие города, но так как я люблю этих артистов, я приехал. Но, скорее всего, мне больше не удастся приехать. Работы много. У нас две сцены. Они равноценные — два театра. Это очень истощает.

— Вам нравится Белгород?

— Белгород — замечательный город. Очень чистый. Я не знаю, вы замечаете? Он какой-то тёплый. Питер красивый, но немножко холодноватый. А Белгород ухоженный, зелёный, летом классно. В Питере же нет такого лета. Мне нравится очень город. Здесь в театры ходят. Это редкость. Я думал, что только у нас ходят в театр. А белгородцы, оказываются, тянутся к вечному.